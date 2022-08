Trebere-Kita: Neue Einrichtung nimmt Betrieb im Gemeindehaus Jacobidrebber auf

Von: Jannick Ripking

In Drebber gibt es einen neuen Kindergarten. Die Einrichtung war ursprünglich als Außenstelle der Thriburi-Kita vorgesehen. Aus guten Gründen entschied sich der Träger aber dafür, die Trebere-Kita zu gründen.

Drebber – In der Gemeinde Drebber gibt es einen neuen Kindergarten: die Trebere-Kita. Die Ähnlichkeit zum Thriburi-Kindergarten im Namen kommt nicht von ungefähr. Ihre Bezeichnungen nehmen jeweils Bezug auf den Ort Drebber. Träger beider Einrichtungen ist der evangelisch-lutherische Kita-Verband Grafschaft Diepholz. Ursprünglich war die neue Kita als Thriburi-Außenstelle vorgesehen. Die relativ kurzfristige Gründung eines komplett neuen Kindergartens, der für zwei Jahre im Gemeindehaus Jacobidrebber untergebracht ist, hatte perspektivische Gründe.

Eine neue Kita bedeutet auch immer eine neue Leitung. Die des Trebere-Kindergartens hat Nina Schuller übernommen. Die 27-Jährige ist in Drebber allerdings keine Unbekannte. „Ich habe vorher sechs Jahre als Erzieherin in der Thriburi-Kita gearbeitet“, erzählt sie und ergänzt: „Ich habe nebenbei meinen Fachwirt gemacht.“ Als die neue Stelle in Drebber geschaffen wurde, bewarb sie sich und bekam die Zusage. Seit dieser Woche ist die Einrichtung in Betrieb.

„Wir haben aktuell acht Kinder“, berichtet Schuller. „Nächste Woche kommen noch einmal acht dazu, danach noch einmal zwei. Also haben wir insgesamt 18 Kinder.“ Platz wäre für mehr: 25 Sprösslinge könnten theoretisch im Gemeindehaus untergebracht werden. Unterstützung bekommt Schuller von den Erzieherinnen Sophie Brockhaus und Julia Grimmelmann.

Doch warum gibt es in der Gemeinde jetzt eine ganz neue Kita? Zuvor war auch in politischen Gremien immer die Rede von einer Außenstelle der Thriburi-Kita, wenn es um die Umgestaltung des Gemeindehauses oder den geplanten Kita-Neubau hinter dem Sportplatz in Drebber ging (wir berichteten). „Das war auch so geplant“, erklärt Pastor Rainer Hoffmann. Es kam aus guten Gründen anders. Doch an dieser Stelle wird das Ganze ein wenig kompliziert.

Hoffmann erklärt: „Die Kirche darf in einer Gemeinde wie Drebber nur zwei Kitas betreiben.“ Bisher war es einzig der Thriburi-Kindergarten. Der jedoch betreibt bereits eine Krippe im Gemeindehaus Jacobidrebber als Außenstelle. Wäre die neue Trebere-Kita als eine Gruppe der Thriburi-Kita ins Gemeindehaus eingezogen, „wären da zwei Gruppen untergebracht und wir hätten dort eine neue Leitung initiieren müssen“, sagt der Pastor. In diesem Fall wäre das dann die zweite Einrichtung in kirchlicher Hand in Drebber.

Das hätte zur Folge gehabt, dass sich die Kirche nicht als Träger für den vorgesehenen Kita-Neubau für zwei Gruppen gegenüber der Grundschule und hinter dem Sportplatz hätte bewerben dürfen, weil sie dann bereits zwei Einrichtungen betreiben würde. „Aber daran haben wir Interesse“, sagt Rainer Hoffmann.

Durch die Gründung der Trebere-Kita kann die Krippe eine Außenstelle des Thriburi-Kindergartens bleiben. Es gibt jetzt in der Gemeinde zwar auch zwei Einrichtungen unter dem Dach der Kirche. Allerdings mit dem wichtigen Zusatz, dass die neue Einrichtung theoretisch, in den geplanten Neubau einziehen darf, sofern er politisch beschlossen wird, ohne, dass die Krippe das Gemeindehaus verlassen muss. Das Nutzungsrecht für das Gemeindehaus über zwei Jahre gilt für die neue Kita, nicht für die Krippe. „Wenn das hier in zwei Jahren aufgelöst wird, hat Nina Schuller die Möglichkeit, als Leiterin in den Neubau zu gehen“, erklärt Hoffmann.

Dass es sich beim Gemeindehaus um ein Provisorium handelt, falle schon auf, sagt Nina Schuller. Mobiliar der Kirchengemeinde ist nach wie vor in den Räumen. „Dieser Raum wird weiterhin von uns genutzt“, erzählt Hoffmann. Für die Beteiligten bedeutet das: immer wieder umbauen. Doch das halte sich in Grenzen.

„Wir können uns nicht beschweren“, sagt Nina Schuller. „Ich bin erstaunt, wie groß es hier ist. Dadurch haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel Platz für eine Matte für Bewegung.“ Und wenn dann doch einmal etwas fehlt, weil die Einrichtung gerade erst in das renovierte Gemeindehaus gezogen ist, bekommt sie Unterstützung von der Thriburi-Kita. Schuller freut sich: „Es hilft, jemanden zu haben. Und wenn wir in zwei Jahren in den Neubau ziehen können, wäre das optimal.“