„Vermittler von Werten, Freiheit und Demokratie“

DRENTWEDE - Großer Bahnhof beim Verbandsfest der Kameradschaftsvereinigung Altkreis Diepholz am Sonnabend im Gasthaus Schütte. Mehr als 200 Gäste feierten das 120-jährige Bestehen der Kameradschaft Drentwede. Darunter der Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann, der stellvertretende Landrat Volker Meyer sowie vom neuen Dachverband, der Bayrischen Kameraden- und Soldatenvereinigung der Präsident Hans Schiener mit seiner Frau. Der Reigen schloss sich mit dem niedersächsischen Vorsitzenden der Kameradschaftsvereinigung, Joachim Stemme, und zahlreichen Lokalpolitikern sowie Abordnungen von zehn Vereinen.

Etwas verspätet setzte sich am Samstagnachmittag der Umzug durch das Dorf in Bewegung. Vorne weg „Plan B“, der Spielmannszug des Schützenvereins Drentwede. Kranzniederlegung, Ansprache am Ehrenmal sowie ein Trompetenspiel unterbrachen den Marsch zum Gasthaus Schütte. Dort angekommen, gab es nach dem feierlichen Einzug der Vereinsfahnen zunächst eine Kaffeetafel.

Dem Kreisvorsitzenden Erwin Quante oblag die Begrüßung der Anwesenden. Er dankte den Organisatoren und dem Wirteteam für ihren Beitrag zum Gelingen des Verbandsfestes.

„Es droht eine neue Welle des Nationalismus“, so der Kreisvorsitzende in seiner Festansprache. „In West und Ost haben populistische Bewegungen, die parlamentarischer Demokratie und europäischer Integration skeptisch gegenüberstehen, an Zulauf gewonnen“, fuhr er fort. Die einhundertste Wiederkehr des Kriegsendes und des Bemühens nach 1918, eine umfassende Friedensordnung herzustellen, sei der geeignete Zeitpunkt, über Grenzen hinweg ein deutliches Zeichen zu setzen für Menschenrechte und Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung des Völkerrechts. „Dazu wollen wir aufrufen.“

Hartmut Abeling verzichtete auf einen Rückblick auf 120 Jahre Kameradschaft Drentwede. „Das hebe ich mir für unser 125-jähriges Jubiläum auf“, dann müsse man aber eine Stunde eher beginnen. Er beschränkte sich auf die letzten drei Jahre, „in denen sich viel getan hat“. Unter anderem die Namensänderung von „Kyffhäuser“ in „Kameradschaft Drentwede von 1898“. Er sei stolz, dass zum 120. Geburtstag 120 Mitglieder dem Verein angehören. „Vor allem viele junge Menschen“, was dazu beitrage, dass in Drentwede die Kameradschaft nicht ausstirbt.

Ortsbürgermeister Theo Amelung sprach seinen Dank und seine Anerkennung aus. „Ihr habt dazu beigetragen, dass das Gemeinschaftsgefühl im Ort sehr ausgeprägt ist“. Sein Kollege Friedrich Iven, stellvertretender Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Barnstorf freute sich, dass die Drentweder ihre Kameradschaft wieder auf die Beine bekommen haben. In vielen Orten würden die Kameraden immer weniger.

„Die Wahrung von Tradition und Geschichte haben euch zusammengehalten“, so der stellvertretende Landrat Volker Meyer im Anschluss. Die Wahrung sozialer Ziele sei eines der vordersten Anliegen der Kameradschaft. Dass diese eine „unheimlich wichtige Arbeit leistet“, hob Marcel Scharrelmann hervor. Der Landtagsabgeordnete bezeichnete die Kameradschaft als Vermittler von Werten, Freiheit und Demokratie. „Dafür müssen wir alle täglich einstehen und sie mit Worten füllen!“ Das hohe ehrenamtliche Engagement sei unverzichtbar. „Ihr seid einer der Gründe, warum unsere Ortschaften lebens- und liebenswert sind.“

Dachverbandspräsident Schiener hieß den Kreisverband herzlich willkommen. „Ich hoffe, Sie fühlen sich bei uns wohl“. Gemeinsam mit Joachim Stemme ehrte er Werner Abeling für besondere Verdienste mit dem Ehrenkreuz in Bronze am Band sowie Karl-Heinz Seißenschmidt mit dem Ehrenkreuz in Gold am Bande. Dann wurde es spannend. Zunächst wurden die Gewinner des Klare-Pokalschießens vom 16. September bekannt gegeben (siehe gesonderten Kasten). Unter großem Applaus wurden alle gebührend gefeiert. Der Höhepunkt war jedoch die Proklamation des neuen Kreiskönigs. Insgesamt nahmen 14 Kameradinnen und Kameraden an dem Wettbewerb teil. Vizekönig wurde Rainer Buns aus Cornau mit 48 Ringen, neuer Kreiskönig Eric Kasten aus Barver mit 49 Ringen.

Bevor mit dem Singen der Nationalhymne der offizielle Teil abgeschlossen wurde, gab der Spielmannszug Drentwede noch einmal sein Können zum Besten. Bei der anschließenden Feier sorgte DJ Holger Barmbold für eine volle Tanzfläche. Bis in die Nacht hinein feierten die Kameraden mit ihren Gästen ein tolles Verbandsfest. - sn