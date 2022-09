Tragende Säule der Schulen: Manfred Meyer seit 25 Jahren Hausmeister bei der Samtgemeinde Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Teilen

Manfred Meyer (l.) ist seit 25 Jahren Hausmeister der Grundschule Drebber. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm überreichte eine Ehrenurkunde zum Jubiläum. © Jannick Ripking

Manfred Meyer ist handwerklich begabt. Diese Begabung bringt er nun seit 25 Jahren als Hausmeister der Grundschule Drebber ein. Doch nicht nur dort arbeitet der Ur-Drebberaner.

Drebber / Barnstorf – Ohne ihn wäre der Schulbetrieb in der Grundschule Drebber kaum möglich. Dabei ist er gar nicht zuständig für den Unterricht der Kinder. Manfred Meyer kümmert sich seit 25 Jahren als Hausmeister darum, dass die Lehrer in Drebber beste Voraussetzungen vorfinden. Doch nicht nur für dieses Gebäude ist der Ur-Drebberaner zuständig. Er ist auch der Hausmeister des Rathauses und der Bibliothek in Barnstorf. Auch beim Familien- und Bildungszentrum (FBZ) in Eydelstedt packt Manfred Meyer tatkräftig an. Jetzt hat er von Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm eine entsprechende Urkunde für seinen unermüdlichen Einsatz zu seinem Dienstjubiläum im Barnstorfer Rathaus erhalten.

Manfred Meyer: Seit 1997 bei der Samtgemeinde Barnstorf angestellt

„Ich bewundere Menschen, die so ein handwerkliches Talent mitbringen“, sagte Alexander Grimm zu Manfred Meyer. Meyers Ehefrau Erika profitiert auch davon: „Ich kann echt froh sein, dass ich so einen Mann habe“, sagt sie. Das erleichtere nicht nur den Alltag, sondern sorge auch dafür, dass die Familienkasse bei Reparaturarbeiten zu Hause nicht zu sehr belastet wird.

Seit 25 Jahren profitiert nun auch die Samtgemeinde Barnstorf von Meyers handwerklichem Geschick. Der in Mariendrebber geborene gelernte Elektroinstallateur ist seit 1997 Hausmeister der Grundschule Drebber – unweit von seinem Wohnort. Damals hatte die Samtgemeinde einen „menschlich-pädagogischen Hausmeister“ gesucht, erzählte Grimm. Meyer erfülle dieses Anforderungsprofil noch heute. „Eine bessere Wahl hätten wir nicht treffen können“, sagte der Verwaltungschef rückblickend. „Mit der Ruhe, die du ausstrahlst, bringst du, wenn immer nötig, ein ausgleichendes Element ein. Du bist eine tragende Säule für die Schulen. Ohne dich funktioniert es nicht.“ Oft seien es viele Kleinigkeiten, die Meyer erledigt, die aber enorm wichtig seien.

Nach Grundschule Drebber kommen weitere Tätigkeiten hinzu

Schnell kamen weitere Tätigkeiten für Manfred Meyer dazu. 2003 ist er auch der Hausmeister des Rathauses und der Bibliothek geworden. 2020 übertrug die Samtgemeinde zusätzlich die Vertretung des Hausmeisters der Grundschule Barnstorf auf Manfred Meyer. Auch um das Familien- und Bildungszentrum (FBZ) in Eydelstedt kümmert er sich. Er treibt sich quasi überall dort herum, wo seine Hilfe benötigt wird. Zwischenzeitlich betreute der Drebberaner alle drei Grundschulen der Samtgemeinde. „Während Corona ist der Hausmeister der Grundschule Barnstorf krank geworden“, erklärte Manfred Meyer.

Manfred Meyer will sich auf das Rathaus Barnstorf konzetrieren

Nun wolle sich der Familienvater wieder verstärkt im Barnstorfer Rathaus blicken lassen. „Hier gibt es auch immer etwas zu tun“, sagte er. Diese Arbeiten habe er in der jüngsten Vergangenheit etwas vernachlässigt, weil der Bau und Aufbau des FBZ einiges an Zeit gekostet habe. Jetzt, da die Infrastruktur an diesem Bildungsstandort nahezu fertiggestellt ist, „kehrt dort wieder etwas mehr Ruhe ein“. Doch Manfred Meyer wird gewiss immer etwas finden, um das er sich als Hausmeister kümmern kann – sei es in der Grundschule Drebber, am FBZ, in der Bibliothek oder wie angekündigt im Rathaus.

Als Dank für seinen Wert für die Verwaltung erhielt der Jubilar nicht nur die Ehrenurkunde der Samtgemeinde Barnstorf, sondern auch Geschenke von Kollegen und natürlich auch vom Kollegium der Grundschule Drebber.