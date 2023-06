Fantasie hat Vorfahrt: Ideenworkshop zur zukünftigen Ausrichtung des Buez

+ © Sander Was bietet das Buez an Möglichkeiten? Dazu kam in der „Murmelrunde“ schon einiges zusammen. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm (li.) und Buez-Leiter Dr. Oliver Nixdorf erhofften sich vom Ideenworkshop aber vor allem Impulse für die Zukunft. © Sander

Wie wünscht man sich das Buez in fünf Jahren? 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der kommunalen Politik, aus Vereinen und Verbänden oder einfach so aus Interesse an dem Fortbestand der Einrichtung produzierten Ideen für die künftige Ausrichtung. Diese werden jetzt erst einmal sinnvoll zusammengefügt, ehe über eine Realisierung nachgedacht wird.

Barnstorf – Drehen wir einfach mal an der Uhr. Und zwar ganz viel. Also weit in die Zukunft. Konkret bis ins Jahr 2028. Wird es das Barnstorfer Umwelt-Erlebniszentrum (Buez) dann noch geben? Wenn ja, wieso? Und in welcher Form? Wie ist es durch die fünf Jahre gekommen? Wie wird es dann finanziert? Wie ist es strukturiert, organisiert? In einem Ideenworkshop, der sich mit eben diesen Fragen rund um das Buez beschäftigte, erarbeiteten etwa 20 freiwillig und aus purem Interesse am Buez gekommene Teilnehmerinnen und Teilnehmer Visionen für die Einrichtung.

Wichtig dabei: Es ging nicht um Pläne. Nicht um Machbarkeitsanalysen. „Bauen Sie eine Zukunft! Dann schauen wir, wie man da hinkommt“, forderte Birgit Böhm von der Agentur „Mensch und Region“ aus Hannover die Freunde des Buez auf. Böhm und ihre Kollegin Carolin Hoppe hatten den Tag vorbereitet und werden ihn nun auch auswerten. Doch das wird noch ein bisschen dauern. Am Ende des Ideenworkshops standen eben Ideen. Diese zu sammeln und sinnvoll zusammenzufügen, ist der nächste Schritt. Der übernächste wäre es dann, über die Realisierung nachzudenken. „Wenn gute Ideen auch umsetzbar sind, dann wird das auch gemacht“, versprach der Barnstorfer Samtgemeindebürger Alexander Grimm.

„Murmelrunde“, „Speeddating“ und „Zukunftsinseln“

Nach einer „Murmelrunde“, in der der Status quo des Buez abgefragt wurde, so wie er sich für jeden einzelnen Teilnehmenden darstellt, und einem „Speeddating“ mit einem ersten Austausch über mögliche neue Angebote ging es ab auf die „Zukunftsinseln“. Vier Stück an der Zahl, an denen einfach mal die Gedanken sprudelten und die Fantasie Vorfahrt vor allem anderen bekam.

Wie also soll das Buez fortbestehen? Wie soll es 2028 aussehen? Die einen glauben, dass die Zuwendungen aus dem „Leader“-Projekt das Buez auf frische Fahrt gebracht haben werden. Ein Verein soll die Einrichtung dann tragen. „Viel ehrenamtliches Engagement“ ist für andere das Fundament für die Zukunft. Dazu ein Konsens mit der Politik, ein festes Budget im Samtgemeinde-Haushalt. Veranstaltungen, Einnahmen aus eigenen Solar- und Windenergieprojekten oder auch Biogas-Anlagen sollen das Buez tragen. Auch lokale Banken oder eigene Investments im Bereich der Energiewirtschaft und -versorgung konnten sich die Ideengeber als Pfeiler der Zukunft vorstellen. Und wieso nicht auch Geld aus der lokalen Wirtschaft erwarten dürfen?

+ Nachdenken, aufschreiben, weiter denken: Auf „Zukunftsinseln“ wurden Ideen für das Buez der Zukunft geboren. © Sander

Vieles von dem, was letztlich auf die großen weißen Bögen auf den aus zwei zusammengestellten Tischen bestehenden „Zukunftsinseln“ geschrieben wurde, wirkt erstmal konzeptlos. Weil es das natürlich auch noch ist. „Es geht wirklich nur um die Denkanstöße. Das Wirtschaftliche steht hier nicht im Vordergrund“, sagte Alexander Grimm, der die Teilnehmerrunde gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Buez-Leiter Dr. Oliver Nixdorf begrüßte und mit grundsätzlichen Informationen über das Buez versorgt hatte.

Die, die letztlich die Zukunft für das Umwelt-Erlebniszentrum kreierten, kamen aus der kommunalen Politik, aus Vereinen und Verbänden oder einfach so aus Interesse an dem Fortbestand der Einrichtung.

Wirtschaftlich schwer, ideel ein Muss

Zwar sagte es Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm nicht so deutlich, aber es ist naheliegend, dass der Grund der gesamten Aktion eine unklare Perspektive des Buez ist. Derzeit wird es von Mitteln, die die Samtgemeinde dazuschießt, sowie von Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen getragen. Dass das auf Dauer nicht reichen wird, ließ Grimm auf Nachfrage anklingen. „Wirtschaftlich ist es schwer, das Buez zu erhalten. Ideell ist es aber ein Muss“, erklärte er und ließ seinen Blick über das Gelände schweifen: „Was wir hier schon haben, wünschen sich andere. Wir müssen es nur mit mehr Leben füllen.“