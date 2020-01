„Unsere Kirche hat Karies“

Drebber - Von Jannick Ripking. Für den Kirchenvorstand und die -gemeinde Mariendrebber wird das Jahr 2020 ein regelrechtes Baujahr. „Und das ist auch gut so“, kommentiert Kirchenvorstandsvorsitzende Karin Steinhöfel die anstehenden Projekte.

Bereits gestern startete der Orgelausbau in der Kirche. Im Frühjahr soll es mit der Sanierung der Kirchenheizung weitergehen. Ein anderes Projekt, bei dem die Gemeinde beteiligt ist, ist die Erweiterung der Kita in Aschen. Die zwei größten Projekte sind allerdings die Erweiterung des Gemeindehauses und des Pfarrbüros sowie die Sanierung des Kirchturmes.

„Die Erweiterung des Gemeindehauses ist eine notwendige Maßnahme“, erklärt Pastor Rainer Hoffmann, „weil der Saal verhältnismäßig klein ist.“ Bei diversen Veranstaltungen sei schlicht zu wenig Platz vorhanden. Die Vergrößerung des Saales habe im Grunde drei wichtige Hauptaspekte. Erstens: „Die Konfirmandengruppen sollen in einer guten Atmosphäre stattfinden“, so Hoffmann. Der zweite Grund ist energetischer Natur. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme soll es möglich sein, einzelne Gottesdienste im Winter im Gemeindehaus abzuhalten. „Dann müssen wir die Kirche für einen Gottesdienst nicht extra aufheizen“, freut sich Hoffmann über die mögliche Energieeinsparung.

Der dritte Aspekt, weshalb das Haus erweitert werden muss, sei das zu kleine Pfarrbüro. „Diskretion ist nicht mehr gewährleistet“, gibt Karin Steinhöfel zu denken. „Gerade bei vertraulichen Dingen ist das einfach schwierig“, ergänzt Pastor Hoffmann. Wer heute in das Pfarrbüro geht, der steht nach Betreten direkt vor dem Schreibtisch. Ein Vorzimmer zum Warten gibt es noch nicht. Das soll sich nach der Erweiterung ändern.

Der geplante Baubeginn ist, „wenn alles gut geht, im August“, so der Pastor. Erleichtert sind sowohl er als auch Steinhöfel darüber, dass die schriftliche Förderzusage im Dezember vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Sulingen kam. Mit 115 000 Euro trägt das Amt 45 Prozent des gesamten Volumens in Höhe von etwas über 250 000 Euro. Auch der Kirchenkreis steuere laut Hoffmann einen Betrag zwischen 35 000 und 40 000 Euro zu dem Projekt bei. Zum Teil werde die Erweiterung des Gemeindehauses auch über Kredite finanziert.

Im April 2021 müssen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. „Während der Arbeiten am Gebäude wird unsere Gemeindearbeit nicht beeinträchtigt“, versichert Karin Steinhöfel. Darüber hinaus soll der Saal des Gemeindehauses nach der Fertigstellung auch für nicht-kirchliche Gruppen zugänglich sein. Steinhöfel: „Für diese Gruppen öffnen wir uns jetzt schon verstärkt. Wir haben hier zum Beispiel schon eine Bauchtanzgruppe.“

Die Turmhaube der Kirche in Mariendrebber ist seit 2016 mit einem grünen Fangnetz gesichert, weil festgestellt wurde, dass sich immer wieder Schieferplatten lösten. Die Gefahr von herabfallenden Platten sei zu groß. „Unsere Kirche hat Karies“, verbildlicht Rainer Hoffmann die Situation lapidar.

Wegen dieser Sicherheitsproblematik wird die Kirchturmhaube komplett neu eingeschiefert. „Der Gemeinde entstehen bei dieser Maßnahme keine Kosten, weil sie komplett von der Landeskirche und dem Kirchenkreis getragen wird“, freut sich Hoffmann. Die geschätzten Kosten liegen bei etwa 225 000 Euro. Mit den Bauarbeiten soll im Sommer begonnen werden. Danach ist die Kirche wieder von ihrem Karies befreit, wenn man die Analogie von Hoffmann zur Zahnproblematik weiterspinnt.

Am Aussehen werde sich nichts ändern. „Die Kirche ist denkmalgeschützt. Wenn sich am Aussehen also etwas ändert, bekommen wir Ärger und das wollen wir nicht“, so Steinhöfel.