Süßkartoffeln aus der Region

+ © Wohlstrecker Direktvermarkter Sichtlich erfreut über die erste Süßkartoffelernte sind die vier Junglandwirte Lukas Reeßing, Patrick Nuttelmann, Sebastian Voss und Marius Kinkhorst (von links) auf ihrem vom Tunnel überdachten Feld. © Wohlstrecker Direktvermarkter

Wohlstreck – Das Hauptanbaugebiet der anspruchsvollen Süßkartoffel liegt in Südamerika. Vier Junglandwirte aus Wohlstreck entschlossen sich, die Trendfrucht regional anzubauen, und standen vor einigen Herausforderungen. Marius Kinkhorst, Patrick Nuttelmann, Sebastian Voss und Lukas Reeßing stecken hinter den Wohlstrecker Direktvermarktern. Die Begeisterung für historische Erntemaschinen und die Liebe zu ihrem Beruf hatten sie vor vier Jahren angetrieben. Daraus hat sich eine eher hobbymäßige Geschäftsidee mit Ausbaupotenzial und dann ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein entwickelt. Das Quartett baut auf einer überschaubaren Fläche in Wohlstreck Speisekartoffeln an und vermarktet sie an fünf Verkaufsstellen in der Samtgemeinde Barnstorf.