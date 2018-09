Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht mysteriösen Fund an der Hunte in Drebber

Ergebnis: Zusatztank eines Flugzeugs

+ © Speckmann Die beiden Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Munster nahmen den Zusatztank eines Flugzeugs nach der Bergung noch einmal unter die Lupe. © Speckmann

Drebber - Bei Bauarbeiten in ganz Deutschland kommt immer wieder Munition aus dem Zweiten Weltkrieg ans Tageslicht. Erst vor wenigen Wochen ist eine Fliegerbombe in Lüneburg entschärft worden. Mit einem ähnlichen Verdacht hat sich ein Expertenteam des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Dienstagabend einem mysteriösen Gegenstand in der Hunte in Drebber genähert. Erste Befürchtungen sollten sich glücklicherweise nicht bestätigen. Wie sich nach kurzer Überprüfung herausstellte, handelte es sich um den Zusatztank eines Flugzeugs.