Theologische Themen und Musik

Vierteiliges Glaubensseminar der Kirchengemeinde St. Veit in Barnstorf

+ Die „deutsch-iranische Hauskreis-Band“ brachte beim zweiten Abend des vierteiligen Glaubensseminars in Barnstorf auch Lieder mit persischem Text zu Gehör. Foto: Konkel

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. In dem Buch „Schiffbruch mit Tiger“ von Yann Martel geht es neben der Abenteuergeschichte in erster Linie um Fragen des Glaubens. Und ein Dialog gibt den heutigen Zeitgeist in Glaubensfragen ziemlich genau wieder: „Der Glaube ist ein Haus mit vielen Zimmern – Mit Zweifeln? - Ja, auf jedem Stockwerk.“ Um diesen Zweifeln und Fragen auf den Grund zu gehen, bietet die Kirchengemeinde St. Veit in Barnstorf ein Glaubensseminar in vier Abschnitten an. Als Referent wurde, wie schon im September 2016, der ehemalige Landessuperintendent des Sprengels Osnabrück, Dr. Burghard Krause, gewonnen.