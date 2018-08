„Süße Grüße vom Jubiläum“ finden reißenden Absatz

Drebber - Von Hartmut Weber-Bockhop. Die Jubiläumsfeier des Heimatvereins Gemeinde Drebber war eine runde Sache. Entsprechend positiv fiel das Resümee des Vorsitzenden Friedrich Iven am Sonntagabend aus: Das Wetter war toll, der Besuch entsprechend gut, vom Kuchenbüfett blieb nur eine halbe Torte übrig und das Wichtigste: „Das Bier war alle“, lächelte Iven.

Die Feier des 25-jährigen Vereinsbestehens wurde mit einem Gottesdienst in der Marienkirche eingeläutet. Anschließend ging es ins Zelt, das eigens für den Festtag am Heimathauses errichtet wurde. Hier konnten sich die Besucher im Laufe des Nachmittags gegen die Sonne schützen. Für Essen und Trinken hatte der Festausschuss vorbildlich gesorgt. Im Heimathaus wartete ein reichhaltiges Büfett mit selbst gebackenen Kuchen und Torten. Dort wurde auch die von Ingrid Mattfeld als „Süße Grüße vom Jubiläum“ vorgeschlagene Sonderedition angeboten. Die Schokolade mit sechs Motiven aus Drebber, erhältlich in den Geschmacksrichtungen Vollmilch und Zartbitter, fand reißenden Absatz.

Bei der offiziellen Begrüßung konnten die Gäste den Vorsitzenden in Höchstform erleben. In „Plattdeutsch“ begrüßte Iven die Abgesandten der Heimatvereine Aschen, Barnstorf, Diepholz und Rehden sowie Vertreter der örtlichen Vereine und Feuerwehren, die teils mit Flachgeschenken zum Jubiläum gratulierten. Zu den Gratulanten gehörte auch Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers, der in der Statistik gekramt und dabei festgestellt hatte, dass in Drebber auf 100 Einwohner ein Verein komme und es früher um die Kirche vier Kneipen gegeben habe.

Einen besonderen Gruß richtete Iven an seinen Vorgänger Theodor Friederichs und an Mariechen Kuhlmann, die Witwe von Heinz Kuhlmann, der früher ebenfalls an der Spitze des Vereins gestanden und maßgeblichen Anteil an der Gründung hatte. Er gehörte damals dem Heimatverein Barnstorf an, träumte aber von einem eigenen Verein. So trafen sich am 28. April 1993 insgesamt 30 stimmberechtigte Personen aus Cornau, Jacobidrebber und Mariendrebber in der ehemaligen Gastwirtschaft Mattfeld und hoben den „Heimatverein Gemeinde Drebber“ aus der Taufe.

+ Dudelsackspieler Achim Winter hatte für die Mutmaßungen von Heimatfreund Otto Cording (l.) nur ein Lächeln übrig.

Nach der Chronologie der vergangenen 25 Jahre erhielten die Gründungsmitglieder eine Ehrenurkunde und die Schokolade aus der Sonderedition. Aufgerufen wurden Gisela Lamping, Mariechen Kuhlmann, Heinz Koch, Irene Nienstedt, Marga Rubbert, Karin Seidlitz, Friedrich Iven, Ingrid Ippen, August Harzmeyer, Ludwig Gieseke, Heinz Husmann, Bärbel Müller und Friedrich Ippen.

Nach dem Rückblick auf die Vereinsgeschichte rückte die Unterhaltung in den Mittelpunkt der Geburtstagsparty. Den Auftakt machte „Maestro“ Juri Ort. Er setzte sich an das Piano und begleitete seinen Schützling Thilo Meyer. Der junge Geiger begeisterte das Publikum unter anderem mit Strauss‘ Kaiserwalzer. Dann eroberte die Chorgemeinschaft Drebber mit Leiterin Silke Husmann mit humorvollen Einlagen die Bühne. Das „Drebberlied“, einst verfasst von Ehrenbürgermeister Helmut Engels und Hannelore Bethge, durfte ebenso wenig fehlen wie „Rot sind die Rosen“ als Zugabe. Der Shanty-Chor Rehden unter der Leitung von Ralf Wellmann am Akkordeon verlegte seinen Auftritt vor das Heimathaus und brachte mit „Lieder, so schön wie der Norden“ maritimes Flair in die Veranstaltung.

Viel Applaus erhielt auch die Country- und Western-Tanzgruppe Drebber. Daraufhin rezitierte Ingrid Mattfeld drei humorvolle plattdeutsche Gedichte, die aus ihrer eigenen Feder stammen. Den Schlusspunkt setzte Achim Winter aus Lembruch, der seinem Dudelsack schottische Klänge entlockte und mit seiner Kleidung die Frage provozierte: „Was ist unterm Schottenrock?“ Während die Damenwelt mutmaßte: „Unterm Schottenrock ist gar nichts“, glaubte Otto Kording an „ein Herrengedeck“. Was er damit wohl meinte?