24. Drebber-Lauf: Viele Teilnehmer, kaum Zuschauer

Beim Start der jüngsten Teilnehmer des Drebber-Laufs war jede Menge los. Die Eltern feuerten an, die Kinder gaben alles © KONKEL

Die Organisatoren des 24. Drebber-Laufs ziehen trotz kleinerer Wermutstropfen ein positives Fazit. Auch die neu eingeführte „bargeldlose Bezahlung“ hat gut geklappt.

Drebber – Der Drebber-Lauf am Samstag hat bei sommerlichen Temperaturen das gehalten, was sich die Organisatoren des TSV Drebber erwartet hatten. „Alles in allem war der 24. Drebber-Lauf eine mehr als gelungene Veranstaltung mit insgesamt mehr als 863 Teilnehmern“, zog ein sehr zufriedener Heinfried Maschmeyer, der federführend an der Organisation und Durchführung beteiligt war, eine positive Bilanz. Trotz der hohen Temperaturen habe es bei den Marathon-Läuferinnen und -Läufern keine Probleme gegeben. „Und auch das Sanitätsteam hatte während der gesamten Veranstaltung, bis auf ein paar kleine Pflaster bei den Kindern, nichts zu tun“, erzählte Maschmeyer.

Die neu eingeführte „bargeldlose Bezahlung“ bei der Anmeldung im Vereinsheim hat im Großen und Ganzen gut geklappt, berichtete Mit-Organisatorin Nicole Maschmeyer. Nur bei einem Teilnehmer habe es Probleme mit der Kreditkarte eines amerikanischen Anbieters gegeben. Maschmeyer: „Der musste leider zur örtlichen Sparkasse und sich Geld aus dem Automaten ziehen.“ Besonders oft wurde die Kartenzahlung auch für den Verkauf von Merchendising-Artikeln, also Fan-Artikeln und Getränken genutzt, erzählte sie. „Das freut uns natürlich besonders.“

Auch die Verkäufer an den Imbiss-, Getränke- und Eisständen auf dem Schulgelände, bei denen allerdings auch weiterhin mit Bargeld bezahlt werden musste, hatten gut zu tun und waren rundum zufrieden. Wie in jedem Jahr war auch die Kaffeetafel des Schulfördervereins gut besucht und die Vorsitzende Birthe Wegener konnte sich über einen „warmen Regen“ für die Förderkasse freuen. „Wir haben noch einige Ideen, was wir für die Klassen anschaffen möchten, das werden wir aber noch im Einzelnen im Vorstand besprechen“, sagte sie.

Wermutstropfen: Übereifrige Eltern und kaum Zuschauer an der Strecke

Ein paar kleine Wermutstropfen gab es dann aber doch. Jürgen Lübbers, wie jedes Jahr am Mikrofon, musste vor dem Start der Kindergartenkinder immer wieder auf die Eltern einreden, die Startfläche zu verlassen und sich nach hinten zu begeben. Dass auch die Strecke, auf der die Läufer unterwegs sind, freizuhalten ist, schien bei einigen Besuchern auf Unverständnis zu stoßen. So mussten einige Streckenposten Fahrradfahrer und sogar einen Autofahrer von der gesperrten Strecke schicken. „Wir können ja verstehen, dass die Eltern stolz auf ihre Kinder sind“, sagte Mitorganisatorin Elke Maschmeyer, „aber sich mitten ins Ziel zu stellen, um die Kinder zu filmen, geht nun einmal nicht.“

Kaum Zuschauer auf der bunt geschmückten Strecke. © Privat

Auch waren in diesem Jahr nicht ganz so viele Anwohner an der Strecke, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern, und mit Getränken zu versorgen. Zwar waren die Straßen wieder bunt geschmückt und es liefen einige Wassersprenger, aber Menschen waren kaum zu sehen. „Für die Läufer ist die Getränkeversorgung nicht das Problem“, weiß Nicole Maschmeyer, „aber die Atmosphäre ist mit Zuschauern, gerade auch für die Marathonläuferinnen und -läufer, einfach eine andere.“

Wieder einmal mit am Start und von Jürgen Lübbers, nicht nur wegen ihres besonderen Outfits, einem Hut in Sonnenschirmform, extra begrüßt, war die heute 68-jährige Maria Rolfes aus Lohne. Sie startete für die „Waldschleicher Lohne“. Lübbers: „Du bist regelmäßig hier, das freut uns, und Du siehst toll aus“.

Auch Maria Rolfes ist wieder mit dabei. © Privat

Maskottchen „Drebbie“ vom TSV Drebber und auch der rote Husky „Maxie“, der aus privatem Antrieb zur Veranstaltung gekommen war, waren bei den Kindern sehr beliebt und machten einige Fotos mit ihnen.

Grundschule Drebber gewinnt den „Friedrich Plate Wanderpokal“

Großen Jubel gab es bei den Gewinnern des „Friedrich Plate Wanderpokals“. Wie bereits im vergangenen Jahr konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Drebber den Sieger-Pokal entgegennehmen. „We are the Champions“, den berühmten Song von Queen, sang ein kleiner Teilnehmer im Anschluss an die Übergabe.