Weicher Wasserball statt gelbe Filzkugel

Eydelstedt – „Wie machen wir den Tennissport für junge Leute wieder attraktiv?“ Diese Frage stellte sich der Tennisclub Grün Weiß Barnstorf. Seine Antwort: Nicht darauf warten, dass sie zum Verein kommen, sondern selbst zu den jungen Menschen gehen. Also organisierte er in Kooperation mit der Grundschule Eydelstedt einen Schultennis-Cup auf den Low-T-Anlagen, wie der Verein mitteilt.

Low-T-Anlagen bestehen aus zwei seitlichen Holzwänden, auf denen in der Mitte in etwa 60 Zentimetern Höhe ein Querbrett angebracht ist, das als „Netz“ dient. Der Spielball ist eine Art weicher Wasserball, der mithilfe eines Tennisschlägers unter dem Balken hindurch gespielt wird. Auf diese Art sollen die Kinder die Bewegung aus den Knien heraus und seitliches Stehen zum Ball spielend lernen, erklärt der Verein.

Beim Schultennis-Cup spielten die Mädchen und Jungen in festgelegten Gruppen im Modus jeder gegen jeden. Wer als erster sieben Punkte erreichte, ging als Sieger aus der Begegnung hervor. Am Ende wurden die besten Mädchen und Jungen jedes Jahrgangs mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ausgezeichnet. Außerdem habe jeder Teilnehmer eine Urkunde erhalten, so der Verein..

Der Verein freue sich schon auf das nächste Mal, wenn er in sportlichem Auftrag die Grundschule besuchen dürfe, heißt es in der Mitteilung. Abschließend lud der Verein alle Mädchen und Jungen ein, am Schnuppertennis am Samstag, 4. Mai, ab 14 Uhr auf dem Tennisplatz in Barnstorf teilzunehmen.