Toben, Tanz und Tombola

Drentwede - Von Lucas Brüggemann. „Drentwede Helau!” war das Motto am Samstagnachmittag im Gasthaus Schütte in Drentwede. Etwa 80 kleine Jecken und ihre Eltern oder Großeltern kamen zum Maskenball des TSV Drentwede, der bei manchem Besucher Kindheitserinnerungen wachrief.

Einige Dinge ändern sich beim Kinderkarneval in Drentwede scheinbar nie. So etwa der ungebrochene Ansturm auf die Rutsche im Saal des Gasthauses Schütte. „Das war bei mir damals schon das Highlight“, erinnert sich „Panzerknacker“ Sven Hoge, der mit seinem Sohn Anton auf dem Arm den Trubel auf der Tanzfläche und an der Rutsche beobachtete. Für ihn sind mit dem Maskenball bei Schütte Kindheitserinnerungen verbunden, die nun auch an den eineinhalbjährigen „Minion“ Anton weitergegeben werden. „Das Verkleiden macht den Kindern ja auch Spaß“, stellt Vater Sven beim Blick durch den Saal fest.

Nicht nur die Kinder kamen als Wikinger, Prinzessin oder Feuerwehrmann, auch für die Eltern war der Kindermaskenball eine Gelegenheit sich zu kostümieren. Ob als Piratenbraut, Öl-Scheich, Kleopatra, Football-Spieler oder ganz klassisch als Cowboy oder Squaw: Die Eltern hatten sich bei ihren Kostümen mindestens genauso viel Mühe gegeben wie die Kinder. Oft kamen Eltern oder Großeltern im Partnerlook mit den kleinen Karnevalisten.

Mit seinem Musikmix sorgte DJ Thomas Warnek für ausgelassene Stimmung. Sowohl die Jung-Karnevalisten als auch ihre Eltern oder Großeltern tanzten und sangen unter seiner Anleitung. Neben Tanz und Toben war die Tombola der Renner des Nachmittags. Hierfür mussten die Organisatoren des TSV Drentwede sogar noch Verstärkung anfordern, damit alle Lose an den „Marienkäfer“ oder den „Polizisten“ gebracht werden konnten. Als Hauptgewinne winkten Gesellschaftsspiele.

Dass sich der Kinderkarneval nach wie vor ein Publikumsmagnet in Drentwede ist, freute auch die Organisatoren vom TSV Drentwede. „Wir sind zufrieden wie immer“, war die Bilanz von Svenja Lange aus dem Organisationskomitee.