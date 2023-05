„Gut, dass Ihr das hier macht“

Zu den Organisatoren des Treckertreffens in Dreeke gehören (von links): Timon Kenneweg, Heino Bruns, Patrick Brokering und Kai Bruns. © Gerwanski

130 Schlepper lassen Dreeke beim 16. Treckertreffen fast aus allen Nähten platzen.

Dreeke – So manches Hobby wird ja im Stillen ausgeübt. Schöner ist es aber, wenn der Betreffende dieses einem staunenden Publikum vorführen kann und am besten noch dabei fachsimpeln darf.

Solch ein Hobby haben all die vielen Treckerfreunde, die sich an Himmelfahrt in Dreeke trafen. Dort hatte Heino Bruns zusammen mit einigen Freunden zum 19. Mal das Treckertreffen organisiert. Natürlich gab es auch hier die Corona-Zwangspause. Doch nun durfte wieder Vollgas gegeben werden.

„Fast 130 Schlepper sind heute zu sehen“, stellt Heino Bruns erfreut fest. „Das übertrifft unsere Erwartungen. Die Szene trifft sich wieder. Auch die Besucherzahlen sind okay.“ Und das freundliche Gespräch mit dem Kreisblatt wird immer mal wieder unterbrochen. Der eine möchte etwas wissen, der andere freut sich, Heino endlich wiederzusehen, und so mancher möchte ein schnelles Lob aussprechen: „Gut, dass Ihr das hier macht.“

Früher, sagt Heino Bruns, habe man durchweg Wert darauf gelegt, dass alle ausgestellten Schlepper „schön restauriert“ sind und glänzen. Mittlerweile würden aber viele Aussteller ihre Trecker auch mit „Original-Patina“ zeigen. Denn die gehöre nun einmal zu einem Trecker, der Jahr für Jahr im Arbeitseinsatz war.

Arno Winter aus Südbrookmerland stellt gerne seine Maschinen auf den Treffen aus. © Gerwanski

Andreas Uchtmann ist aus Steinfeld (Kreis Vechta) angereist. Zusammen mit Vater Josef präsentiert er zwei Ein-Achser. „Wir sind gerne auf solchen Veranstaltungen“, erklärt er, „und bringen auch mal andere Geräte mit.“ Für ihn sei das intensive Gespräch mit anderen Teilnehmern über das Hobby wichtig, berichtet er.

Arno Winter hat eine deutlich weitere Anreise. Er kommt aus Südbrookmerland aus dem Kreis Aurich. „Ich bin immer hier“, sagt er. „Ich möchte den Besuchern zeigen, wie es früher war.“ Im Mittelpunkt seines Ausstellungsstandes steht ein sogenannter Mops, ein recht seltener Schlepper. Dieser Mops sei ein Nachbau aus dem Jahr 2019, erklärt Winter. Das Original, das einst nur acht PS hatte, wurde von 1923 bis 1925 gebaut. Einige andere Gerätschaften, die er zeigt, stammen aus den Jahren 1915 bis 1919. „So hat jeder sein Hobby“, sagt Winter, der „schon immer in der Landtechnik“ tätig war. Für dieses Jahr hat er etwa 15 Veranstaltungen wie das Treckertreffen eingeplant. Zehn davon wird er mit dem Wohnwagen besuchen, da die Orte weiter entfernt liegen.

Mittlerweile ist Heino Bruns schon wieder unterwegs auf dem hunderte Meter langen Ausstellungsgelände, das sich durch das ganze Dorf zieht. „Das Dorf platzt aus allen Nähten“, stellt er erfreut fest. Selbst Übernachtungsgäste hätten sich angesagt. Die viele Arbeit für ihn und sein Team habe sich gelohnt. Denn weit über drei Wochen Arbeit – davon eine Urlaubswoche – steckten in der Organisation.

Fachsimpeln inklusive: Andreas Uchtmann sucht auf den Treffen das Gespräch mit anderen Teilnehmern. © Gerwanski, Bernd