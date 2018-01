Wolf bei Barnstorf von Zug überfahren

Anzeichen für das Goldenstedter / Barnstorfer Rudel

+ © Niehues Verletzungen am Kopf, Blut auf den Schienen: Wolfsberater Uli Heitmann untersucht den Rüden neben den Gleisen. © Niehues

Barnstorf - Von Matthias Niehues. Deutliche Blutspuren an den Gleisen haben auch am Mittwochmittag noch auf die Stelle hingewiesen, wo das Unglück geschah: Im Süden Barnstorfs hatte ein Anwohner am Mittwochmorgen einen toten Wolf im Gleisbett liegen sehen. Er verständigte die Polizei.