Schützling der Storchenstation überlebt Sturz aus dem Horst

Verden - Aus dem Horst gefallen und in der Dachrinne hängen geblieben. Fast wie aus dem Drehbuch einer schwarzen Komödie klingt die traurige Geschichte eines kleinen Storchs, der gerade noch einmal mit dem Leben davon kam. Jetzt ist der kleine Waise in der Obhut von Storchenmutter Petra Müller auf der Verdener Storchenstation und die Geschichte findet ein Happy End. Erst recht, wenn sich ein Pate findet, denn wie in den Jahren zuvor können sich Interessierte bei der Kreiszeitung für das Ehrenamt bewerben.

In Wahnebergen überstürzten sich die Ereignisse als der kleine, vielleicht noch etwas ungelenke Vogel über den Rand des Horstes purzelte. Wegen der Höhe wäre der Sturz sicher sein Tod gewesen, aber Adebars Nachwuchs hatte Glück. Zumindest teilweise, denn eine weiche Landung war die Dachrinne sicher nicht.

Anders als in den Jahren zuvor, in denen Feuchtigkeit, Kälte oder beides zusammen die Storchenküken in Not brachten, ist in diesem Jahr die Trockenheit das Problem. „Die Eltern finden nicht mehr genug Futter für ihren Nachwuchs“, sagt Petra Müller. Da werde das schwächste aus dem Nest geworfen. In diesem Jahr ist ihr Gast in Flaumfedern der erste, der gerettet werden musste.

Mit der Storchenmutter hat sich ihr Enkel Niklas (zehn Jahre) des Schützlings angenommen. Schwere Verletzungen habe er nicht davon getragen, sagt Müller, er erhole sich gut. Eine Rückkehr in den Wahneberger Horst ist nicht möglich. „Seine Eltern würden ihn nicht mehr annehmen“, weiß Müller, Einen Namen haben Niklas oder Oma dem Schützling natürlich noch nicht gegeben. Den darf ssich der künftige Pate oder die Patin ausdenken.

Patenschaftsaktion besteht seit Jahren

Gemeinsam mit dem Förderverein zum Schutze des Weißstorches im Landkreis Verden führt die Mediengruppe Kreiszeitung und damit Verdener Aller-Zeitung und Achimer Kreisblatt schon seit Jahren die Patenschaftsaktion durch. Der Verein vergibt die Patenschaft, die Zeitung lost sie aus. Interessierte brauchen nur eine E-Mail bis Mittwoch, 30. Mai, an die Adresse gewinnspiel-verden@kreiszeitung.de zu schicken. Wer ausgewählt wird, gibt seinem gefiederten Patenküken den Namen, zahlt einen Beitrag von 50 Euro für Futter und Medikamente und erhält eine Urkunde.

Damit endet die Verbundenheit mit dem Storch aber nicht. Die Paten, so sagt der Verein zu, werden über den Verbleib des Vogels informiert. Und das kann vieles bedeuten. Die Schatzmeisterin des Fördervereins, Silke Brünn, und der Vorsitzende Peter Bohlmann warnen allerdings, dass das vom Zufall abhängt. „So haben wir mehrfach Nachrichten über den Verbleib der Patenstörche ,Meggi’ und ,Socke’ bekommen, die schon in Spanien und dann wieder in Bremen oder in Walsrode gesichtet wurden. Von anderen Störchen hören wir nichts, was aber nicht heißen muss, dass es ihnen nicht gut ginge.“

kle