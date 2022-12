Warme Forelle statt „Haute Cuisine“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Vorweihnachtliche Stimmung verbreiteten am Wochenende die Märkte in Drebber und am Meyer-Köster-Haus in Barnstorf. © Brauns-Bömermann

Vorweihnachtliche Stimmung verbreiteten am Wochenende die Märkte in Drebber und am Meyer-Köster-Haus in Barnstorf. Dabei war es knackig kalt, so dass die Finger am Blech fast kleben bleiben – das zumindest erfuhren die Bläser des Blasorchesters Drebber an den eigenen Fingerkuppen.

Drebber / Barnstorf – Ein Ort feiert Vorweihnacht: Zentral, und gemeinsam. Und knackig kalt, dass die Finger am Blech fast kleben bleiben – das zumindest erfuhren die Bläser des Blasorchesters Drebber an den eigenen Fingerkuppen. Ein Trost: Es wartete auf alle an verschiedenen Buden zum 21. Weihnachtsmarkt in Drebber nach der Corona-Zwangspause heißer Glühwein, Punsch und lecker gebackenes Heißes.

Knapp 20 Vertreter aus Vereinen und Organisationen rund um Drebber machten die Planung wahr und präsentierten den Einwohnern laut Jürgen Lübbers ein paar schöne Stunden. Ganz in Rot gekleidet, wie ein Weihnachtsmann, aber dann eben doch mit Bayern München-Fan-Outing wuselte Lübbers über den für den Markt gesperrten Platz vor der Jacobikirche und war zufrieden. Denn die Planer hatten Wort gehalten und boten das feil, was in der Planung versprochen wurde. Vor der Chorgemeinschaft-Drebber-Bude mit Silke Husmann roch es gut nach Popcorn, nebenan boten die jungen Fußballer des TSV Drebber Waffeln an mit Unterstützung von Keiko-Chef Markus Hastenpflug, da waren es Grüntee-Waffeln. Sigrid Nierentz und Konfirmanden verkaufen unterm Sockenkranz Selbstgebasteltes für den Förderverein Marienkirche. Die Jugendfeuerwehr Cornau bot selbstgebackenen Kuchen und Torten im geheizten Zelt.

Vorweihnachtliche Stimmung verbreiteten am Wochenende die Märkte in Drebber und am Meyer-Köster-Haus in Barnstorf. © Brauns-Bömermann

Am Thriburi-Bazis-Stand war die Farbe? Natürlich Rot: Wie Weihnachten und Bayern-Trikots. Dass den Bürgern in Drebber seit mehr als 20 Jahren (seit 1999) der privat organisierte Weihnachtsmarkt im Advent angeboten werden kann, ist Friedrich Iven und Rita und Jürgen Lübbers zu verdanken.

Ein bisschen ächzen musste das antike, liebliche Kinderkarussell in der Mitte des Platzes: Die Kinder nahmen es in Beschlag, bis plötzlich ein weißbärtiger Mann mit rotem Mantel auftauchte. „Ich kann kein Gedicht, aber ich mache beim Krippenspiel mit“, erklärt sich ein junges Mädchen. Dafür erhielt sie einen Schoko-Weihnachtsmann wie die anderen Kinder in der Schlange.

In Barnstorf am Meyer-Köster-Heimathaus wiesen lange, stilvoll mit Kerzen beleuchtete Wege zum Gelände des Fischereivereins und ihrem Clubhaus. Es sei denn, man war ein Kind und nutze die Rollen-Rodelbahn den Berg hinunter bis zum Speicher und Göpel auf dem abschüssigen Gelände.

Zum Adventszauber hatten der Heimatverein, der Fischereiverein und die katholische Kirchengemeinde eingeladen. „Wir bieten den weihnachtlich geschmückten Markt zwischen den historischen Heimathaus-Gebäuden zum zweiten Mal an“, erklärt Jürgen Ciglasch und hofft auf noch mehr Gäste am Abend. Da öffnete in der Schmiede das dritte Fenster des lebendigen Adventskalenders und entführte in eine Zeit, „wie Weihnachten einmal war“ dekoriert. Angekündigt war, dass Monika Bagge eine Geschichte auf Plattdeutsch lesen wollte.

Vorweihnachtliche Stimmung verbreiteten am Wochenende die Märkte in Drebber und am Meyer-Köster-Haus in Barnstorf. © Brauns-Bömermann

Da passte es, bis auf die Sprache, wunderbar, dass im Göpel zuvor der Film „Die Stadt, die Weihnachten vergaß“ lief. Der Trickfilm von 1979 rüttelte durch den Großvater des kleinen Benji auch die Zuschauer in Barnstorf wach, dass es die kleinen, nicht immer monetären Dinge sind in der Weihnacht, die glücklich machen. Auf dem Gelände machte die Dunkelheit gar nichts: Kerzenschein im Einmachglas, aus der Feuerschale, den Laternen und bunten Lichterketten zum Forellenteich hinunter leiteten die Besucher.

Das war los auf den Weihnachtsmärkten im Diepholzer Land Fotostrecke ansehen

Auf halber Strecke zur Fischereivereinshütte, immer dem Geruch von frisch geräucherten Forellen nach, spielte an der antiken Drehorgel Rita Promann Weihnachtssongs. Und wer einmal in der warmen und festlichen Fischerhütte warme Forelle an Kartoffelsalat aß, kann auf „Haute Cuisine“ allemal verzichten. In der offenen Remise auf dem Rückweg roch es gut nach Rostbratwurst.

Als Rahmenprogramm bot Christiane Roth als bis fast Unkenntlichkeit verkleidete „alte Spinnerin“ am Spinnrad die Tradition des Garnspinnens. „Ich habe das Rad von meiner Oma geschenkt bekommen und möchte das Handwerk retten und zeigen, wie es geht.“ Es kam zwar kein Gold heraus, aber wunderbar-naturfarbenes Garn für warme Pullover und Socken.