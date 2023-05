„Spektakel für Jung und Alt“ beim Treckertreffen in Dreeke

Von: Jan Könemann

Teilen

Ungefähr 100 Traktoren erwarten die Mit-Organisatoren des traditionellen Treckertreffens Kai Bruns, Luca Abeling und Heino Bruns (v.l.) in Dreeke. © Könemann

Die 19. Auflage des Treckertreffens in Dreeke an Himmelfahrt hat einiges zu bieten: Neben der Oldtimer-Ausstellung werden auch alte landwirtschaftliche Maschinen gezeigt. Außerdem können die Besucher die alten Schlepper beim Pflügen und Fräsen in Aktion sehen.

Dreeke – Die Straße wird vom Laub befreit, die Scheune auf Vordermann gebracht und eine nahe gelegene Wiese frisch gemäht. Die Vorbereitungen für die 19. Auflage des Treckertreffens in Dreeke an Himmelfahrt laufen auf Hochtouren. Die Organisation des Events übernimmt auch in diesem Jahr wieder Familie Bruns zusammen mit Freunden. Beginn für die Aussteller ist am morgigen Donnerstag ab 8 Uhr mit einem kostenlosen Frühstück. Besucher der Schau sind ab 10 Uhr eingeladen.

„Vorfreude nochmal größer als sonst“

Nach der Corona-Pause ist die „Vorfreude noch einmal größer als sonst“, sagt Heino Bruns, einer der Organisatoren. „Endlich wieder Spektakel im Dorf. Die Bewohner und wir fiebern schon darauf hin“, erzählt er. Das Treckertreffen habe mittlerweile Tradition in Dreeke und soll auch in diesem Jahr wieder ein Anlaufpunkt für Vatertagstouren der Region sein. „Wir haben für Jung und Alt was zu bieten“, ist sich der 57-Jährige sicher und hofft „auf viele Besucher“.

Die Straße wird gesäubert, damit die rund 100 erwarteten Aussteller einen „schönen Platz für ihren alten Schlepper“ haben, erklärt Bruns. Auf einer Strecke von knapp 1,5 Kilometern, so schätzt er, stellen am morgigen Himmelfahrtsdonnerstag wieder Trecker-Freunde von nah und fern ihre „Schätze“ aus. Die Besucher bekommen aber nicht nur alte, seltene Traktoren zu sehen, sondern auch Standmotoren und alte landwirtschaftliche Geräte. „Die Oldtimer-Freunde aus Aurich bringen auch ihren Mops mit“, blickt Bruns auf ein Highlight voraus. Dabei handelt es sich um einen seltenen Schlepper, einen Glühkopf Bulldog, erklärt er.

Pflügen und Fräsen auf Ackerfläche

Eine Wiese um die Ecke wird extra noch einmal gemäht. Hier können die „alten Traktoren in Action“ bestaunt werden. „Dort wird gepflügt und gefräst“, kündigt Bruns an und erklärt: „Die Aussteller freuen sich immer, wenn sie zeigen können, was noch in ihren Schätzen steckt.“

Die Scheune und der benachbarte alte Schießstand werden ebenso für das Event hergerichtet. Für Besucher und Aussteller gibt es dort Getränke und Speisen zu kaufen geben. Neben Bier und Bratwurst wird es auch in diesem Jahr wieder ab 13 Uhr selbst gebackene Torten und Kaffee geben. Für die kleinen Gäste ist ebenfalls gesorgt. Sie können sich auf einer Rodelbahn austoben.

Tasse käuflich zu erwerben

Auch die traditionelle Tasse zum Treckertreffen wird wieder angeboten. Bruns: „Sie ist für alle Interessierten käuflich zu erwerben.“