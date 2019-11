Gruppe „Aiye Gba“ in Eydelstedt: Trommeln in Gemeinschaft

Seit 20 Jahren aktiv

+ © Konkel Die Gruppe „Aiye Gba“ in Eydelstedt (von links): Tom Brötje an der Basstrommel, Antje Weiß an der Glocke, Anna Schütte an der Rassel, Ulrich Winkler an der Stocktrommel und Katrin Weiß an der Trommel. © Konkel

Eydelstedt - Von Eva-Maria Konkel. Was Menschen zusammenführt und auch zusammenhält, sind gemeinsame Interessen. Das kann sich in vielfältiger Weise zeigen, in Sportvereinen, in Chören, Orchestern oder auch in einer Trommelgruppe wie bei „Aiye Gba“ in Eydelstedt.