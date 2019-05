Dötlingen - Von Janin Meyer. „Das ist Sansa. Sie ist 46 Zentimeter lang und 2 000 Gramm leicht. Finn ist 51 Zentimeter lang und wiegt 2 600 Gramm“, erzählt Jutta Ahrens. Dabei spricht die 52-Jährige nicht etwa über ihre Enkelkinder, sondern über Puppenbabys. Seit fast einem Jahr fertigt die Dötlingerin sogenannte „Reborn-Babys“. Puppen, die echten Säuglingen zum Verwechseln ähnlich sehen. 13 Stück sind es inzwischen, Nummer 14 ist bereits in Arbeit.

„Angefangen hat alles mit Paulchen“, erinnert sich die sympathische Bastlerin und blickt liebevoll in den großen Puppenwagen in ihrem Wohnzimmer. Neben „Paulchen“ sitzen darin auch die Zwillinge „Finn“ und „Finja“, die „wilde Frida“ und einige andere. Im Gegensatz zu den anderen Puppen, deren Arme, Beine und Kopf aus Silikon bestehen, ist „Paulchen“ aus Porzellan. „Ihn habe ich fertig bekommen“, sagt Ahrens. Er sei im Internet zu verschenken gewesen, habe aber überhaupt nicht gepflegt ausgesehen. „Ich habe angefangen, Kleidung für ihn zu häkeln“, erzählt die 52-Jährige. Das sei im Sommer vergangenen Jahres gewesen. Und als im Oktober fünf befreundete Frauen für eine Woche zu Besuch waren, hätten alle gemeinsam gehäkelt. „Da kam dann irgendwann das Thema ‚Reborn-Babys‘ auf. Das Basteln war ursprünglich als Motorikübung für meine rechte Hand gedacht, die nach meinem Schlaganfall in Mitleidenschaft gezogen ist“, erinnert sich die Puppenmutter.

„Ich habe immer mehr im Internet recherchiert, mir nach und nach die nötigen Materialien bestellt“, erzählt sie. Schon im November bastelte sie dann die erste Puppe. „Die war aber eine Katastrophe“, sagt Ahrens mit einem Lachen. Und Nachbarin Hella Karis stimmt ihr zu: „Die sah aus, als wäre sie erstickt. Ganz blau und lila!“ Die 69-Jährige ist selbst längst infiziert von den naturgetreuen Puppen, nennt „Finn“ und „Philipp“ ihr Eigen. „Vor allem ‚Finn‘ finde ich entzückend, weil er so eine Schnute zieht, wenn man ihm den Schnuller wegnimmt“, sagt Karis und zeigt ganz angetan auf die Puppe, die sie noch einmal mitgebracht hat. So kann Ahrens in den Körper von „Phillip“ auch direkt etwas Watte nachfüllen. „Das gibt mehr Stabilität für den Kopf“, weiß die ambitionierte Puppenbastlerin.

„Jede Puppe hat ihren ganz eigenen Charakter“, erzählt Ahrens weiter. Wenn sie an einem Rohling mit der Arbeit beginnt, weiß sie noch nicht, wohin sie der Weg führen wird, wie das „Reborn-Baby“ am Ende aussehen wird. „Das ergibt sich einfach“, erklärt sie. Zuerst muss die Bastlerin die Rohlinge reinigen. „Sie werden richtig abgeschrubbt, weil sie die Farbe sonst nicht annehmen“, informiert Ahrens. Dann öffnet sie die Nasenlöcher und die Augenhöhlen, in die später Glasaugen eingesetzt werden. Danach beginnt auch schon die kreative und charaktergebende Arbeit: Das Bemalen der Puppen. Schicht für Schicht trägt Ahrens verschiedene Farben auf, erzeugt Schattierungen und Rötungen in Hautfältchen, malt feine Äderchen und verschiedene Hauttöne.

„Das habe ich mir nach und nach selbst angeeignet“, sagt sie. Ihre erste Puppe, die so ein Reinfall gewesen sei, habe sie nach Anleitung eines Internetvideos bemalt, sagt sie. „Viel zu viel Rot und viel zu viel Blau“, weiß die 52-Jährige jetzt. „Ich habe sogar noch versucht, die Farbe mit Schleifpapier wieder runter zu bekommen, aber die Puppe war hinüber“, erinnert sie sich. Entmutigen lassen habe sie sich davon aber nicht. „Ich wollte es wissen“, sagt die Dötlingerin. „Und mit jeder Puppe kam mehr Routine“, fügt sie hinzu.

Inzwischen sieht Ahrens das Basteln der Puppen als ihre Hauptbeschäftigung an. „Ich war immer ein aktiver Mensch. Als Folge meines Schlaganfalls sitze ich im Rollstuhl“, erklärt sie. „Wenn ich die Puppen bastle, habe ich wenigstens etwas zu tun und verblöde hier zu Hause nicht“, zeigt sie sich optimistisch. Etwa zwei Wochen benötigt die 52-Jährige, um eine Puppe fertigzustellen. Denn mit dem Bemalen ist es noch nicht getan. Jede einzelne Farbschicht muss im Backofen trocknen, und dann kommt noch das Einsetzen der Haare hinzu. „Ich steche jedes einzelne Haar mit einer Nadel ein“, erzählt die Bastlerin. Die Frisur entsteht mithilfe von Wasser und einer Zahnbürste. Ein entsprechendes Spray versiegelt die Haare im Anschluss. Ahrens arbeitet bei ihren Puppen mit Ziegen-, Alpaka- und Lama-Haar.

Sitzt die Frisur, müssen noch die Gliedmaßen mit Glasgranulat gefüllt werden. Verschiedene Stärken sorgen dafür, dass die Finger beweglicher sind als die Beine. Der Körper der Figur wird mit Watte gefüllt. „Auch hier musste ich mich erst herantasten“, erzählt die Dötlingerin. Denn normale Bastelwatte sei zu weich und würde der Puppe nicht ausreichend Stabilität geben. Immerhin soll am Ende alles so wirken wie bei einem echten Baby. „Das heißt selbstverständlich auch, dass der Kopf gestützt werden muss“, erklärt Ahrens, während sie eine ihrer Puppen auf den Schoß nimmt.

Freunde der „Reborn-Babys“ finden sich längst nicht mehr nur in Ahrens‘ Bekanntenkreis. Auch in der Praxis ihrer Hausärztin, Katrin Kube in Wildeshausen, befinden sich zwei ihrer Schätzchen. Dort helfen die Puppen bei der Arbeit mit demenzkranken Patienten. „Anscheinend wirken die Puppen beruhigend auf diese Menschen“, erzählt Ahrens. Ihre „Babies“ zum Verkauf anzubieten, das kam der Dötlingerin bisher nicht in den Sinn. „Den Gegenwert meiner Arbeit zusammen mit den Materialkosten möchte sicher niemand bezahlen“, meint sie ehrlich. Dafür durften sich ihre Nichte und gute Freunde aber schon über ihre ganz individuellen Exemplare freuen.