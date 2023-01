Neuwahlen bei der Ortsfeuerwehr Drentwede: Tobias Kölpin tritt an die Spitze

Von: Jannick Ripking, Eva-Maria Konkel

Im Fahrzeug vorne rechts: Diesen Platz wird Tobias Kölpin bei der Anfahrt zu Einsätzen in Zukunft häufiger als neuer Drentweder Ortsbrandmeister einnehmen. © Ripking

Die Ortsfeuerwehr Drentwede hat mit Tobias Kölpin und Eike Müller ein neues Führungsduo. Bei der Jahreshauptversammlung gab es zusätzlich gleich drei Ehrungen für 60-jährige Mitgliedschaft.

Drentwede – Eines Abends kam ein Anruf vom Drentweder Ortsbrandmeister: „Hans-Hermann Lange hat gesagt, ich soll mal zu ihm nach Hause kommen“, erinnert sich Tobias Kölpin. Das war vor drei Jahren. Damals sollte er bereits Ortsbrandmeister von Drentwede werden. Aber er fühlte sich noch nicht bereit dazu. Jetzt sieht die Sache anders aus: Kölpin ist neuer Chef der Drentweder Ortsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte haben ihn am Wochenende während der Jahreshauptversammlung einstimmig gewählt.

Der mittlerweile 34-Jährige hatte vor drei Jahren entschieden, zunächst das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters zu bekleiden, bevor er den Platz an vorderster Front einnimmt. „Dadurch bin ich erst einmal in die Materie reingekommen“, erklärt Kölpin. „Davor hatte ich mit der Arbeit im Ortskommando noch nicht so viel zu tun.“ Der Schritt sei ihm deswegen noch zu groß gewesen.

Auch dieses Mal habe er „viel und lange hin und her überlegt“, ob er den Posten des Ortsbrandmeisters übernimmt. „Das sind ja schon große Fußstapfen, die Hans-Hermann hinterlässt“, merkt Kölpin an. Doch nach drei Jahren als Stellvertreter fühlt er sich jetzt bereit. Er hat auch mit seiner Familie darüber gesprochen, dass er sich zur Wahl des Ortsbrandmeisters stellen wird. Die steht hinter ihm und hat grünes Licht gegeben. Außerdem: Mit Eike Müller ist ein guter Freund von Kölpin zu seinem Stellvertreter gewählt worden. „Das war auch ein ausschlaggebender Punkt“, sagt der neue Ortsbrandmeister. Und: „Das Kommando steht hinter mir. Von daher gehe ich davon aus, dass in Zukunft weiter alles gut klappen wird.“

Wahlen, Ehrungen und Beförderungen Wahlen

Ortsbrandmeister: Tobias Kölpin, stellvertretender Ortsbrandmeister: Eike Müller, Zeugwart: Melvin Melloh und Hans-Hermann Lange, Kassenwart: Jens Schwichtenberg, Schriftwart: Jörg Brand, Atemschutzwart: Sören Haas und Steffen Bickert, Sicherheitsbeauftragter: Jörg Brand, Gerätewart: Thorben Lange, Maschinisten: Uwe Löhmann, Thorben Lange und Thomas Neugebauer, Gruppenführer: Fabian Windeler, Andre Schwier und Jens Woita, Festausschussvorsitz: Svenja Müller Ehrungen

25 Jahre: Thomas Neugebauer; 50 Jahre: Helmut Woita, Manfred Klopsch; 60 Jahre: Heinz Meyer (Uhlhorn 1), Hans Amelung und Heinz Wiecher Beförderungen

Oberfeuerwehrmann: Bennet Löhmann, Bastian Götze, Steffen Bickert, 1. Hauptfeuerwehrmann: Fabian Windeler, Thorben Lange

Seine Ziele? „Ich werde die Truppe auf unser neues HLF vorbereiten“, sagt Kölpin. Die Ortsfeuerwehr Drentwede erhält in diesem Jahr – sofern es geliefert werden kann – ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. So sieht es der Feuerwehrbedarfsplan der Samtgemeinde Barnstorf vor. „Wir hatten vorher ja noch nie einen Hilfeleistungssatz“, erklärt der neue Ortsbrandmeister. Deswegen werde es wohl auch einige Zeit in Anspruch nehmen, die aktiven Einsatzkräfte während der Dienstabende entsprechend zu schulen.

Nicht nur deswegen strebt Kölpin an, die Anzahl der Dienste wieder zu erhöhen: „Vor Corona hatten wir alle zwei Wochen Dienst. Diesen Rhythmus wollen wir wieder ins Leben rufen.“ Feuerwehrtechnik und Vorschriften „werden heutzutage ja auch alle nicht gerade unkomplizierter“, so Kölpin. Derzeit findet nur einmal im Monat ein Feuerwehrdienst in Drentwede statt.

Die Verabschiedung seines Vorgängers Hans-Hermann Lange fiel emotional und sehr persönlich aus. „Wir wissen, dass Dir dieser Schritt sehr schwergefallen ist, und möchten uns bei Dir bedanken“, sagten seine Kinder in einer launigen Rede zu Ehren des 63-Jährigen und plauderten dabei, zur Freude der Anwesenden etwas aus dem Nähkästchen der Familie Lange.

Gemeindebrandmeister Guido Schruth (links) gratulierte den langjährigen Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Drentwede. © Konkel

Doch nicht nur die Ortsbrandmeisterwahl stand auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung. Weitere Wahlen sowie zahlreiche Ehrungen und Beförderungen gehörten ebenfalls zum Programm in der Drentweder Gemeinschaftshalle. Da die zahlreichen Neu- und Altbesetzungen im Vorfeld gut vorbereitet waren, gingen die Wahlen zügig und ohne Vorkommnisse mit einstimmigen Ergebnissen über die Bühne.

Als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes des Landkreises Diepholz verwies Norbert Warnke eindringlich auf die kommenden Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr. „Gerade in Zeiten, in denen in Europa ein Krieg tobt, werden die Aufgaben der Feuerwehr im Katastrophenschutz immer wichtiger und die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Verwaltungen unabdingbar.“ Dies bestätigte auch Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm und sicherte seine volle Unterstützung zu.