Kita-Neubau: Statt Sportplatz nun Schulhof?

Von: Jannick Ripking

Teilen

Neuer Vorschlag für den Standort der Trebere-Kita: Die Verwaltung kann sich einen Neubau auf dem Gelände der Grundschule vorstellen. © Samtgemeinde Barnstorf

Die Fachausschüsse beraten am 22. August über den Neubau der Trebere-Kita in Drebber. Nachdem er auf dem Sportplatz nicht ohne Weiteres umsetzbar ist, hat die Verwaltung nun das Schulgelände ins Auge gefasst.

Drebber – Die Trebere-Kita in Drebber: Seit einem Jahr gibt es diese Einrichtung, und genauso lange ist sie nun schon im Gemeindehaus in Jacobidrebber untergebracht (wir berichteten). Dort darf sie auch noch ein Jahr lang bleiben. Wie es dann weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen. Politik und Verwaltung der Samtgemeinde Barnstorf arbeiten intern an einer Lösung für das Danach und präferierten dafür bis zuletzt einen Neubau auf dem Sportplatzgelände gegenüber der Grundschule Drebber.

Eine vertragliche Vereinbarung mit dem früheren Grundstückseigentümer hat bisher aber dafür gesorgt, dass dieses Vorhaben noch nicht angegangen wurde beziehungsweise werden konnte (wir berichteten). Doch die Zeit drängt. Das stört auch die Elternvertretung der Trebere-Kita. Sie fordert bekanntlich endlich Klarheit und Alternativen, sollte der Neubau auf dem Sportplatz scheitern.

Nun kommt neuer Schwung in die Angelegenheit: Sowohl der Schulausschuss als auch der Jugend- und Sozialausschuss der Samtgemeinde tagen am Dienstag, 22. August, ab 19 Uhr öffentlich. Neben den üblichen Regularien einziger Tagesordnungspunkt: der Neubau einer zweigruppigen Einrichtung für die Trebere-Kita auf dem Schulgelände. Der gewählte Tagungsort – die Turnhalle Drebber – lässt schon vermuten, dass die Verwaltung davon ausgeht, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Sitzung besuchen und in den zwei Einwohnerfragestunden womöglich auch zu Wort kommen werden.

Auch das Schlagwort „Schulgelände“ lässt aufhorchen. Der Sportplatz als Standort für den Trebere-Neubau ist vom Tisch, geht aus der Sitzungsvorlage hervor: „Das Sportplatzgelände scheidet aus.“ Von Sommer 2022 bis Mai 2023 hatten sich der Samtgemeinderat und die Verwaltung um diesen Standort bemüht, heißt es weiter in der Vorlage. In dieser Zeit hatten beide versucht, mit dem Eigentümer des Nachbargrundstückes eine einvernehmliche Lösung zu finden – vergebens. „Mehrere Telefonate und persönliche Gespräche mit diversen Bedenken und Wünschen“ seien erfolglos verlaufen.

„Im letzten Gespräch wurde über den Rechtsanwalt der Nachbarsfamilie ein Angebot unterbreitet, eine Vereinbarung zu erarbeiten. Diese sollte regeln, unter welchen Voraussetzungen sich die Familie mit der Errichtung der Kita einverstanden erklärt“, so die Verwaltung. Der Samtgemeindeausschuss beriet sich daraufhin am 14. Juni intern und lehnte das Angebot ab, wie jetzt öffentlich bekannt wurde. Eine Alternative ist seitdem unumgänglich.

Die Verwaltung der Samtgemeinde Barnstorf favorisiert nach wie vor einen Trebere-Neubau, der „in der Nähe der Grundschule liegt, um Synergien zu generieren“. Ein Vorteil eines schulnahen Standortes für die Trebere-Kita ist laut Vorlage, dass „Schülern der Übergang vom Kindergarten zur Schule leichter fällt, wenn es Kooperationen zwischen Grundschule und Kita gibt“. Außerdem erhalte die zweigruppige Einrichtung keinen Bewegungsraum – egal, wo sie errichtet werde, weil dieser erst ab drei Gruppen gesetzlich gefordert werde. Die Trebere-Kita nutzt derzeit einmal wöchentlich die Turnhalle in Drebber in der Nähe der Grundschule, sodass die Wege kürzer werden, sollte der Neubau an diesem Standort erfolgen. Ein Mensa-Anbau an die Grundschule im Rahmen der Ganztagsbetreuung könne anschließend sowohl von der Schule als auch von den Kitas – die Thriburi-Kita ist bereits neben der Schule untergebracht – genutzt werden.

Der Neubau der Trebere-Kita auf dem Schulgelände sei gemäß der Planung im Bereich des Spielplatzes an der Grundschule realisierbar, heißt es weiter. Dafür seien allerdings ein paar Änderungen notwendig. Ein Beispiel: Die Schulstraße wird sowohl von der Hoopener Straße als auch aus Richtung Hauptstraße nur noch als Sackgasse bis zum Gelände befahrbar sein, sollte die Trebere-Kita dort gebaut werden. Die Parkplätze neben der Bushaltestelle würden demnach nicht mehr zur Verfügung stehen. Außerdem müsste die Bushaltestelle an die Hoopener Straße versetzt werden, und der Schulhof soll auf einer Teilfläche des Sportplatzes neu gestaltet werden.

Diese und weitere Gestaltungsvorschläge habe die Verwaltung bereits mit Ulrike Barlag, Leiterin der Grundschule Drebber, besprochen. „Ihr ist die Sicherheit für ein gefahrloses Queren der Schulstraße ein wesentlicher Aspekt bei der Planung“, so die Verwaltung. Den Planungen komme zugute, dass die Schule überlegt, sich künftig als sportfreundliche Schule auszurichten. Die angestrebte Neugestaltung der Sportplatz-Teilfläche mit den vorhandenen Spielgeräten werde demnach als Chance gesehen.