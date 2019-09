Schluss mit den „Holperpisten“: Ausschuss spricht sich für Sanierung zweier Verbindungsstraßen aus

Die Wetschener Straße in Jacobidrebber ist besonders im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 51 in einem schlechten Zustand.

Die „Holperpisten“ in der Samtgemeinde Barnstorf sollen wieder ein Stück weniger werden. Der Ausschuss für Bauwesen und Umweltschutz befürwortete einstimmig, im kommenden Jahr zwei Gemeindeverbindungsstraßen zu sanieren. Sie liegen in Loge und in Jacobidrebber.

Barnstorf – Die Gemeindeverbindungsstraße von Loge nach Schierholz ist derzeit gepflastert und stark sanierungsbedürftig. „Der Zustand ist zum Teil desolat“, sagte Fachbereichsleiter Ingmar Braunert, die Fahrbahn löse sich an einigen Stellen auf, es komme zu Wellenbildung. Die Gesamtkosten für den Ausbau auf einer Länge von etwa 1100 Metern und 3,50 Metern Ausbaubreite belaufen sich nach Vorlage der Verwaltung auf etwa 115 000 Euro.

Das Amt für regionale Landentwicklung Leine-Weser habe in Aussicht gestellt, dass für den Ausbau dieser Straße Mittel im Rahmen des ZILE-Programms (Zuwendung des Landes Niedersachsen zur Förderung der ländlichen Entwicklung) bewilligt werden können. Förderanträge können für Straßen mit einer Ausbaubreite von maximal 4,50 m beantragt werden. Gefördert wird eine Ausbaubreite von 3,50 Metern mit 53 Prozent. Bei dieser Förderquote kann mit einem Zuschuss bis zu einer Höhe von rund 61 000 Euro gerechnet werden. Der Eigenanteil für die Samtgemeinde beliefe sich auf rund 54 000 Euro.

Der Ausschuss sprach sich dafür aus, die Gemeindeverbindungsstraße im Jahr 2020 auszubauen. Die Verwaltung soll beauftragt werden, Fördermittel zu beantragen.

Der zweite „Fall“ ist die Wetschener Straße in Jacobidrebber. Diese ist ab der Kreuzung der B51 / Wetschener Straße bis zum Ortsausgang stark sanierungsbedürftig. „Da ist nicht mehr viel zu retten“, sagte Braunert und verwies insbesondere auf den Einmündungsbereich zur B51, wo die Fahrbahn bereits aufgeplatzt ist. Auch im weiteren Verlauf bis zum Ortsschild sei Rissbildung festzustellen.

Die Verwaltung beziffert die Gesamtkosten für den Ausbau auf einer Länge von etwa 280 Metern und fünf Metern Ausbaubreite auf etwa 225 000 Euro einschließlich Gosse. Eine Anwohnerbeteiligung ist nicht vorgesehen, hieß es.

Allerdings gibt es hier noch eine Unbekannte: In der Straße befindet sich der Regenwasserkanal für die Straßenentwässerung. „Nach aktuellem Kenntnisstand sind die privaten Grundstücke nicht an den Regenwasserkanal angeschlossen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Vor dem Ausbau der Straße sei der Regenwasserkanal zu befahren, um mögliche Schäden festzustellen. „Gegebenenfalls müssen wir den Kanal im Zuge des Ausbaus noch sanieren“, so Braunert. Die Kosten für die Sanierung können erst nach der Befahrung ermittelt werden.

Gleichwohl sprach sich der Ausschuss auch hier einstimmig dafür aus, die „Wetschener Straße“ 2020 bis zum Ortsausgang auszubauen.

Strecken saniert:

In der Samtgemeinde Barnstorf war der Ausbau von maroden Gemeindeverbindungsstraßen in den vergangenen Jahren aus Kostengründen immer wieder aufgeschoben worden. 2018 wurden drei Maßnahmen in die Tat umgesetzt: Mit der Sanierung der Straßen zwischen Cornau und Mariendrebber, Aldorf und Rüssen sowie eines Teilstücks zwischen Wohlstreck und Eydelstedt.

„Wir haben im vergangenen Jahr fast eine Million Euro in die Sanierung unserer Gemeindeverbindungsstraßen gesteckt“, summierte Fachbereichsleiter Ingmar Braunert. „Das ist eine ganze Menge“. Davon seien 213 000 Euro Fördermittel gewesen.

Zuvor hatte die Samtgemeinde alle Gemeindeverbindungsstraßen nach einheitlichen Kriterien bewertet und ermittelt, welche Straßen eine Sanierung am dringendsten nötig haben und andere, die erst im zweiten Schritt in Angriff genommen werden sollen.

Es entstand eine Straßenkarte mit roten, gelben und grünen Strecken, wobei die Farben den Zustand signalisieren. Langfristiges Ziel ist nun: die roten Strecken allmählich zu grünen machen. „Wir sind da auf einem guten Weg“, so Braunert.