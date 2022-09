Vierer-Buzzer für Ayham Fayad: Barnstorfer überzeugt alle The-Voice-Coaches

Von: Jannick Ripking

Coach Stefanie Heinzmann freut sich, dass der Barnstorfer Ayham Fayad in ihren Team ist. © ProSieben / Sat.1 / Richard Hübner

Ayham Fayad war nach seinem Auftritt bei The Voice of Germany zu Tränen gerührt. Alle vier Coaches wollten den Barnstorfer in ihrem Team haben. Der 20-Jährige musste sich entscheiden.

Barnstorf / Berlin – Ayham Fayad ist nicht nur eine Runde weiter, er hat etwas geschafft, das nur wenige Talente der Castingshow „The Voice of Germany“ schaffen: Der Barnstorfer holte sich den Vierer-Buzzer. Das heißt, er überzeugte bei seinem Auftritt bei den Blind Auditions der Sendung alle vier Coaches von seiner Stimme.

„Ich dachte nicht, dass sich alle vier Coaches umdrehen werden“, sagt der junge Musiker auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Ayham sang das Lied „Lovin‘ You“ von Minnie Riperton aus dem Jahr 1974. Nachdem Ayham die letzten Töne des Liedes gesungen hatte, übermannten ihn die Gefühle. Tränen flossen. Coach Stefanie Heinzmann sprang sofort auf, um ihn zu umarmen. „Ich habe davor noch nie vor fremden Menschen geweint“, erzählt er.

The Voice of Germany: Alle vier Coaches wollen Ayham Fayad im Team

Doch nach dem Auftritt sei eine große Last vom 20-Jährigen abgefallen. „Ich habe eine Erleichterung gespürt“, erinnert er sich. „Die Leute vor dem Fernseher sehen ja nur die Blind Auditions“, erklärt Ayham. Aber es überhaupt bis dort zu schaffen, sei ein langer und harter Weg gewesen. „Ich habe viel an mir gearbeitet.“ Die Tränen seien bei ihm geflossen, „weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit meiner Stimme endlich etwas Gutes tun kann“. Ayham erklärt: „Die Menschen hören mich endlich.“

Nun hatten sich alle vier Coaches mit ihren Stühlen umgedreht. Ayham musste sich entscheiden. Rea Garvey, Stefanie Heinzmann, Peter Maffay und Mark Forster versuchten, den Barnstorfer von ihren Teams zu überzeugen. „Es ist eine sehr schwierige Entscheidung“, sagte er in der Sendung. „Nehmt es bitte nicht persönlich“, ergänzte er, bevor er sich für Stefanie Heinzmann entschied.

The Voice: Ayham Fayad entscheidet sich für Stefanie Heinzmann

„Was sie gesagt hat, hat mich sehr berührt“, erklärt Ayham seine Entscheidung. „Ich habe mich spontan entschieden“, meint er. „Die anderen waren auch alle toll, aber keiner hat Stefanie getoppt.“ Sie sagte zu ihm: „So wie du in den Höhen mit deiner Stimme umgehst, habe ich mir den schönsten Phönix vorgestellt, der so wunderschön bunt ist. Und ich bin mit dem mitgeflogen.“ „Ich habe in dem Moment mich, also Ayham, in Stefanie gesehen“, erklärt der Sänger seine Entscheidung. „Ich habe einfach eine Connection zwischen uns gespürt.“

Ayham Fayad ist also eine Runde bei „The Voice“ weiter und im Team von Stefanie Heinzmann. Jetzt stehen für ihn die Battles an. Dort treten Kandidaten gegeneinander an, die die Blind Auditions überstanden haben. Ein genauer Ausstrahlungstermin für Ayahms Auftritt steht noch nicht fest.