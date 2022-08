Tagespflege Barnstorf auf Tour: Nach 25 Jahren wieder ins kühle Nass

Gemeinsam mit Betreuungskraft Jessica Brüggemann (rechts) ging es für die Gäste der Tagespflege in das Nichtschwimmerbecken. © Tagespflege

Vier Gäste der Tagespflege der Diakoniestation Barnstorf besuchten in Begleitung das Freizeitbad Hunteholz. 20 bis 25 Jahre war für sie der letzte Schwimmbadbesuch schon her. Die Zeit im Wasser genossen die Teilnehmer.

Barnstorf – Ein kurzer Moment der Enttäuschung, doch dann stand das Erlebnis im Vordergrund. Vier Gäste der Tagespflege der Diakoniestation Barnstorf besuchten jetzt mit Leiterin Stefanie Knüpling und Betreuungskraft Jessica Brüggemann das Freibad Hunteholz in Barnstorf. 20 bis 25 Jahre war für sie der letzte Schwimmbadbesuch schon her. Einfach so losschwimmen konnten die Teilnehmer daher nicht. Die Zeit im Wasser genossen sie trotzdem.

„Unsere Gäste hatten sich vorgestellt, dass sie direkt drauf losschwimmen könnten“, erzählt Stefanie Knüpling. Doch da habe es körperliche Schwierigkeiten gegeben. Nach und nach bemerkten die Teilnehmer, dass die Bewegungen nicht mehr so gut funktionieren wollten. „Dann kam die Angst dazu – und die war letztlich doch größer als das Können“, sagt Stefanie Knüpling.

Doch nachdem die erste Enttäuschung überwunden war, tat dieser Umstand der Freude bei den Teilnehmern keinen Abbruch. Ganz langsam tasteten sie sich am Rand des Nichtschwimmerbeckens voran, ließen sich schließlich auf den im Wasser installierten Bänken nieder, beobachteten das Treiben rings herum – und „genossen es, ein ganz normaler Teil der Gesellschaft zu sein“, erzählt Stefanie Knüpling.

Das sei für die Menschen in der Tagespflege ein großes Thema. Sie wollten nicht das Gefühl bekommen, alt zu sein und nicht mehr dazuzugehören. „Wir versuchen deshalb, vieles zu ermöglichen“, erklärt Stefanie Knüpling. Die Einrichtung wolle keine „08/15-Tagespflege“ sein.

Der Wunsch zum Schwimmbadbesuch sei bei den Gästen bereits im Frühjahr aufgekommen. „Wir hatten gemeinsam einen Bericht zur Eröffnung des Freibads gelesen“, erinnert sich die Leiterin der Tagespflege. Nach dem Wunsch, selbst das Schwimmbad zu besuchen, sei bei den Tagespflegegästen allerdings schnell die ernüchternde Erkenntnis gekommen, dass daraus eher nichts werde. „Sie sagten, es würde ohnehin niemand mit ihnen schwimmen gehen“, erzählt Stefanie Knüpling. Das wollten sie und ihr Team so aber nicht stehen lassen und organisierten den besonderen Ausflug.

Ganz so einfach ging das allerdings nicht. „Zuerst einmal bin ich ins Schwimmbad gefahren und habe mir die Gegebenheiten vor Ort angeschaut“, sagt Stefanie Knüpling. So sei zu bedenken gewesen, dass die Umkleiden ausreichend groß für einen Tagespflegegast und eine Betreuungsperson sind. Zudem war wichtig, dass es einen möglichst barrierefreien Zugang zum Wasser gibt. „Im Freizeitbad Hunteholz in Barnstorf ist das gegeben. Außerdem haben uns die Mitarbeiter dort gut beraten“, führt die Fachkraft aus.

Im Rahmen der Tagespflege hätten die Mitarbeiter schließlich die Personen, die am selbstständigsten sind, gefragt, ob sie am Ausflug teilnehmen möchten. „Zwei von ihnen sind Schlaganfallpatienten, einer ist an Parkinson erkrankt und hat entsprechende Zitterattacken. Beides ist auch im Wasser durchaus händelbar“, meint Stefanie Knüpling. Schon vorab probierten die Teilnehmer ihre Badebekleidung noch einmal an, die jahrelang ungetragen im Schrank gelegen hatte. Eine der Frauen kaufte sogar eigens für den Ausflug einen neuen Badeanzug,

Fast fünf Stunden verbrachte die sechsköpfige Gruppe im Barnstorfer Freibad. „Gerade während des Umziehens war durchaus Geduld gefragt“, so Stefanie Knüpling. Die Teilnehmer seien sehr glücklich über den Ausflug gewesen: „Sie hätten nicht damit gerechnet, noch einmal in ihrem Leben ein Schwimmbad besuchen zu können.“