The Voice of Germany: Barnstorfer Ayham scheitert trotz Lob in Sing-Offs

+ © Prosieben / SAT.1 / Claudius Pflug Der Barnstorfer Ayham hat die Live-Shows von „The Voice“ nur knapp verpasst. Er scheiterte vor dem Halbfinale in den Sing-Offs. © Prosieben / SAT.1 / Claudius Pflug

Fast hätte er es geschafft. Aber eben nur fast. Ayham Fayad aus Barnstorf scheitert kurz vor den Live-Shows bei The Voice of Germany.

Barnstorf / Berlin – Ayham Fayad ist in den Live-Shows von „The Voice of Germany“ dabei – allerdings nur als Gast. Der Barnstorfer scheiterte vor dem Halbfinale der Castingshow in den Sing-Offs. Er zog gegen Luan Huber den Kürzeren. Wie er sein Ausscheiden erlebt hat und wem er jetzt die Daumen drückt, verrat der junge Musiker im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Großes Lob und ein bisschen Kritik wechselten für den 20-Jährigen wechselten sich in den Sing-Offs ab. Für das Halbfinale reichte sein Auftritt, bei dem er den Song „Drivers License“, von Olivia Rodrigo sang, aber nicht aus. Coach Stefanie Kloß entschied sich für Luan Huber, und eben nicht für Ayham Fayad. Nach dieser Entscheidung sagte Kloß aber zum Barnstorfer: „Du bist in dieser Gruppe der, wenn man sich die Frage stellt „Wo will ich hin?“, der seine Antwort schon am meisten gefunden hat.“ Dem stimmt Ayham voll und ganz zu und sagt: „Die Show ist nicht die Endstation.“ Er sieht „The Voice“ eher als eine Art Warm-Up für seine weitere Musikkarriere an: „Mein Plan A, mein Plan B und mein Plan C sind alle Musik. Es gibt für mich keine andere Option.“ Und auch Kloß traut im offenbar eine Menge zu. „Das hier ist nur der Anfang“, sagte sie zu ihm im Fernsehen.

Seine Stimme ist aller Zweifel erhaben. „Du hinterlässt Eindruck“, meinte Stefanie Kloß. „Du bist so kontrolliert mit deiner Stimme, das ist wirklich sehr besonders, lobte sie. Seine Stimme sei feenhaft und fast engelsgleich. „Er kann die Kopfstimme so kontrolliert bedienen, wie kein Zweiter in diesem Jahr“, lobte sie. Ayham ist stolz auf diese Aussage: „Ich wusste zwar, dass ich die Kopfstimme beherrsche, aber das Kompliment hat mich überrascht. Stefanie ist so erfahren, das sagt sie also nicht einfach so.“

Mark Forster outete sich sogar als Fan von Ayham. Er bescheinigte ihm, dass er ihn als „eines der stärksten Talente hier“ auf dem Zettel habe. Außerdem mag er, dass Ayham die Bühne nutze, um sich selbst zu zeigen. „Man spürt einen eigenen Plan und deine eigenen Gedanken dahinter“, sagte er.

Kritik gab es aber sowohl von Stefanie Kloß als auch von Mark Forster für seine Performance im Gesamten, was ihm womöglich den Einzug ins Halbfinale und somit auch die Live-Shows kostete. „Vielleicht hat dich das Performative ein bisschen vom Gesang abgelenkt“, meinte Forster und ergänzte: „Ich glaube, du kannst es besser, als du es gerade gemacht hast.“

Ayham meint dazu: „Ich liebe Kritik, wenn sie weiterhilft.“ Allerdings habe er die Kritik von Mark Forster nicht so ganz verstanden: „Ich hatte ja keine crazy Performance und habe mich auch nicht so viel bewegt. Meine Performance sollte Gefühl rüberbringen.“ Ayham brauche vorher eine Idee, „weil ich mich nicht spontan bewegen kann“. Dennoch könne er mit der Kritik umgehen, ohne dabei nachtragend zu sein. „Das gehört einfach dazu. Jeder nimmt eine Performance auch anders wahr.“

Vor seinem Auftritt mahnte Kloß an: „Ayham ist sehr darauf bedacht, wie es nach außen wirkt.“ Deswegen solle er darauf achten, dass „die Performance nicht wichtiger als die Geschichte des Songs“ sein darf. Nach dem Auftritt meinte sie: „Deine Performance war mutig. Wir haben oft darüber gesprochen, dass das, was um dich herum passiert, nicht wichtiger werden darf als das, was du aussagst. Ich habe gespürt, dass du versucht hast.“

Ayham fährt trotzdem nach Berlin zu den Live-Shows – um seine neu gewonnen Freunde anzufeuern. Aber wem drückt er ganz besonders die Daumen? „Ich bin auf jeden Fall für Team Stefanie“, sagt er. Denn er war ja selbst Teil dieser Gruppe. „Meine Favoriten sind Lizi Gogua, Luan Huber, Basti Schmidt und Nel Lewicki.“ Letztere ist in Team Peter Maffay. „Sie singt auf eine verrückte Art und Weise, weil sie Pop mit Klassik mischt“, sagt Ayham über sie. Er freue sich zwar für jeden, der diese Staffel von „The Voice of Germany“ gewinnt, „aber wenn einer von den Vieren Sieger wird, freue ich mich minimal mehr“.