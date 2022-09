Vollsperrung der B 51: Keine Verletzten bei Verkehrsunfall in Drebber

Von: Jannick Ripking

Teilen

Der Van ist im vorderen Bereich stark beschädigt. © Ripking, Jannick

In Drebber sind auf der Bundesstraße 51 zwei Fahrzeuge ineinander geprallt. Die Polizei musste die B51 deswegen für eine Stunde sperren.

Die Bundesstraße 51 war am Donnerstag, 22. September, ab 16.12 Uhr für etwa eine Stunde in Drebber voll gesperrt. Der Grund war ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Ein weißer Van sei auf der B 51 von Diepholz kommend in Richtung Barnstorf gefahren, so eine Sprecherin der Polizei. Das habe eine 61-jährige Frau aus Rehden übersehen, als sie von der Hoopener Straße auf die Wetscher Straße fahren und die Bundesstraße dabei queren wollte.

Es kam zu einem Zusammenprall, bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Das Auto der 61-Jährigen kam dabei auf der Straße zum Stehen, was eine Vollsperrung durch die Polizei unvermeidlich machte. Keiner der Unfallbeteiligten verletzte sich – weder die Rehdenerin noch der 18-jährige Fahrer des Vans und seine vier Insassen. Die Ortsfeuerwehr Drebber war im Einsatz. Sie nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel auf und half bei der Beseitigung von Schrottteilen an der Unfallstelle. Jr / Foto: Ripking