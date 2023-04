Treffen der Generationen und eine Erkenntnis: „Die Kinder sind heute freier“

+ © Jannick Ripking Im Morgenkreis singen die Seniorinnen aus Drebber gemeinsam mit den Kindern und Erzieherinnen der Trebere-Kita. © Jannick Ripking

Die Trebere-Kita in Drebber hat ein vierwöchiges Projekt gestartet. „Jung und Alt trifft sich“ heißt es. Im Morgenkreis kommen Kita-Kinder und Seniorinnen zusammen. In der Theorie profitieren alle davon, die Überprüfung in der Praxis hat nun begonnen.

Drebber – Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Das hat sich auch das Erzieherinnen-Team der Trebere-Kita in Drebber gedacht und hat Senioren aus der Gemeinde zu sich in die Einrichtung eingeladen. Es handelt sich dabei um ein vierwöchiges Projekt mit dem Titel „Jung und Alt trifft sich“, das am Mittwoch angelaufen ist.

Das Konzept, Senioren und Kinder zusammenzubringen, damit beide voneinander profitieren, gibt es schon länger. Auch Trebere-Leiterin Nina Schuller weiß, dass „das an sich nichts Neues ist, aber hier im Ort gab es das bisher noch nicht“. Die Idee für das Generationen-Projekt sei bei einer Dienstbesprechung aufgekommen. „Eigentlich wollten wir zuerst mit den Kindern in ein Seniorenheim gehen“, erinnert sich Schuller, „aber die nächstgelegenen sind in Barnstorf oder Diepholz.“ Dadurch wären erstens Buskosten entstanden. Zweitens habe das Coronavirus noch immer eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. „Wir wollten einfach nicht daran Schuld sein, wenn sich dort jemand infiziert“, erklärt sie.

Also haben die Kita-Erzieherinnen entschieden, die Seniorinnen und Senioren zu sich nach Drebber einzuladen. Schuller: „Es beruht so auf Freiwilligkeit. Nur wer Lust hat, kommt zu uns.“ Die Informationen über den ersten Termin „haben wir gestreut, indem wir Flyer ausgehängt haben und Pastor Rainer Hoffmann in diversen Kirchenkreisen Bescheid gesagt hat“.

+ „Ich möchte puzzlen“ – gesagt, getan: Maria Huesmann sortiert mit dem kleinen Louis die Einzelteile. © Jannick Ripking

Zum Auftakt kamen fünf Seniorinnen, aber kein einziger Mann in die Trebere-Kita. „Senioren sind bei uns aber natürlich auch willkommen“, sagt Schuller. Die, die da waren, haben ihr Kommen nicht bereut, was sicherlich auch an den ziemlich aufgeschlossenen Kindern lag. „Das Besondere an unseren Kindern ist, dass sie Omas und Opas lieben“, berichtet die Kita-Leiterin. Es gab keine Berührungsängste: „Die Kinder sind heute auf die Besucher regelrecht zugeschossen.“

Auch die Seniorinnen waren offen, herzlich und vor allem neugierig. Eine von den Kita-Gästen war Maria Huesmann. Sie nutzte die Einladung, „weil meine Kinder mit ihren Kindern nicht hier wohnen. Ich habe sonst nicht das Glück, in einen Kindergarten zu kommen“, sagt sie. Die 71-Jährige fand es spannend, die aktuelle Arbeitsweise der Erzieherinnen kennenzulernen. Sie sagt: „Das war spannend. Früher lief es noch anders ab.“ Zum Beispiel seien Jungen und Mädchen getrennt gewesen, heute spielen sie gemeinsam.

Auch Gerda Klindt interessierte sich für die Unterschiede von früher und heute. „Ich erlebe hier viel Neues“, sagt sie. Die 82-Jährige ist übrigens nicht fachfremd: „Ich habe im Jahr 1973 hier in Drebber den ersten Spielkreis mit ins Leben gerufen.“ Ihre Erkenntnis: „Die Grundzüge sind noch gleich, aber die Kinder sind heute freier als damals.“ Diese Entwicklung begrüßt sie ausdrücklich. Außerdem gefällt ihr, dass mittlerweile weniger Kinder auf einen Erzieher beziehungsweise eine Erzieherin kommen: „Früher waren wir zu zweit bei 24 Kindern.“

Nina Schuller zieht nach dem ersten der vier Projekttage ein positives Fazit: „Für die Kinder war es gut und die Älteren sind noch einmal ins Junge hineingekommen.“ Besonders hat ihr das Engagement und Interesse der Seniorinnen gefallen: „Sie haben viel gefragt. Das war sehr schön. Und Maria Huesmann hat sogar eine Geschichte für die Kinder mitgebracht.“ Schuller hofft, dass auch an den folgenden Terminen – jeweils Mittwoch, 3., 10. und 24. Mai, von 8.30 bis 10.30 Uhr – weitere Senioren in die Kita kommen. „Es hilft, aus dem Alltag zu kommen und etwas Neues zu erleben. Das kann vielleicht auch noch einmal antreiben“, meint sie. Noch seien Plätze frei und Anmeldungen möglich.

Anmeldung: Tel. 05445 / 986332