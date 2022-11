Strafe akzeptiert: 400 Euro sind für Ladendieb aus Barnstorf „okay“

+ © Jansen Das Amtsgericht Diepholz hat einen Barnstorfer wegen eines erneuten Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt. © Jansen

Die kleine „Gage“ für seinen Diebstahl hat ein 40-Jähriger Mann aus dem Raum Barnstorf für Diebstahl sofort in Alkohol umgesetzt. Nun hat ihn das Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Barnstorf/Diepholz – Ein der Justiz nur zu gut bekannter 40 Jahre alter Mann aus dem Raum Barnstorf musste sich vor dem Amtsgericht Diepholz verantworten, weil er im April letzten Jahres mit einem Mittäter in einem Supermarkt in Diepholz erneut geklaut hatte. Der arbeitslose Mann wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro verurteilt. Da er die Strafe noch im Gerichtssaal annahm, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.

Der Angeklagte, dem seine umfangreiche Erfahrung mit Gerichten anzumerken war, schilderte seine damaligen Lebensumstände und den Tatablauf emotionslos und nachvollziehbar. Er habe seinerzeit in einer Unterkunft der Bodelschwingschen Anstalten in Freistatt gelebt und keine finanziellen Zuwendungen erhalten. Zur Gestaltung seines Lebensunterhaltes, insbesondere seines Alkoholkonsums, habe er in der Zeit viel gestohlen.

Am Tattag, dem 22. April 2021, habe ihn sein Bekannter überredet, gemeinsam in einem Supermarkt in Diepholz Playstation-Spiele zu entwenden, die dieser für seine Konsole haben wollte. Bereits am Vormittag stark angetrunken, habe er zugestimmt und dann die Tat gemeinsam begangen. Von seinem Bekannten habe er dann ein paar Euro bekommen, die er sofort wieder in Alkohol umgesetzt habe.

Ladendetektiv kann die Flucht nicht verhindern

Die Tat im Supermarkt konnte der als Zeuge gehörte 51-jährige Ladendetektiv detailliert schildern. Per Videoaufnahme hatte er gesehen, dass die beiden Männer nach Entfernen der Etiketten mehrere Spiele unter der Kleidung versteckten und den Markt durch verschiedene Kassenbereiche verließen. Er konnte die Flucht der Täter zwar nicht mehr verhindern, allerdings gelang es ihm, sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges zu notieren. Darüber gelang schließlich die Ermittlung beider Täter.

Bei der Strafzumessung mussten die erheblichen Vorstrafen des Angeklagten berücksichtigt werden. Für ihn schlugen nicht weniger als 19 Verurteilungen zu Buche, darunter mehrere vollstreckte Haftstrafen. Neben Rauschgift- und Gewaltdelikten war der 40-Jährige immer wieder mit Diebstählen aufgefallen. Zugute gehalten wurde dem Angeklagten, dass er sich vor einem Jahr in eine Betreuung der Caritas begeben hatte und darüber eine berufliche Tätigkeit anstrebt. In seinem Schlusswort äußerte der Mann, dass er hoffe, sein Leben in den Griff zu kriegen. Die Strafe sei „okay“. agu