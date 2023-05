Austauschmöglichkeit für pflegende Angehörige im MGH in Barnstorf

+ © Könemann „Offener Pflegetreff“ im MGH: Kibis-Leiterin Melanie Fischer (rechts) und Christine Trenkamp vom Senioren-Service-Büro laden zum Austausch ein. © Könemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jan Könemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Kaum jemand weiß so gut, wie anstrengend es ist, einen Angehörigen zu pflegen wie die Betroffenen selbst. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung spricht eine Betroffene über die Herausforderungen, die ihr im Alltag begegnen.

Barnstorf – Betroffene wissen es: Einen Angehörigen zu pflegen, bringt viele Herausforderungen mit sich. Und nicht nur das. Die dauerhafte Pflege kann auch sehr anstrengend sein. Was können pflegende Angehörige tun, um mit dieser belastenden Situation fertig zu werden? Der Verein Igel bietet an jedem ersten Dienstag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr in Kooperation mit dem Senioren-Service-Büro Barnstorf und der Kibis-Stelle im Landkreis Diepholz einen „offenen Austausch für pflegende Angehörige“ im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Barnstorf an. Der nächste Termin ist am 6. Juni. Warum ein solcher Austausch wichtig ist und wie solche Gespräche dabei helfen können, die eigene Lebenssituation zu verbessern, verrät eine betroffene Person, die lieber anonym bleiben möchte, im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Die Fragen stellte Jan Könemann.

Durch einen pflegebedürftigen Angehörigen verändert sich der Alltag im Familienleben. Können Sie beschreiben, welche Herausforderungen diese Situation mit sich bringt?

Mein Sohn braucht ganz viel Kontrolle, ganz viel Anleitung. Er hat mehrere Therapie-Termine in der Woche. Die müssen natürlich alle koordiniert werden, gerade wenn es auch Geschwisterkinder gibt. Ich muss mich selber darum kümmern und schauen, wo ich Hilfe kriege. Und dann gibt es da noch die Oma, die hat Demenz. Da kommt dann noch hauptsächlich der Papierkrieg auf einen zu. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man da bedenken muss.

Man hört schon heraus, dass Sie sehr viele unterschiedliche Dinge beachten müssen. Wo kommen Sie da an Ihre Grenzen?

Natürlich stellt man sich erst einmal selber infrage. Was hätte ich anders machen können? Wo hätte ich vielleicht früher und anders reagieren müssen? Und dann natürlich, nachdem der Pflegegrad festgestellt wurde: Wie geht es weiter? Was kann ich in Zukunft tun? Und damit verbunden die Frage nach der Organisation. Auch mit der Oma dann, wann sie in die Tagespflege kommt. Und das der Oma dann auch noch zu erklären, weil sie es ja nicht versteht. Und es ist ja auch nicht so, dass es Tagespflegeplätze wie Sand am Meer gibt. Da kommt schon viel auf einen zu.

Solche Selbstzweifel und Unsicherheiten machen ja auch was mit einem selbst und schlägt auf die eigene Psyche. Können Sie Ihre Erfahrungen beschreiben?

Es ist natürlich so, dass man abends oft schlaflos da liegt und sich fragt: Habe ich was vergessen? Ist alles geregelt? Habe ich an alles gedacht? Diese Fragen kommen einem ständig in den Kopf. Es ist dieser ganze Druck, dass man alles irgendwie schaffen muss, weil man ja dafür verantwortlich ist.

Oftmals ist es so, dass es mit steigender Erfahrung eher etwas leichter wird, mit einigen Herausforderungen umzugehen. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein, oder?

Nein, ganz und gar nicht. Also ja, man bekommt immer mehr Erfahrung, aber die Probleme ändern sich auch ständig. Gerade auch der Kontrast mit dem Kind auf der einen und der dementen Oma auf der anderen Seite. Es ist beides anstrengend, aber es gibt völlig unterschiedliche Problematiken, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. Man hat so immer zwei Baustellen. Und es gibt da eher Unterstützungsangebote für Senioren als für Kinder. (Kibis-Leiterin Melanie Fischer ergänzt: „Das merke ich auch in unseren Beratungsgesprächen. Als pflegender Angehöriger braucht man wirklich einen unheimlich dicken Geduldsfaden, der nicht reißen darf, um diesen Alltag auszuhalten. Weil es so anstrengend ist und man auch schnell in Erschöpfungszustände gerät, die für einen selber dann schwierig zu händeln sind. So wurde mir das oft beschrieben.“) Das ist oft ein Problem: Stigmatisierung. Wenn man sagt, dass man einen Angehörigen pflegt, denken andere häufig: ,Oh, dann nehme ich mal lieber Abstand. Die ist ja sowieso stark eingebunden.‘ Und darunter leidet natürlich auch das eigene Sozialleben, weil man selber immer in Action ist und immer erreichbar sein muss.

Nun haben Sie ja schon gesagt, dass Sie sich Hilfe von außen geholt haben. Aber scheinbar geht es nicht allen so, wenn man auf die geringe Beteiligung beim ersten Termin schaut. Warum sind Sie den Schritt gegangen?

Weil man einfach nicht alles alleine schaffen kann. In dieser Situation ist man nervlich fertig. Man braucht die Hilfe von außerhalb, muss aber natürlich auch erst einmal bereit sein, Hilfe anzunehmen. Aber gerade dieser Austausch mit anderen Betroffenen – das habe ich auch in der Reha erlebt – der hilft einfach ungemein. Darüber lernt man ganz viele Möglichkeiten kennen, die einem im Alltag helfen.

Jetzt haben Sie selber schon die Wichtigkeit des Austausches unter Betroffenen angesprochen. Warum ist gerade das so wichtig aus Ihrer Sicht?

Weil jeder seine eigenen Erfahrungen im Alltag macht und damit jemand anderem helfen kann. Pflegende Angehörige leben vom persönlichen Austausch. Und natürlich wird auch nicht nur über Pflege geredet, sondern auch über alle möglichen Themen. Man kann sich austauschen und hat nicht sofort diesen Stempel auf der Nase. Es ist ein Austausch auf Augenhöhe, ohne Stigmatisierung von Außenstehenden, die es nur bedingt beurteilen können.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft von diesem Angebot?

Sich einfach mit Betroffenen austauschen zu können und neue Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen. Ich suche jetzt schon seit Längerem zum Beispiel eine Person, die ich über den Entlastungsbetrag der Pflegekasse abrechnen kann und die sich einfach mal mit meinem Kind beschäftigt. Jemanden, der mit ihm Hausaufgaben macht, ein Eis essen oder auf den Spielplatz geht. So jemanden finde ich nicht. Ich glaube, Senioren sind hier in der Region schon ganz gut aufgestellt, aber bei Kindern fehlt da schon noch einiges.

Und Sie würden schon sagen, dass so ein Austausch für jeden Betroffenen hilfreich sein kann?

Natürlich muss die Person es erst einmal selber wollen. Aber die Erfahrungen zeigen einfach, dass der Mehrwert für alle enorm groß ist. Und das gibt einem dann neue Kraft und neuen Mut und zeigt auch, dass ich mit meinen Problemen nicht alleine bin.