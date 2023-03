Wegen Sturheit: Mutmaßlicher Reichsbürger landet in Arrestzelle

Die Justiz hat ihre Möglichkeiten gegen einen widerständigen Mann aus Drebber ausgespielt. © Jansen

Mehrfach erging an ihn die Aufforderung, sich zu setzen. Doch weil ein Mann aus Drebber sich weigerte, den Gepflogenheiten vor Gericht und den Anweisungen der Richterin zu folgen, wurde gegen ihn eine Ordnungshaft verhängt. Dabei ging es eigentlich nur um ein Verkehrsdelikt.

Diepholz – Einen ungewöhnlichen Verlauf nahm eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Diepholz wegen eines verbotswidrigen Überholvorganges am 12. August 2022 im Stadtgebiet von Diepholz. Als der sich offenbar der Reichsbürgerszene zuzuordnende Betroffene vehement weigerte, den Anordnungen des Gerichts Folge zu leisten, wurde gegen ihn zunächst ein Ordnungsgeld verhängt. Als dieses nicht fruchtete, wurde eine Ordnungshaft angeordnet und vollstreckt. Erst danach konnte ein geordneter Sitzungsablauf erfolgen.

Der in Drebber, Ortsteil Deckau, wohnhafte 51-jährige Betroffene hatte sich wegen eines verbotswidrigen Überholvorganges vor Gericht zu verantworten. Er sollte als Führer einer Sattelzugmaschine innerhalb geschlossener Ortschaften an einer unübersichtlichen Stelle eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne überholt haben, obwohl eine Behinderung des Gegenverkehrs nicht ausgeschlossen war und andere Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet wurden. Ausgesprochenes Pech für den Betroffenen war, dass ein vor Gericht als Zeuge gehörter Polizeibeamter den Vorfall im Rahmen einer anderen Diensthandlung filmte. Die Videoaufnahme konnte somit als sogenannter Zufallsbeweis im Verfahren verwertet werden.

Zu dieser Beweiserhebung kam es allerdings zunächst nicht. Denn der Betroffene lehnte es beharrlich ab, sich im Gerichtssaal zu setzen. Auch mehrere entsprechende Aufforderungen der verhandlungsführenden Richterin ignorierte der Mann. Wegen dieses ungebührlichen Verhaltens wurde zunächst ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro gegen ihn verhängt. Der Betroffene zeigte sich von dieser Maßnahme vollkommen unbeeindruckt und blieb weiter stehen. Nunmehr erließ die Richterin das Ordnungsmittel der Haft. Der Betroffene wurde für circa eine Stunde in die Arrestzelle des Amtsgerichtes verbracht. Diese einschneidende Maßnahme kommentierte der Mann mit den Worten: „Ich setze mich nicht, dann stehe ich halt eine Stunde in der Zelle.“

Ob der Betroffene seine Ankündigung tatsächlich wahr machte, ist nicht bekannt. Jedenfalls nahm er bei Fortsetzung des Termins nach Aufforderung endlich Platz, allerdings „nur unter Vorbehalt“, wie er es sagte.

Der weitere Sitzungsablauf verlief ohne größere Störungen. Der Betroffene äußerte jedoch mehrfach ein Gedankengut, das der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist. Er bestritt den Geltungsbereich des Ordnungswidrigkeitengesetzes, nach dem der ihm zur Last gelegte Verstoß geahndet werden soll. Außerdem verlangte er von der vorsitzenden Richterin, dass sie sich ihm gegenüber auszuweisen und weiterhin den Nachweis zu erbringen habe, dass sie eine gesetzliche Richterin sei.

Durch die eingebrachte Videosequenz und die Aussage eines weiteren Zeugen war der Tatnachweis des Verkehrsverstoßes eindeutig erbracht, zumal der Betroffene im Rahmen einer spontanen Äußerung seine Funktion als Fahrzeugführer zur Vorfallzeit eingeräumt hatte. Er wurde schließlich zu einer Geldbuße von 120 Euro verurteilt. Damit kam dem 51-jährigen Drebberaner das wegen seines gegenüber dem Gericht grob ungebührlichen Verhaltens verhängte Ordnungsgeld von 150 Euro teurer zu stehen, als der eigentlich verhandelte Verkehrsverstoß. agu