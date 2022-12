Drebber: Allos Hof-Manufaktur gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022

+ © Dariusz Misztal Allos-Geschäftsführer Eike Mehlhop (rechts) nimmt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Biodiversität von Dr. Eckart von Hirschhausen entgegen. © Dariusz Misztal

Die Allos Hof-Manufaktur gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie Biodiversität. Der Unternehmensstandort in Drebber hat laut Geschäftsführer Eike Mehlhop einen großen Anteil am Sieg.

Drebber / Düsseldorf – „Wenn man zum Finale fährt, will man ja nicht den zweiten Platz mit nach Hause nehmen“, sagt Eike Mehlhop. Den Sieg beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 hat der Geschäftsführer der Allos Hof-Manufaktur dennoch nicht erwartet. Umso mehr freut es ihn, dass sich das Unternehmen, das in Drebber gegründet worden war, gegen die „sehr namhafte Konkurrenz“ durchsetzte. Allos siegte in Düsseldorf in der Kategorie Biodiversität.

Bereits als die Finalteilnahme von Allos feststand (wir berichteten), meinte Mehlhop, dass das „all unsere Erwartungen übertrifft“. Jetzt folgte der große Coup. Gemeinsam mit vier weiteren Allos-Vertretern reiste der Geschäftsführer zur Preisverleihung nach Düsseldorf. Als die Hof-Manufaktur dann als Biodiversitäts-Sieger ausgerufen wurde, „konnten wir es im ersten Moment gar nicht glauben“, erinnert sich Mehlhop. „Das war wirklich der Wahnsinn. Wir haben den gesamten Abend nicht mehr aufgehört zu grinsen.“

Mit acht Wettbewerben, rund 1 000 Bewerbungen und etwa doppelt so vielen Gästen zählt der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zu den größten Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement in Europa. Seit 2008 vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen den Preis und zeichnet damit Unternehmen aus, die Nachhaltigkeit als Teil ihres Geschäftsmodells vorantreiben. Die Allos Hof-Manufaktur hat die Jury in diesem Jahr überzeugt. Mehlhop: „Es ist eine hochkarätige externe Bestätigung für das, was wir tagtäglich machen. Eine größere Auszeichnung auf diesem Gebiet gibt es in Deutschland nicht. Darauf können wir stolz sein.“

Den Preis widmet Eike Mehlhop allen Angestellten des Unternehmens: „Am Ende ist das nicht mein Preis. Ich habe ihn nur entgegengenommen. Es ist der Preis der Mitarbeiter. Jeder hat seinen Anteil dazu beigetragen.“ Dabei spiele der Standort in Drebber eine besondere Rolle: „Drebber ist ja unser Ursprung. Zwei Themen, die bei der Bewerbung eine große Rolle gespielt haben, stammen aus Drebber. Deswegen ist ein erheblicher Anteil dieser Auszeichnung an diesem Standort zu verorten.“

Dazu zählt auch „Biene sucht Blüte“. Vor zehn Jahren hatten Auszubildende aus Drebber dieses Projekt ins Leben gerufen. Es begann mit einer kleinen Blühwiese hinter dem Allos-Hof. Seitdem ist es zu einem Großprojekt angewachsen, das jährlich dafür sorgt, dass annähernd 100 Hektar Fläche von Kooperationspartnern zu einem Blütenmeer werden. „Das war einer unserer Leuchttürme bei der Bewerbung für den Nachhaltigkeitspreis“, kommentiert Eike Mehlhop.

Das andere Thema aus Drebber, dass der Firma unter anderem den Nachhaltigkeitspreis einbrachte, ist die Kooperation mit regionalen Landwirten im Bereich der Müsliproduktion. „Da geht es hauptsächlich um unsere Produkte mit Haferflocken. Wir arbeiten gemeinsam an Projekten, die über das übliche Bio-Maß hinausgehen“, erklärt der Allos-Geschäftsführer.

Druck verspüre Mehlhop durch den Preis nicht: „Wir haben ein rundes und hochwertiges Paket anzubieten. Wir mussten uns für die Auszeichnung ja nicht neu erfinden.“ Viel mehr sei der Preis eine Anerkennung dafür, dass die Hof-Manufaktur im Sinne der Nachhaltigkeit auf einem guten und vor allem richtigen Weg ist. Mehlhop dazu: „Wir werden so weiterarbeiten, wie wir schon immer gearbeitet haben.“

Eine Bewerbung der Allos Hof-Manufaktur im kommenden Jahr für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis kann sich Eike Mehlhop durchaus vorstellen. Durch den Sieg in diesem Jahr sieht er sich und die Firma allerdings nicht in der Favoritenrolle: „Das Bewerberfeld ist jedes Mal superstark.“