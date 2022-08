VHS in Barnstorf: Leiterin zieht nach 573 Kursen einen Schlussstrich

+ © Sander Nach 15 Jahren gibt Christiane Roth die Leitung der VHS-Außenstelle Barnstorf ab. © Sander

15 Jahre lang hat Christiane Roth die Außenstelle Barnstorf der Volkshochschule des Landkreises Diepholz geleitet. Jetzt zieht sie einen Schlussstrich – nach 573 Kursen mit 6 961 Anmeldungen. Die Gründe für den Abschied liegen teils im privaten, teils im organisatorischen Bereich.

Eydelstedt – 19 Jahre lang war Christiane Roth die Leiterin der Barnstorfer Bibliothek, bis sie den Posten vor einem Jahr abgab. Nun zieht die 54-Jährige auch einen Schlussstrich unter ihre Tätigkeit als Leiterin der Außenstelle Barnstorf der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Diepholz. Die Gründe sind sowohl privater als auch organisatorischer Natur. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den ehrenamtlichen Posten gibt es derzeit noch nicht.

Vor 15 Jahren – oder genauer: vor 31 Semestern – hat Christiane Roth die Betreuung der VHS-Außenstelle in Barnstorf übernommen. In der Zeit ist viel passiert, und manches davon lässt sich in Zahlen ausdrücken. Christiane Roth hat zusammengezählt und kommt auf 573 Kurse, die dank ihrer Organisation zustande gekommen waren. Das sind im Schnitt 18,5 Kurse pro Semester. Der Ausreißer nach oben war das Wintersemester 2013 mit 32 Kursen. „Das hieß: 32-mal Plakate machen, 32-mal Raumfragen klären, 32-mal Dozenten betreuen, 32-mal Presse informieren“, erinnert sich Christiane Roth an viel, viel Arbeit.

Aber: 15 Jahre VHS – das bedeutete auch 6 961 Teilnehmer, die sich zu 573 Kursen angemeldet hatten. Durchschnittlich waren es also etwas mehr als zwölf Teilnehmer pro Kurs.

Ehrenamt? „Es gibt mir ein gutes Gefühl“

Die Motivation, die bei Christiane Roth hinter ihrem „Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung“ steckte, war es immer, etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Und das betrifft nicht allein die VHS, sondern auch ihre Mitarbeit im Hospizverein, in der Kirchengemeinde als Lektorin, im Kirchenchor oder im Heimatverein. Das Ehrenamt, das in der Gesellschaft derzeit mehr und mehr aus der Mode kommt und Posten deshalb unbesetzt bleiben, hat bei ihr einen hohen Stellenwert. „Es gibt mir das gute Gefühl, nach einer gelungenen Veranstaltung, an der viele Menschen Freude hatten, zu wissen: Das hätte nicht stattgefunden ohne mich. Und die Menschen hätten nicht dieses schöne Erlebnis gehabt, an das sie sich erinnern können. Solche Gedanken finde ich immer klasse. Gemeinsam etwas zu schaffen, das hat mich immer motiviert“, erklärt Christiane Roth. Oder noch mal anders gesagt: „Ich freue mich immer, wenn ich mitspielen kann, wenn ich mich so einbringen kann, dass viele Menschen etwas davon haben.“

Dennoch: Mit der VHS ist nun Schluss. Am Donnerstag wird Christiane Roth offiziell verabschiedet. Den Endpunkt setzt sie, weil sie mehr Zeit für ihre Eltern haben möchte und weil mit der Aufgabe des Postens als Leiterin der Bibliothek auch in organisatorischen Arbeit für die VHS einiges komplizierter geworden ist, Synergien weggefallen sind.

Neben all den Ehrenämtern und Vereinsengagements versucht Christiane Roth, neue berufliche Perspektiven für sich zu entwickeln. Das Fernstudium der katholischen Theologie, „wo man diszipliniert am Ball bleiben muss“, eine abgeschlossene Fortbildung zur Seniorenbegleiterin oder die intensive Beschäftigung mit der Musik: Langweilig wird es Christiane Roth gewiss nicht werden. Und aus dem öffentlichen Leben in der Samtgemeinde Barnstorf wird sie auch nicht verschwinden. Denn einen Leitspruch für ihr Leben hat sie beim Propheten Jeremia in der Bibel gefunden. Er lautet: „Suchet des Stadt Bestes!“ Christiane Roth hat den Satz für sich interpretiert und umgesetzt. „Sorgt dafür, dass es dem Ort, im dem ihr lebt, gut geht, dann geht es auch euch gut. So ähnlich würde ich es auch für Barnstorf formulieren wollen.“ csa