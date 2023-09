Wintershall Dea in Barnstorf: Umstrukturierung statt Stellenabbau

Von: Jannick Ripking

Wintershall Dea wird in Barnstorf keine Arbeitsplätze abbauen: Das versichert Betriebsleiter Rainer Ihl. © Jannick Ripking

Massiver Stellenabbau bei Wintershall Dea: Der Konzern plant, 500 Arbeitsplätze abzubauen, 300 davon in Deutschland. Der Barnstorfer Standort mit seinen Schwerpunkten Technologie, Ausbildung und Logistik ist laut Betriebsleiter Rainer Ihl davon nicht betroffen.

Barnstorf / Kassel – Massiver Stellenabbau bei Wintershall Dea: Vor wenigen Tagen kündigte der Gas- und Ölkonzern die Streichung von rund 500 Stellen an – etwa 300 davon in Deutschland. Wie ist es um Barnstorf bestellt? Aktuell beschäftigt Wintershall Dea an diesem Standort circa 100 Personen. Rainer Ihl, Betriebsleiter im Flecken, gibt Entwarnung: „Wir bauen hier nicht ab, wir strukturieren um.“

Durch eine angepasste Unternehmensstruktur erhofft sich der Konzern jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 200 Millionen Euro, geht aus einer Pressemitteilung hervor. „Das sind Konsequenzen aus unserem Ausstieg aus dem Russlandgeschäft“, kommentiert Rainer Ihl. „Da sind auch wir hier in Barnstorf nicht ganz unbetroffen.“ Insgesamt habe diese Entscheidung laut Ihl „dramatische Auswirkungen“ auf Wintershall Dea. Trotzdem sei der Rückzug aus Russland wegen des Angriffskrieges von russischer Seite alternativlos, erklärt Mario Mehren als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens: „Unsere Entscheidung ist klar: Wir verlassen Russland.“

Wintershall Dea: Rückbau-Abteilung in Barnstorf soll sogar aufgestockt werden

Nun zu den Folgen für den Barnstorfer Standort, an dem keine Stellen abgebaut werden sollen. „Wir konzentrieren uns künftig noch stärker auf unsere Schwerpunkte“, sagt Rainer Ihl. Neben dem zentralen Technologie- und Ausbildungsstandort des Unternehmens ist in Barnstorf auch die Koordinierungsstelle für alle Rückbauaktivitäten von Gas- und Ölbohrungen in Deutschland – die Decommissioning-Abteilung – angesiedelt. Dort beschäftigt der Konzern laut Ihl zurzeit etwa 30 Mitarbeiter – und es dürften bald sogar mehr werden: „Wir bauen Decommissioning aus. Das betrifft auch das Personal. Perspektivisch wird es mehr.“ In welchem Umfang neue Stellen in dieser Abteilung geschaffen werden, stehe allerdings noch nicht fest. „Das müssen wir jetzt noch mit den Betriebsräten besprechen“, erklärt der Barnstorfer Betriebsleiter.

Während die Rückbauaktivitäten für Wintershall Dea immer weiter in den Vordergrund rücken, verhält es sich an anderer Stelle gegenläufig: „Wir versuchen, unsere Ölförderung hier bis 2024 zu beenden“, so Rainer Ihl. Denn: „Öl und Gas sind nun einmal endlich.“ In der Region um Barnstorf gibt es allerdings „immer noch etwa 70 Förderstellen“, erklärt er. Die wiederum seien mit Arbeitsplätzen verbunden, die nicht bestehen bleiben können.

Technologie- und Ausbildungszentrum werden lediglich einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet

„Das kommt für uns aber nicht überraschend“, sagt Ihl. Zwar habe sich das Ende der Förderung durch die aktuell bekannt gegebene Umstrukturierung des Unternehmens leicht nach vorn verschoben, „aber nach der Fusion von Wintershall und Dea im Jahr 2019 war geplant, dass die Förderung in sechs bis sieben Jahren enden soll“, erläutert er. „Es deckt sich also in etwa mit dem, was ohnehin schon angedacht war.“ Für die Mitarbeiter, die derzeit noch für Wintershall Dea in der Förderung rund um Barnstorf arbeiten, gibt es laut Rainer Ihl schon einen Plan: „Das Ziel ist, diese Leute in den Rückbau zu übertragen.“

Was die anderen Schwerpunkte in Barnstorf betrifft – also Technologiezentrum mit Labor, Ausbildung und Logistik –, verändere sich für die Mitarbeiter und Auszubildenden in Barnstorf selbst nicht viel. „Sie werden organisatorisch nur anders zugeordnet“, sagt Ihl. So wird beispielsweise das Labor zukünftig vom internationalen Geschäftsbereich in den Geschäftsbereich Deutschland überführt. Vereinfacht gesagt: „Sie bekommen sozusagen einen neuen Chef.“

Was für Barnstorf gilt, gilt allerdings nicht für alle anderen Konzernstandorte in der Bundesrepublik. Das Unternehmen plant einen Stellenabbau, der rund 500 Positionen umfasst, davon etwa 300 in Deutschland. „Wir passen unser Betriebsmodell an und stärken vor allem die operativen Tätigkeiten in unseren internationalen Geschäftsbereichen. Dafür müssen wir den schwierigen Schritt gehen, unsere Teams in Deutschland zu verkleinern“, lässt sich Mario Mehren zitieren. Der Stellenabbau soll nach Auskunft von Wintershall Dea möglichst sozialverträglich gestaltet werden.