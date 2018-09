Botschafter aus Drebber mit Käsespätzle-Rezept

Tobias Husmann in Southampton

+ © Reckmann Die fast vollständige Familie Husmann mit dem England-Fahrer Tobias (vorn). Seine Schwester Merle hielt sich beim Foto vornehm im Hintergrund. © Reckmann

Drebber - Von Sven Reckmann. Zehn Monate – so lange war Tobias Husmann noch nie weg von seinem Elternhaus in Drebber. Das ist für einen 16-Jährigen ja zunächst auch nichts Ungewöhnliches, zumal er noch zur Schule geht. Jetzt hat er aber den Schritt gewagt: Im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms bietet sich die Möglichkeit, fast ein ganzes Jahr in England zu verbringen. Im Gegenzug gastiert nun eine junge Schülerin aus Kolumbien für fünf Monate in Drebber.