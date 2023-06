„Sommerferienspaß“ in Barnstorf: Vielfältige Angebote ab 7. Juli 2023

+ © Könemann Musik, Sport, Handwerk und vieles mehr – vielfältige Angebote beim Sommerferienspaß in Barnstorf: Wolfgang Reimann, Jugendpfleger Ole Sterzik, Diakon und „JZ“-Leiter Jörd Brand und „JZ“-Mitarbeiterin Bianca Keller (v.li.) stellen das Programm für 2023 vor. © Könemann

Der Barnstorfer „Sommerferienspaß“ rückt näher. Die Samtgemeinde und das Jugendzentrum bieten ab dem 7. Juli wieder diverse Aktionen für Jung und Alt an.

Barnstorf – Musik, Sport, Handwerk, Tagesausflüge für Familien und vieles mehr: Das neue „Sommerferienspaß“-Programm in Barnstorf deckt viele Bereiche ab. „Es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Jugendpfleger Ole Sterzik, der zusammen mit Bianca Keller, Jörg Brand und Wolfgang Reimann die Organisation übernommen hat. Die Samtgemeinde Barnstorf bietet in Kooperation mit dem Barnstorfer Jugendzentrum vom 7. Juli bis 16. August wieder diverse Aktionen an. Seit Anfang dieser Woche liegen in Barnstorf die neuen Flyer aus. Einen Tag zuvor wurden sie bereits erstmals auf der Familienmesse in Drentwede präsentiert.

Das Konzept „Sommerferienspaß“ gibt es in Barnstorf schon lange, erklärt Jörg Brand, Diakon und Leiter des Jugendzentrums. Das Programm werde aber jedes Jahr neu gestaltet. „Ende April, so rund zehn Wochen vor den Ferien fangen wir mit den Vorbereitungen an“, sagt er. In diesem Jahr umfasst es 18 Aktionen. Dabei können sich Interessierte im Alter von 0 bis 99 Jahren wieder auf vielfältige Angebote sowie fünf Familienausflüge freuen.

Drei neue Angebote beim Barnstorfer „Sommerferienspaß“

„Wir versuchen immer, möglichst breit gefächerte und vielfältige Aktivitäten anzubieten“, erklärt Ole Sterzik. Bianca Keller, staatlich anerkannte Erzieherin und Mitarbeiterin im Jugendzentrum, hebt die geringen Kosten für die Teilnahme hervor. „Wir wollen allen Familien ermöglichen, dabei zu sein“, sagt sie. Einige Aktivitäten werden immer wieder angeboten, einige kommen neu dazu. In diesem Jahr bieten die Organisatoren drei Aktionen an, die es zuvor nicht gegeben hat.

Zum einen ist da die „Voice Factory“ im Jugendzentrum. An drei Terminen können Interessierte mit Sängerin und Gesangslehrerin Kristi Heinz gemeinsam singen. Dabei werden keine „08/15 Kinderlieder“ gesungen, heißt es im Flyer. „Die Teilnehmer sollen gemeinsam etwas entwickeln. Kristi hilft dabei mit ihrer Expertise“, erklärt Keller, die Heinz privat kennt und das Angebot federführend betreut. Am letzten Termin, Freitag, 14. Juli, soll es dann eine kleine Vorführung vor den Eltern im Jugendzentrum geben. Keller: „Der Spaß steht hier im Vordergrund.“

Gesang, Karaoke und Baseball neu im Programm

Ebenfalls neu im Programm ist das Angebot „Baseball beim TSV Cornau“. Diese Idee habe es in der Vergangenheit schon einmal gegeben, in Kombination mit einer Fahrradtour, erzählt Sterzik. „Aufgrund zu hoher Temperaturen mussten wir das aber wieder absagen.“ Daher ist in diesem Jahr am Montag, 17. Juli, um 17.30 Uhr Treff direkt am Sportplatz in Cornau. Die Baseball-Abteilung des TSV Cornau sei auf der Suche nach neuen Mitgliedern, erklärt der Jugendpfleger. „Das passt ganz gut zusammen. Daher richtet sich das Angebot an Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahren und nicht wie sonst häufig nur von zehn bis 17 Jahren.“

Die dritte neue Aktion ist ein Karaoke-Nachmittag mit Thorsten Brüggemann, alias „DJ Thorsten“. Das Angebot findet am Mittwoch, 2. August, in der Bibliothek in Barnstorf statt. „Das ist eine super Location dafür“, meint Ole Sterzik. Bei der Anmeldung können die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren eigene Songwünsche mitteilen, heißt es im Flyer.

Familienausflüge gehören beim „Sommerferienspaß“ dazu

Neben diesen neuen Angeboten weisen die Organisatoren besonders auf die Familienausflüge hin. Es werde Fahrten in den Zoo Hannover (Montag, 10. Juli), in den Tierpark Thüle (Freitag, 21. Juli), in den Kletterpark Thüle (Montag, 31. Juli) und zur Nordseelagunge Budjadingen (Mittwoch, 9. August) geben sowie eine Fledermaustour mit Carola Anders (Montag, 7. August). „Man achte hier auf die Kosten“, merkt Keller nochmals an. „Das sind wirklich günstige Angebote.“ Familien, die sich eine Teilnahme nicht leisten können, sollen sich melden, sagt die Erzieherin und verspricht: „Wir finden schon eine Lösung.“

Und was haben die Organisatoren des „Sommerferienspaß“ in Barnstorf für Erwartungen? „Ich bin froh, wenn wir keine Fahrt oder Aktion absagen müssen“, meint Jörg Brand. „Die Hauptsache ist, dass die Kinder und Jugendlichen Spaß haben“, sagt Ole Sterzik und dankt den Netzwerkpartnern. „Ohne sie wäre das alles gar nicht möglich.“ Vor Corona wären die Angebote zu 85 Prozent ausgelastet gewesen, erzählt Bianca Keller. Eine solch hohe Auslastung ist ihrer Meinung nach aktuell utopisch. „60 bis 65 Prozent wären schon gut“, sagt sie. Perspektivisch wolle man allerdings wieder den Vor-Corona-Stand erreichen.