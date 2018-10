Vogelfreunde nehmen auch lange Wege in Kauf

Drebber - Das Feuerwehrgerätehaus in Drebber war am Wochenende wieder ein beliebter „Landeplatz“ für Großsittiche, Prachtfinken und Co.: Der „Verein für Vogelzucht und -schutz Ornis Diepholz“ hatte zur Herbst-Vogelbörse eingeladen.

Für die nunmehr 27. Ausgabe nahmen auswärtige Besucher lange Wege in Kauf, denn ähnliche Veranstaltungen gibt es im hiesigen Bereich nur in Weyhe-Lahausen, Lingen, Lengerich und Melle-Bruchmühlen. So war es kein Wunder, dass auf dem Parkplatz Autos standen mit den Kennzeichen „HB“, „OL“, „CLP“, „HF“ oder „NI“, deren Besitzer die Veranstaltung für den Kauf, Verkauf oder Tausch ihrer Lieblinge nutzen wollten oder einfach nur „Sehleute“.

Das Angebot an Großsittichen, Bergpapageien, Prachtfinken, Wellensittichen oder Kanarienvögeln war groß, und neben dem regen Handel kam die Fachsimpelei nicht zu kurz. Außerdem konnten die Käufer vom Verkäufer noch wertvolle Tipps zur Haltung und Zucht mit auf den Weg nehmen. Wurden Käufer und Verkäufer sich einig, stand extra eine Umsetz-Voliere zur Verfügung, damit der gefiederte Neuzugang stressfrei in den neuen Käfig gelangte. Sollte er trotzdem ausgebüxt sein, konnte er in der Voliere mit einem Kescher wieder eingefangen werden.

Ein langjähriger Stammgast der Vogelbörse ist Otto Fredeweß aus Cappeln, der schon um 7.15 Uhr auf der Matte stand. Als 75-jähriger Rentner widmet er sich ganz seinem Hobby, ist gern Frühaufsteher und konnte seine Käfige auf den Ständen in der Mitte der Halle platzieren und auch einige seiner Großsittiche verkaufen.

Auch Reinhard Niklei aus dem benachbarten Lohne betreibt aktiv Vogelzucht und war mit der ganzen Familie angereist inklusive Enkelin Lea, die sich in der Ausstellung sehr wohl fühlte und lernte, mit den Ziegensittichen umzugehen.

Schon seit zehn Jahren bietet Borris Neitzel in einer Ecke der Halle seinen „Futterfachhandel für die befiederte Welt“ an sowie weiteres Zubehör rund um die Vogelzucht und ist bei seinen langjährigen Kunden ein gern gesehener Gast, so dass er „immer zufrieden“ nach Bielefeld zurückfährt.

Auch der 1. Vorsitzende des Vereins „Ornis“, Bernd Kruse, zeigte sich mit dem Verlauf der Vogelbörse sehr zufrieden. Sein Dank galt der Ortsfeuerwehr Drebber für die Bereitstellung des Gerätehauses, seinem Team für den Auf- und Abbau der Stände und dem „Versorgungszug“ für die Bereitstellung von Kaffee und Kuchen sowie belegten Brötchen. Auch das eine oder andere Kaltgetränk trug zur besseren Kommunikation bei.

Die nächste Frühjahrs-Vogelbörse ist übrigens auch schon in Planung: Sie findet am 10. März 2019 wieder von 8 bis 12 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus an der Schulstraße in Drebber statt. - web