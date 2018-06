„Vielen Dank, dass Ihr auf den Pokal aufgepasst habt“

Drebber - Von Hartmut Weber-Bockhop. Beim 20. Drebber-Lauf machte die Hitze allen Läufern, ob klein oder groß, gleichermaßen zu schaffen. Da kam der Verpflegungsstand einer Konfirmandengruppe, die sich im Start-Ziel-Bereich postiert hatte, gerade recht. Mal nahmen die Läufer einen kräftigen Schluck, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, oder gossen sich das Wasser einfach zur Abkühlung über den Kopf.

Den Kampf mit den sommerlichen Temperaturen hatten zunächst die Jungen und Mädchen der Kindergärten aufgenommen, die nach 500 Metern ins Ziel kamen. Bei den anschließenden Schülerläufen der Erst- bis Viertklässler über 500 beziehungsweise 800 Meter ging es neben guten Einzel-Platzierungen um den Wanderpokal für die laufstärkste Schule.

Bei einer gesunden Rivalität zwischen den Grundschulen Drebber und Rehden war der Pott im vergangenen Jahr nach langer Zeit erstmals wieder in die Samtgemeinde Rehden gewandert. Bei der Siegerehrung konnte der heimische Grundschulleiter Axel Flügge aber vermelden, dass der Pokal nach Drebber zurückkehrt. Augenzwinkernd ging ein Gruß an seine Kollegin Annhild Pilgrim gewandt: „Vielen Dank, dass Ihr ein Jahr auf den Pokal aufgepasst habt“.

Schon seit der Geburtsstunde des Drebber-Laufes unterstützt die Friedrich-Plate-Stiftung die laufstärksten Klassenverbände mit Preisen. Und so hatte Hartwig Imhof als Repräsentant die angenehme Aufgabe, die Auszeichnungen an die Klassen 1b, 2b und 4a der Grundschule Drebber sowie an die Klasse W3 der Grundschule Rehden zu übergeben.

Eben noch in offizieller Funktion als Starthelfer bei den Kinder- und Schülerläufen, schnürte Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers kurz darauf selbst die Schuhe für den Halbmarathon. Auf der Strecke tat er sich bei der Hitze schwer, sodass ein guter Bekannter schon unkte: „Lübbi hat hoffentlich in den nächsten Tagen keine Sitzungen mehr.“ Aber nach überstandener Hüftoperation kämpfte sich der Verwaltungschef durch und erreichte einen respektablen 28. Platz. Nach einer halben Stunde war die Erschöpfung wie weggeblasen und „Lübbi“ sprühte schon voller Pläne für den nächsten Drebber-Lauf.

Lübbers hatte die inzwischen weit über die Gemeindegrenzen bekannte Veranstaltung damals mit einer Wette ins Laufen gebracht. Nun sorgte erneut eine Wette für Aufmerksamkeit. Janet Schendel alias Frau Silberfisch trat im Marathon gegen fünf Freunde an, die sich die Strecke von 42,195 Kilometern in einer Staffel teilten. Dabei erreichte die Einzelkämpferin aus Oyle bei Nienburg in 4:57:01 Stunden einen hervorragenden zweiten Platz bei den Frauen. Und auch die Gruppe kam in die Wertung, obwohl sich eine Teilnehmerin kurzfristig verlaufen hatte. Wer die Wette gewonnen hat, interessierte am Ende niemanden mehr so richtig, aber der Vorsitzende des TSV Drebber, Heinfried Maschmeyer, konnte eine beträchtliche Spende in Empfang nehmen.

Preis für Jacobistraße

Die „Silberfische“ nahmen zum ersten Mal am Drebber-Lauf teil und waren voll des Lobes: „Ein toller Ort und tolle Stimmung in den Straßen“. Das hörten die Veranstalter gern, die wie schon im vergangenen Jahr zur „Wahl des schönsten Streckenabschnitts“ aufgerufen hatten. Die meisten Stimmen entfielen auf die „Jacobistraße“ mit Organisator Raimund Jacob. Er und seine Mitstreiter werden bei der nächsten Nachbarschaftsfete von der lokalen Gastronomie mit Pizza und Getränken versorgt.

Zum runden Geburtstag der Veranstaltung hatten die Organisatoren zudem einen Aufruf gestartet, wer am häufigsten an Läufen teilgenommen hat. Als eifrigste Teilnehmerin erwies sich Merle Husmann aus Drebber, die insgesamt zwölf Starts verzeichnen konnte und aus den Händen von Nicole Maschmeyer einen Pokal erhielt.

Auch das Gesamtfazit von Heinfried und Elke Maschmeyer fiel sehr positiv aus. Mit 681 Teilnehmern war die Resonanz um gut zehn Prozent höher als im Vorjahr. Vor allem bei den Kindergarten- und Schülerläufen war der Andrang enorm. Insgesamt 430 Jungen und Mädchen waren am Start. Die DRK-Bereitschaft verlebte einen ruhigen Nachmittag. Es mussten nur einige Pflaster geklebt werden. Das vom Schulförderverein in der Pausenhalle angebotene Kuchenbüfett wurde stark angenommen, vor dem Eisstand bildeten sich lange Schlangen und auch die Getränkestände waren umlagert. Mit einem Dank an die Helfer blickten die Organisatoren optimistisch auf das Jahr 2019.