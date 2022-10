Techniktürme für die jungen Forscher

Über die neuen Techniktürme freuen sich (von links): Regina Meyer (Schulleiterin Oberschule Barnstorf), Corinna Schomschor (Leiterin Kita Drebber), Maleen Glockzin (Leiterin Ulderup-Stiftungsforum), Lena Mertens (Fachbereichsleiterin Sachunterricht) und Ulrike Barlag (Schulleiterin Grundschule Drebber). © Ulderup-Stiftung

Drei spezielle Türme sollen die Kinder der „Thriburi“-Kita, der Grundschule Drebber und der Christian-Hülsmeyer-Schule Barnstorf früh mit dem Thema Technik vertraut machen. Die Ulderup-Stiftung hat insgesamt 10 000 Euro investiert, um das Interesse der Kinder und Jugendlichen bis Klasse 6 an technischen Vorgängen zu wecken und zu fördern. Die Türme können Klassenzimmer fix in kleine Labore verwandeln.

Drebber / Barnstorf / Diepholz – Förderung für den Forscher-Nachwuchs: Die „Thriburi“-Kita und die Grundschule in Drebber sowie die Christian-Hülsmeyer-Schule Barnstorf haben von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung Techniktürme erhalten. Insgesamt beträgt der Wert der Unterstützung nach Stiftungsangaben etwa 10 000 Euro.

„Die Unterstützung durch die Stiftung soll dazu beitragen, das Technikinteresse von Kindern und Jugendlichen zu fördern und ihr Interesse an Technik zu wecken“, erklärt Maleen Glockzin, Leiterin des Ulderup-Stiftungsforums, in einer Pressemitteilung. „Es ist uns wichtig, dass die Techniktürme von der Kita bis zur 6. Klasse für die Kinder stetig präsent sind und deren Konzept verinnerlicht wird“, betont sie.

Bei einem Treffen mit Vertretern der Ulderup-Stiftung sowie der unterstützten Einrichtungen wurde dieses Projekt nun vorgestellt. Die Geförderten bedankten sich für das Engagement der Stiftung.

Die Techniktürme sind für Kindergarten, Grundschule sowie Klasse 5 und 6 konzipiert. Sie sollen das forschende und entdeckende Lernen unterstützen und sind fächerübergreifend einsetzbar. Es gibt dazu Lernmaterial mit ausgearbeiteten Arbeitsblättern. Zum Set gehören außerdem Experimentier- und Baukästen. „So können Klassenzimmer im Handumdrehen in Schülerlabore verwandelt werden“, heißt es von der Stiftung. „Naturwissenschaften und Technik werden auf diese Weise anschaulich in den Unterricht integriert. Das dazu entwickelte Unterrichtsmaterial ist so aufbereitet, dass die Aktivitäten direkt einsetzbar sind.“

Die Techniktürme seien daher ein geeigneter Weg, um schnell und effektiv entdeckendes und forschendes Lernen in das Schulprogramm aufzunehmen.

Die Techniktürme sollen zudem die Teamarbeit unterstützen, die Kinder forschen gemeinsam in Gruppen. Sie entdecken zum Beispiel die Eigenschaften von Wasser und Luft oder finden heraus, was Konstruktionen stabil macht. Sie lernen, wie Elektrizität und Magnetismus funktionieren oder wie Zahnräder und Riemenscheiben interagieren können.

Ziel aller fördernden Aktivitäten der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung sei ein vernetzter Technikunterricht, erläutert Maleen Glockzin. Technikschulung müsse früh beginnen, um rechtzeitig die Weichenstellung für ein entsprechendes berufliches Interesse bei den jungen Menschen zu ermöglichen.