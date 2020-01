25 Jahre Taxiruf Schimanski: Dramatische Nacht mit Geiselnahme

Michael Schimanski mag Autos. Und er mag seinen Beruf als Taxifahrer und -unternehmer. „Es gibt viele schöne Erlebnisse. Man lernt viele Menschen kennen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Nicht wenige unserer Fahrgäste halten uns schon seit vielen Jahren die Treue“, erzählt der eigentlich immer gut gelaunte gebürtige Eydelstedter, dem auch gerne mal ein lockerer Spruch über die Lippen kommt.

Barnstorf - Von Michael H. Dümer. Das ändert sich allerdings, wenn er an den 3. April 1996 zurückdenkt. Schimanski hatte sich erst ein gutes Jahr zuvor, am 1. Februar 1995, selbstständig gemacht. Zu seinen regelmäßigen Kunden gehörten auch immer wieder Soldaten. „Und das ist auch bis zur Schließung der Hülsmeyer-Kaserne in Eydelstedt Ende 2005 immer so geblieben“, betont der Taxiunternehmer.

Zurück zum 3. April 1996: Michael Schimanski – damals 28 Jahre alt - hatte sich nachts um kurz nach 1 Uhr von seiner Mitarbeiterin zum Barnstorfer Bahnhof bringen lassen. Ein damals 23-jähriger Soldat bedrohte ihn an jenem Mittwoch dort mit einer Waffe und verlangte, von dem Taxiunternehmer nach Bremerhaven gefahren zu werden. Er habe offenbar dringend zu seiner Freundin gewollt, erinnert ich Michael Schimanski an die wohl dramatischste Nacht seines Leben.

Soldat schießt in Richtung Auto

Die Fahrerin, die den 28-Jährigen zum Bahnhof gebracht hatte, flüchtete derweil, als ihr die Situation bewusst wurde. Daraufhin gab der Soldat einen gezielten Schuss in Richtung des Autos ab.

„Die Kugel hat sie nur knapp verfehlt. Sie durchschlug die hintere Seitenscheibe und bohrte sich in die Kopfstütze“, erzählt Michael Schimanski mit ernsten Blick. Und lässt nicht unerwähnt, dass besagte Fahrerin heute sein Ehefrau ist.

Der Soldat - der erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll - verlangte, dass Schimanski einen Wagen anfordern sollte, um ihn umgehend nach Bremerhaven zu bringen, was dann auch geschah. Über die Bundesstraße 51 ging es nach Bremen und weiter über die Autobahnen 1 und 27 dann in Richtung der Seestadt. Die Polizei versuchte dabei über das Funktelefon mehrfach, den Geiselnehmer zur Aufgabe zu bewegen - leider ohne Erfolg.

Polizei beendet Taxi-Geiselnahme in Bremerhaven

Um exakt 4.48 Uhr beendete die Polizei schließlich den Spuk direkt vor der Wohnung des Geiselnehmers in Bremerhaven. Ein Sondereinsatzkommando konnte den 23-Jährigen dort überwältigen und festnehmen. Michael Schimanski stieg unverletzt aus seinem Taxi aus. Nachdem die Polizei das Fahrzeug am nächsten Tag freigegeben hatte, fuhr er auch selber wieder mit seinem Auto zurück nach Barnstorf.

Ein einschneidendes Erlebnis, das für Heike und Michael Schimanski aber nie Anlass gewesen sei, über andere Berufe nachzudenken, wie beide übereinstimmend betonen.

Am 1. Februar hat die Familie einen besonderen Grund zum Feiern. Dann nämlich gibt es den Taxiruf Schimanski in Barnstorf seit genau 25 Jahren. Acht Fahrzeuge bilden aktuell den Fuhrpark des Unternehmens, darunter auch drei für den Rollstuhl-Transport besonders ausgestattete Wagen. Neun Voll- beziehungsweise Teilzeitbeschäftigte und zehn Aushilfen stehen Heike und Michael Schimanski aktuell zur Seite.

Gefeiert werden soll der Firmengeburtstag übrigens nur in einem kleinen privaten Rahmen.