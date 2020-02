Ein Stück Drebber soll verschwinden

„Früher einmal war das der Dorfmittelpunkt von Drebber. Bei Mattfeld hat sich so ziemlich alles abgespielt. Sogar Theateraufführungen gab es, die schöne Bühne ist ja heute noch vorhanden. Und viele Vereine trafen sich dort regelmäßig“, erzählt Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven rückblickend.

Drebber - Mattfeld, ein Name den in und um Drebber wohl noch fast jeder kennen dürfte. Und der nicht nur beim Bürgermeister Erinnerungen weckt. Seit mittlerweile rund 20 Jahren gehören die Räume hinter der weiß angestrichenen Fassade direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 51, der Bremer Straße, Claudio Altoe. In der Casa Claudio in Drebber finden regelmäßig Betriebs- und Familienfeiern statt, Kohl- und Spargelessen und große Weihnachtsfeiern. Noch. Denn zum Ende des Jahres geht diese Ära unwiderruflich zu Ende, wie Altoe jetzt verraten hat.

Ein Stück Drebber soll Anfang 2021 verschwinden, der um das Jahr 1900 gebaute große Saal – der Platz für bis zu 150 Gäste bietet – der Abrissbirne zum Opfer fallen. Ein Schritt, der dem Eigentümer nicht ganz leicht fällt, zu dem er aber letztlich keine Alternative sieht. „Das Gebäude ist jetzt rund 120 Jahre alt. Da gibt es immer wieder etwas zu reparieren und zu erneuern. Irgendwann lohnt sich so eine Instandsetzung ganz einfach nicht mehr“, so der 62-jährige gebürtige Italiener, der seit Mitte der 70er-Jahre im Raum Diepholz lebt und seither als Gastronom weithin bekannt ist.

Casa Claudio an der B51 in Drebber: Ausgebucht bis Ende des Jahres

Gerüchten, der Laden laufe nicht mehr so gut, tritt Claudio Altoe vehement entgegen. „Wir sind bis Weihnachten ausgebucht. Und wir hätten auch für das nächste Jahr schon viele Anfragen, wenn wir weitermachen würden“, erzählt der erfahrene Gastronom. Seine Pizza- und PastaLounge „Al Taglio“ in der Diepholzer Innenstadt werde natürlich weitergeführt.

Ein neuer Saal soll in Drebber indes nicht gebaut werden. Mit mittlerweile 62 Jahren sei es an der Zeit, etwas kürzer zu treten, findet der Italiener. In der Gastronomie sei es heute auch nicht mehr so einfach. Ein großes Problem gerade für einen florierenden Saalbetrieb sei es, geeignetes Personal für die Veranstaltungen zu finden, die größtenteils an den Wochenenden über die Bühne gehen.

Altoe hat deshalb ganz andere Pläne. Wenn der Saal an der Bremer Straße abgerissen ist, soll an gleicher Stelle ein Übernachtungshaus entstehen. Ein Hotel für Drebber? „Bed and Breakfast sind geplant. An einen kompletten Hotelbetrieb denke ich dabei eigentlich nicht“, klärt Claudio Altoe auf.

Es gebe aber bislang erst eine grobe Planung. So solle der bestehenbleibende Gebäudeteil in das neue Projekt einbezogen werden. Der heutige kleine Saal der Casa könnte dann zu einem Frühstücksraum werden. Zur angedachten Bettenzahl möchte sich Altoe derzeit nicht äußeren. Und auch einen genauen Zeitplan habe man noch nicht. „Ich hoffe, dass sich das Ganze binnen eines Jahres realisieren lässt“, wünscht er sich.