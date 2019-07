Die vierte Republik in dieser Saison

Deckau - Von Hartmut Weber-bockhop. Der Schützenverein Deckau-Specken ist nicht der erste Verein, der in dieser Saison die Republik ausrufen muss. Dieses Schicksal hat vorher schon 3 von 14 Schützenvereinen in der Samtgemeinde Barnstorf ereilt. Präsident Andreas Meyer hätte den Thron zum Höhepunkt des zweitägigen Schützenfestes gerne wiederbesetzt, aber er gibt sich kämpferisch: „Das Feiern haben wir im Blut – auch ohne König!“

Mit launigen Worten beleuchtete der Präsident am Sonntagabend die Regentschaft der scheidenden Schützenkönigin Barbara Langhorst, die sich vor einem Jahr in einem langen und intensiven Stechen mit Schützenbruder Marcel Döbbeling durchgesetzt hatte. Die Amtsinhaberin erhielt den Beinamen „Die Zuverlässige“ und bildete mit Prinz Stephan Mohrmann sowie den Ehrendamen Jutta Janzen, Stefanie Gerding und Heidi Papstein und den Adjutanten Andreas Meyer, Marco Gerding und Thomas Ludwig ein eingeschworenes Team.

Der Präsident bescheinigte den Regenten, dass sie das Königsjahr mit Bravour gemeistert und an allen auswärtigen Schießen teilgenommen hätten, auch wenn es bei den Wettbewerben nicht zu ersten Plätzen gereicht habe. „Wir waren zwar nicht die Besten, aber die Lustigsten“, stellte Meyer fest. Die starken Abordnungen bei den Schützenfesten der Nachbarvereine blieb ebenso in Erinnerung wie der ausgeschenkte „Bärenfang“ bei der Versammlung des Kirchspiels Drebber. Bei der Ausrichtung der Kohl- und Fahrradtouren standen die Regenten in der ersten Reihe und zum „Kutsche holen“ konnte der Präsident nur anerkennend äußern: „Hammer!“. Als Resümee hielt er fest: „Es war ein schönes Jahr.“

Auch für Jugendkönigen Lisa Langhorst und Prinz Jan Lanwert mit ihren Ehrendamen Merle Meyer und Joela Dullweber sowie den Adjutanten Tim Döbbeling und Maximilian Meyer fand der Präsident lobende Worte. In einer Anekdote wusste er zu berichten, dass noch in derselben Nacht der Amtsübernahme die Pforte mit einem „ausgeliehenen Mehlwagen“ zur neuen Königin transportiert und gehörig begossen worden sei. Die jungen Regenten hätten an allen auswärtigen Schießen und internen Veranstaltungen teilgenommen. Auch die ausgearbeitete Kanutour sei ein Erfolg gewesen. Der Dank für ein würdiges Königsjahr war ihnen gewiss.

Wie schon kurz berichtet, wurde Tim Döbbeling als neuer Jugendkönig ausgerufen. Er holte sich Darlene Brock an seine Seite. Den Hofstaat komplettierten die Ehrendamen Madlin Blumenthal und Malin Kempin sowie die Adjutanten Maximilian Meyer und Jan Lanwert.

Schon am Sonnabend hatte Vizepräsident Marco Gerding dem scheidenden Kinderkönigspaar und begeisterten Sportschützen Anton Meyer sowie seiner Prinzessin Lotte Reiland, die extra aus der Pfalz zum Schützenfest eingeflogen wurde, für ein schönes Königsjahr gedankt. Die Nachfolge trat „der jüngste Kinderkönig aller Zeiten“ Jan Welge an. Der Siebenjährige nahm sich Mia Scharrelmann als Prinzessin.

Zur Abkrönung der Majestätenpaare legte „DJ Bigfoot“ alias Rouven Barmbold am Sonntagabend den Song „Schützenliesel“ auf, auch als passende Referenz für Mutter und Tochter Langhorst, die gleichzeitig regiert hatten. Barmbold war bereits zum 15. Mal für die Musik in Deckau zuständig. Das Festzelt war an beiden Tagen, auch wegen der Abordnungen der Nachbarvereine Drebber von 1900, Hoopen-Felstehausen und Cornau, gut besucht.