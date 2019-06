Viele offene Fragen nach der Fusion

Auf dem Werksgelände an der Rechterner Straße könnte es deutlich ruhiger werden, wenn der geplante Stellenabbau vollzogen wird. In einer „Allianz für Barnstorf“ wird nach Alternativen für den Standort gesucht. Foto: Speckmann

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die Fusion von Wintershall und Dea ist vollzogen. Am Standort Barnstorf sollen 180 von 280 Arbeitsplätze wegfallen. Das ist beschlossene Sache. Aber in welcher Form der Stellenabbau vollzogen wird, welche Mitarbeiter des Erdöl- und Erdgasproduzenten weiter beschäftigt werden und wie die Nachnutzung für große Teile des Werksgeländes an der Rechterner Straße aussehen soll, ist weiter ungewiss. Hier laufen immer noch die Gespräche.

„Man merkt auf jeden Fall, dass das Unternehmen bemüht ist, Lösungen für den Standort Barnstorf zu finden. Aber es ist alles noch recht unverbindlich“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Er hat vor wenigen Monaten die „Allianz für Barnstorf“ ins Leben gerufen, um gemeinsam mit Vertretern von Unternehmen, Kommune sowie Landes- und Bundespolitik neue Perspektiven zu erarbeiten.

Nach einem ersten Austausch Ende März kamen die Beteiligten in dieser Woche erneut im Barnstorfer Rathaus zusammen. Neben Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretung von Wintershall Dea saßen Bürgermeisterin Elke Oelmann, Fraktionsvorsitzende des Fleckensrates, Kreisrat Jens-Hermann Kleine sowie die Bundes- und Landtagsabgeordneten Axel Knoerig und Marcel Scharrelmann (beide CDU) am Tisch. In gemeinsamer Runde wurde diskutiert, wie die Zukunft des Standortes aussehen könnte.

„Wintershall Dea hat Ideen entwickelt und ist kooperativ. Es gibt Entwicklungsmöglichkeiten für die Nachnutzung der Infrastruktur, die durchaus realistisch sind, aber im Moment ist alles sehr ungewiss“, so Lübbers. Das weitere Verfahren hänge vom Personalkonzept des Unternehmens ab. Dies müsse erst feststehen und bekannt sein, bevor man sich konkret um Alternativen kümmern könne.

„Es ist denkbar, die vorhandene Infrastruktur auf dem Wintershall-Gelände auch für andere Nutzungen zu vermarkten und zur Verfügung zu stellen“, erklärt Dirk Warzecha, neuer Leiter von Wintershall Dea Deutschland, in einer Pressemitteilung. Das große Gelände mit Bahnanschluss sei als Werksplatz für die Ansiedlung weiterer Technikfirmen interessant und geeignet. Wintershall Dea führe dazu bereits Gespräche mit industrienahen Unternehmen und Zulieferern, so Warzecha.

Ein großes Fragezeichen steht vor allem hinter dem Verwaltungsgebäude, denn im Zuge der Fusion von Wintershall Dea werden die Verwaltungsarbeitsplätze von Barnstorf nach Hamburg verlagert. Ob die Immobilie künftig für eigene Zwecke genutzt oder etwa vermietet oder verkauft werden soll, lässt das Unternehmen offen. „Erst einmal müssen wir die Konzepte für den Umzug des Bohrkernlagers und des Labors aus Wietze nach Barnstorf abschließen und unseren eigenen Bedarf vor Ort auf dem Gelände in Barnstorf noch besser überblicken. Erst dann können wir konkret entscheiden“, erklärt Pressesprecher Mark Krümpel auf Nachfrage.

Das zentrale Bohrkernlager und das neue Technologiezentrum inklusive Labor sollen, wie berichtet, weiterhin Bestand haben. Wintershall Dea nutzt hier eigenen Angaben zufolge modernste digitale Technologien, um die Potenziale von Erdgas- und Erdöllagerstätten weltweit noch präziser zu analysieren. Auf diesem Gebiet würden aktuell Kooperationsmöglichkeiten geprüft.

Erhalten bleiben soll auch das Ausbildungszentrum mit derzeit 42 Auszubildenden. „Auf diesem Niveau werden wir auch 2020 ausbilden“, so Warzecha. Darüber hinaus könnten in Zukunft externe Betriebe die modern ausgestattete Lehrwerkstatt nutzen, um dort ihren Auszubildenden bestimmte Lehrmodule zu vermitteln. Wintershall Dea werde sich mit einem Informationsschreiben an Unternehmen der Region wenden.

Für Betriebsratsvorsitzende Sabine Brandt stellt sich an diesem Punkt die Frage, wie die Ausbildung des eigenen Unternehmens langfristig gesichert werden soll, wenn der Betrieb nicht mehr in der aktuellen Form vorhanden ist. Schließlich sollen im Rahmen der Fusion verschiedene Tätigkeiten, unter anderem im Pipeline-Service und Transportbereich, ausgelagert werden. „Wo sollen die jungen Menschen dann etwas lernen?“, fragt die Arbeitnehmervertreterin.

Brandt begrüßt die gemeinschaftlichen Bemühungen, aber für sie hat das jüngste Gespräch im Rathaus kaum neue Erkenntnisse gebracht. „Es ist alles sehr vage“, erklärt die Arbeitnehmervertreterin auf Anfrage. Es werde über die Nachnutzung von Werksbereichen gesprochen, ohne nähere Informationen über den Verbleib der aktuellen Mitarbeiter zu haben. „Wir machen alle unsere Arbeit wie bisher, aber es weiß noch keiner, wie die Neuorganisation aussehen soll.“

Die personelle Aufstellung des neuen Unternehmens ist für die Betriebsratsvorsitzende zurzeit noch ein Rätsel. Sie wünscht sich einen Zeitplan für den Abbau und die Verlagerung von Stellen. Die Mitarbeiter in Barnstorf wüssten immer noch nicht, was mit ihren Jobs passiere, ob sie entlassen oder mit der Verwaltung nach Hamburg gehen würden. „Das ist eine Belastungsprobe für die Mitarbeiter“, so Brandt.

„Uns ist bewusst, dass Veränderungen für Unsicherheit sorgen. Aber unser Ziel ist es, uns zukunftsfähig aufzustellen und die Lebensdauer der heimischen Erdgas- und Erdölförderung zu verlängern“, erklärt Warzecha. Die Produktion von Erdgas und Erdöl sei aufgrund der Erschöpfung der Lagerstätten seit Jahren rückläufig. „Damit müssen wir umgehen“, so der Leiter von Wintershall Dea Deutschland.

Axel Knoerig ist davon überzeugt, dass es trotz der rückläufigen Erdgasförderung in Niedersachsen in den nächsten Jahren eine Stärkung dieser Energiesparte in Deutschland geben wird. „Mit Blick auf den Kohleausstieg hat die Kohlekommission dem Erdgas als Alternative eine steigende Bedeutung zugemessen. Hierbei wird es aber mehr um die Infrastruktur als um die Förderung gehen“, erklärt der Bundestagsabgeordnete auf Anfrage.

Landtagsabgeordneter Marcel Scharrelmann fügt mit Blick auf den Standort Barnstorf hinzu: „Für uns als Politik ist es wichtig, für so viele Beschäftigte wie möglich akzeptable Lösungen zu finden, gerade mit Blick auf Familien und regional verwurzelte Arbeitnehmer. Zudem müssen wir eine Zukunft für die frei werdenden Flächen finden. Damit verbunden ist unsere Hoffnung, mittelfristig neue attraktive Arbeitsplätze zu schaffen.“

Die Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung wollen im Gespräch bleiben. Das nächste Treffen der „Allianz für Barnstorf“ soll nach den Sommerferien stattfinden. „Dann liegen auch weitere Details zur neuen Organisation von Wintershall Dea in Deutschland vor“, kündigt das Unternehmen an.