Vorfahrt missachtet: 30-Jähriger stirbt nach Kollision mit Audi-Fahrer

Bei einem Unfall in Eydelstedt (Samtgemeinde Barnstorf) ist am Montagnachmittag ein 30 Jahre alter Transporter-Fahrer gestorben. Er war auf einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert.

Eydelstedt - Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 344 in Eydelstedt am Montagnachmittag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach Zeugenaussagen war der Wagen gegen 15.50 Uhr aus Düste (K51) kommend ungebremst auf die Kreuzung mit der L344 gefahren. In einer Meldung der Polizei heißt es, er habe dabei die Vorfahrt eines Audifahrers ignoriert.

Daraufhin stieß der 30-Jährige auf der Kreuzung mit dem Audi zusammen, der aus Richtung Barver nach Eydelstedt unterwegs war. Der Fahrer des Transporters wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, so die Polizei weiter. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall auf L344 in Eydelstedt

Der 27 Jahre alte Audi-Fahrer verletzte sich schwer, war aber ansprechbar und wurde laut Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste wegen der Bergungsarbeiten für längere Zeit gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehren Eydelstedt und Barnstorf im Einsatz.

