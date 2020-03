Vollsperrung K 30: Auch für Anlieger

Sanierung ab Ende März

+ © Ripking Die Sanierung der K 30 beginnt beim Fahrbahnteiler am westlichen Ortseingang von Aschen und zieht sich durch den gesamten Ort. © Ripking

Aschen / Drebber - Die Kreisstraße 30 zwischen Aschen und Drebber wird von Freitag, 27. März, bis voraussichtlich 30. April voll gesperrt – das gilt auch für Anlieger. In zwei Abschnitten werden auf der K 30 Baumaßnahmen durchgeführt. Der erste Abschnitt erstreckt sich über eine Länge von 1,2 Kilometern und betrifft die Aschener Straße zwischen den neuen Fahrbahnteilern an den Ortseingängen von Aschen, die im Rahmen des Dorfentwicklungsprogrammes gebaut wurden. Der zweite Abschnitt ist rund 2,6 Kilometer lang und beginnt am östlichen Aschener Ortsausgang. Er endet am Ortseingang von Drebber auf Höhe des Gasthauses Friemann.