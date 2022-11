Traditioneller Markt seit 1999: Weihnachtsstimmung in Drebber am zweiten Adventswochenende

Von: Jannick Ripking

Der Weihnachtsmann darf natürlich nicht fehlen, wenn in Drebber der Weihnachtsmarkt auf dem Programm steht. © Michael H. Dümer / Archiv

Zwei Jahre lang war es ruhig um den Weihnachtsmarkt Drebber geworden. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache.

Drebber – Zwei Jahre lang war es ruhig um den Weihnachtsmarkt Drebber geworden. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache: Knapp 20 Vertreter von Vereinen und Organisationen aus Drebber und Umgebung haben sich im Schützenhof Friemann getroffen, um den Weihnachtsmarkt in Drebber zu organisieren. Das Ergebnis: Jacobidrebber ist in diesem Jahr der Ausrichter des Weihnachtsmarktes.

Das Organisationsteam um Bürgermeister Friedrich Iven sowie Rita und Jürgen Lübbers freut sich, die bei den Drebberanern beliebte Veranstaltung nun wieder durchführen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für das aktuelle Team wird es aber definitiv der letzte Weihnachtsmarkt in der Gemeinde sein, den es organisiert. Iven und Lübbers hatten schon länger und bereits mehrfach kundgetan, dass sie nach diesem Jahr nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfügung stehen werden. Inzwischen gebe es aber einige Drebberaner, die die Organisatoren bereits unterstützen. Nun hoffen die Strippenzieher, dass sie das Heft des Handelns an diese weitergeben können und stattdessen selbst in die unterstützende Funktion im Hintergrund wechseln können.

Das Programm 13 Uhr: Andacht auf dem Festgelände und Eröffnung durch Bürgermeister Friedrich Iven mit Unterstützung der Jagdhornbläser

Ab circa 13.30 Uhr: Markttrubel auf dem gesamten Festgelände an der Jacobikirche

16 Uhr: Weihnachtliche Lieder vorgetragen vom Blasorchester Drebber

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es kurzfristige Änderungen und Ergänzungen im Ablauf noch möglich sind.



Zurück zum diesjährigen Weihnachtsmarkt: Die 21. Auflage der Veranstaltung startet am Tag vor dem 2. Advent, Samstag, 3. Dezember, auf dem Dorfplatz an der Jacobikirche in Jacobidrebber. Seit 1999 gibt es in der Gemeinde den Weihnachtsmarkt, der privat organisiert und in erster Linie durch das starke Engagement der Vereine getragen wird, teilen die Organisatoren mit.

„Die Küche kann an diesem Samstag kalt bleiben, denn eine schmackhafte Mittagsmahlzeit kann an vielen Ständen eingenommen werden“, heißt es in der Ankündigung. Auch für Kaffee und Kuchen werde gesorgt. Traditionell wird Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven die offizielle Eröffnungsrede übernehmen. Ihm zur Seite stehen neben den Jagdhornbläsern der Weihnachtsmann und Pastor Rainer Hoffmann, der zu Beginn eine kurze Andacht halten wird. Dieses gehört mittlerweile schon zur üblichen Zeremonie. Für die Kinder hat der Weihnachtsmarkt wieder ein kleines Karussell zu bieten. Zudem gebe es zahlreiche weitere Angebote für die jüngsten Besucher in Drebber.

Das Angebot an Verkaufsständen sei vielfältig und reichhaltig. Unter anderem gebe es diverse Weihnachtsartikel, Deko, Gestricktes oder Gehäkeltes. Kalte und warme Getränke wie Glühwein, Eierpunsch, Jagertee, heiße Schokolade, Wodka-O, Kinderpunsch, Weißbier sollen dafür sorgen, dass die Besucher den Markt wegen Durst nicht vorzeitig verlassen. Pommes, Bratwurst, Bockwürste, Crêpes, Waffeln, Brezeln mit Obazda oder Jägerpfanne werden für gefüllte Bäuche sorgen.