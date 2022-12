Das Straßenlicht geht in Drebber jetzt eher aus

+ © Jannick Ripking Die Straßenbeleuchtung in Drebber bleibt ab sofort montags bis donnerstags und sonntags von 22 bis 5 Uhr aus. Freitags und samstags brennt das Licht zwei Stunden länger. © Jannick Ripking

In Drebber brennt das Straßenlicht jetzt täglich eine Stunde weniger. Diese Maßnahme zur Energieeinsparung hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Drebber – 2 723 Stunden haben alle Straßenlaternen in Drebber im vergangenen Jahr geleuchtet. Ab sofort verringert sich diese Zeit, denn der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung in der Grundschule Drebber eine Verkürzung der Straßenbeleuchtung beschlossen, um Energie einzusparen.

Nach der Ankündigung, dass sich Drentwede in Zukunft mit solchen Sparmaßnahmen beschäftigten muss, kann für die Gemeinde Drebber bereits Vollzug vermeldet werden. Gemeindedirektor Alexander Grimm erklärte: „Die Zuständigkeit liegt bei der Straßenbeleuchtung bei den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde.“ 2021 haben die Straßenlaternen insgesamt fast 84 000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Bei einer Verkürzung der Beleuchtungszeit um eine Stunde pro Tag, ergebe sich laut Grimm ein Einsparpotenzial in Höhe von 11 242 Kilowattstunden – „gemittelt auf das ganze Jahr“. Das ergibt eine Energieeinsparung von mehr als 13 Prozent. Grimm erklärte: „Natürlich werden die Einsparungen eher im Winter erzielt, weil die Lampen dann länger brennen.“

Wann geht das Licht in Drebber ab sofort aus? Durch den Ratsbeschluss ergeben sich für die Gemeinde Drebber neue Beleuchtungszeiten der Straßenlaternen. An allen Tagen geht das Licht nun zu bestimmten Zeiten aus.

Montag bis Donnerstag und Sonntag: keine Beleuchtung zwischen 22 und 5 Uhr. Freitag und Samstag: keine Beleuchtung zwischen 24 und 5 Uhr.

Die Gemeinderatsmitglieder standen geschlossen hinter der Entscheidung. Silke Husmann (SPD) meinte: „Wir folgen der Empfehlung der Verwaltung. Stefan Flemer-Rensmeyer von der Wählergemeinschaft Drebber (WGD) sieht darin eine Chance, einen Anteil beim Energiesparen beizutragen, auch wenn nach dem Beschluss „nichts in Stein gemeißelt“ ist. „Wir wollen das nutzen, um es auszuprobieren und zu erkennen, wo es noch Lücken gibt.“ Er regte an, besonders darauf zu achten, dass gerade Bushaltestellen auch morgens ausreichend beleuchtet werden. „Vielleicht mit Solarleuchten“, sagte er.

Björn Drebbermüller (CDU) begrüßte die Entscheidung ebenfalls, auch wenn ihm die verkürzte Beleuchtungszeit allein noch nicht weit genug geht. „Ich halte es für den richtigen Schritt, aber nicht für ausreichend“, sagte er und beantragte eine Prüfung zur Umrüstung aller Straßenlaternen mit LED-Technik. Drebbermüller: „Dadurch kann man deutlich Energie sparen. Ich halte diese Technik für zeitgemäß.“ Grimm sagte, dass die LED-Umrüstung im Zuge der aktuellen Haushaltsberatung thematisiert werde, „weil das auch ein bisschen Geld kostet“. Flemer-Rensmeyer sagte dazu: „Die Anpassung der Beleuchtungszeit ist eine erste und pragmatische Lösung.“

Die Anpassung der Schaltzeiten übernimmt das Unternehmen Westnetz ohne Aufwandsberechnung. Die neuen Beleuchtungszeiten können laut Sitzungsvorlage innerhalb von 14 Tagen für die Gemeinde Drebber umgesetzt werden.