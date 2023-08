Entscheidung über geplanten Neubau der Trebere-Kita in Drebber vertagt

Von: Jan Könemann

Der Neubau der Trebere-Kita beschäftigt die Drebberaner: Knapp 100 Besucher kamen zur gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses und des Schulausschusses der Samtgemeinde Barnstorf in die Turnhalle in Drebber, © Jan Könemann

Der Jugend- und Sozialausschuss und der Schulausschuss der Samtgemeinde Barnstorf diskutierte am Dienstagabend in seiner öffentlichen Sitzung in der Turnhalle in Drebber über den Vorschlag der Verwaltung, eine zweigruppige Kita auf dem Gelände der Grundschule Drebber zu bauen. Am Ende der knapp dreistündigen Sitzung wurde jedoch keine Entscheidung getroffen. Die Verwaltung soll nun erst einmal alternative Standorte für geplanten Neubau zu prüfen.

Drebber – Wenn eine Sitzung zweier Samtgemeinde-Ausschüsse, in der es faktisch nur um ein Thema geht – den geplanten Neubau der Trebere-Kita in Drebber – knapp drei Stunden dauert, dann deutet allein das auf die Brisanz dieser Thematik hin. Konkret wurde über den Vorschlag der Verwaltung, eine zweigruppige Kita auf dem Gelände der Grundschule Drebber zu bauen, diskutiert. Am Ende der gemeinsamen Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses und des Schulausschusses der Samtgemeinde Barnstorf stand jedoch kein Beschluss zu Buche.

Nach den Stellungnahmen der Ausschussmitglieder und der folgenden Einwohnerfragestunde stellte Dr. Josef Langenberg (CDU) den Antrag, die Beschlussvorlage zurückzustellen, weitere Überprüfungen und Beratungen abzuwarten und zeitnah einen Termin für die nächste Sitzung zu vereinbaren (auf der dann eine endgültige Entscheidung getroffen werden solle). Nach einer Sitzungsunterbrechung von circa 15 Minuten, die nach teils emotionalen Statements auch ganz gut war, wurde diesem Antrag mehrheitlich zugestimmt. Die Ausschussmitglieder Noah Grimm (SPD), Stefan Heitz (Mitarbeit SPD) und Patricia Straebener-Aumann (SPD) stimmten dagegen.

Ursprüngliche Planung überarbeitet

Aber der Reihe nach: Die Turnhalle in Drebber war von der Verwaltung bewusst und angemessen als Austragungsort gewählt worden. Knapp 100 Besucher kamen zu der öffentlichen Sitzung. Der geplante Neubau der Trebere-Kita in Drebber hatte schon im Vorfeld hohe Wellen geschlagen. Nachdem der Vorschlag der Verwaltung öffentlich wurde, meldeten sich die örtlichen Fraktionen, die Elternvertretung und der Vertragspartner der Samtgemeinde in dieser Angelegenheit allesamt kritisch zu Wort (wir berichteten).

Infolgedessen habe die Verwaltung die Planungen für den Neubau noch einmal überarbeitet und einzelne Punkte berücksichtigt, machten Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung, sowie Claudia Emker, stellvertretende Fachbereichsleitung Bau und Liegenschaften, in ihren anfänglichen Ausführungen deutlich. Besonders die im ersten Entwurf enthaltene komplette Sperrung der Schulstraße stieß auf großen Unmut. Ein automatisches Schrankensystem solle jetzt nur noch einen Teil der Straße ausschließlich während der Schulzeiten sperren. „Wir haben hier in Gesprächen mit der Feuerwehr einen positiven Konsens gefunden“, teilte Claudia Emker mit. Die Verwaltung habe außerdem mehrere alternative Standorte, zum Beispiel am Feuerwehrhaus in Drebber, dem Gemeindehaus Drebber und Grundstücke in Cornau im Vorfeld geprüft. Alle seien für den Neubau ungeeignet.

Erneute Kritik aus der Bevölkerung

In der Sitzung am Dienstagabend äußerten Einwohner, kommunale Politiker und Eltern erneut harsche Kritik an der Verwaltung: Mangelnde Kommunikation und fehlende Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Politik vor Ort waren ein Kritikpunkt. Weitere Vorwürfe: Es gäbe alternative Standorte, zum Beispiel in Cornau, die besser geeignet wären, und die rechtliche Sicherheit bezüglich der geplanten Nutzung der Fläche beim Sportplatz sei nicht gegeben. Insgesamt wurde eine Vielzahl an Argumenten gegen den Standort auf dem Gelände der Grundschule Drebber angeführt. Deutlich wurde vor allem eines: Die Einwohner Drebbers sind mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen und favorisierten Standort für den geplanten Trebere-Neubau nicht einverstanden.

Dabei hatte es zunächst auch Lob von einigen Ausschussmitgliedern gegeben. Klaus Schmelz (Bündnis 90/Die Grünen) meldete sich zu Wort: „Wir begrüßen die nachvollziehbaren Überlegungen.“ Dr. Josef Langenberg sprach von einem „sehr detailliert und gut vorbereiteten Vorschlag“, dem seine Fraktion so aber dennoch nicht zustimmen könne. In der Diskussion herrschte dann vor allem Verwirrung über den geplanten Umzug des Schulhofes der Grundschule samt Spielgeräte auf die Freifläche beim Sportplatz. Auf die Nachfrage von Henrieke Geißler, Schulleiterin der Grundschule Barnstorf, ob ein Pausenhof auf der Fläche überhaupt möglich ist, antwortete Grimm: „Die Fläche dient dem Zweck der sportlichen Erziehung. Der Schulhof zieht nicht um.“ Die Verwaltung sei sich sicher, die Fläche wie geplant nutzen zu können. Über vertragliche Angelegenheiten könne er aus rechtlichen Gründen allerdings nicht sprechen.

Entscheidung in acht bis zehn Wochen geplant

Zurück zum Antrag von Dr. Josef Langenberg. Dieser sieht vor, dass die Verwaltung konkret zwei genannte alternative Standorte prüfen soll: ein Grundstück im Baugebiet Poggenburg und das der ehemaligen Tischlerei Wellmann in Drebber. Weitere Standortprüfungen sind in dem Antrag nicht enthalten. Im Zuge dessen wurde auch eine Info-Veranstaltung für die Drebberaner Bürgerinnen und Bürger diskutiert. Dieser Vorschlag wurde mit Applaus aus dem Publikum honoriert. Langenberg sprach von einer „Zwickmühle“: „Auf der einen Seite haben wir die Pflicht, schnellstmöglich Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen, andererseits müssen alle Belange in die Planung einfließen.“ In circa acht bis zehn Wochen solle die finale Beschlussfassung erfolgen.

Angebot zur Nennung von Alternativen

Kurz vor Ende der Sitzung meldete sich auch Alexander Grimm noch einmal zu Wort. Ihn störe es, dass der Eindruck entstehe, dass die Verwaltung in dieser Sache gegen den Willen der Bevölkerung arbeite. Grimm machte deutlich: „Wenn jemand eine wirklich gute Alternative hat, dann kann derjenige sich gerne bei mir melden. Wir werden das natürlich prüfen. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.“