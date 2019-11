Von Stolperstein bis Mauerfall

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Am kommenden Sonntag werden sich wieder viele Menschen an den Ehrenmalen versammeln, um der Opfer der Weltkriege und des Nationalsozialismus zu gedenken. Aber es besteht auch über den Volkstrauertag hinaus die Möglichkeit, die Erinnerungen an Gewalt und Leid wachzuhalten. Mit der Handy-App „Actionbound“ gibt es jetzt ein Angebot in Barnstorf, das vor allem junge Leute ansprechen soll. Sie können sich auf einem Rundgang durch den Ortskern mit der Geschichte auseinandersetzen.

Die Friedens-AG der Christian-Hülsmeyer-Schule hat in Kooperation mit Jugendpfleger Ole Sterzik einen Weg ausgearbeitet, der mithilfe eines Smartphones einfach verfolgt und nachgegangen werden kann. „Der eine Rundgang beschäftigt sich thematisch mit den Stätten der jüdischen Geschichte, der andere weist zudem auf soziale und geschichtliche Projekte hin“, erklärt Sterzik.

Die Route und Themen haben die Schüler im Großen und Ganzen selbst erarbeitet. AG-Leiterin und Lehrerin Dorit Schierholz steuerte ihre Anregungen zum Thema „Jüdische Spurensuche“ bei. Die technische Umsetzung lag dann in Händen des Jugendpflegers. Er verknüpfte die Fragen und Antworten in der App, sodass der digitale Weg für die Teilnehmer geebnet wurde. „Mittlerweile verfügt nahezu jeder Jugendliche über ein Smartphone verfügt“, sagt Sterzik.

Für Dorit Schierholz ist das Projekt ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Arbeit der Friedens-AG. Die Schüler haben sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen, zum Teil preisgekrönten Projekten mit der Geschichte und Gegenwart ihrer Heimatgemeinde beschäftigt, somit eine aktiv Erinnerungskultur gestaltet und die Bürger für faires Miteinander sensibilisiert.

„In praktisch jeder Familiengeschichte gibt es Erinnerungen an Groß- und Urgroßeltern, die in Fotoalben und Erzählungen immer wieder auftauchen. Dazu sehen Kinder im Alltag diverse Denkmäler, Gräber, Erinnerungstafeln oder Bauwerke, die sie neugierig machen und auch mit Fragen verbinden. Darauf müssen wir Antworten liefern“, betont Schierholz. Gerade der Umgang mit Minderheiten, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus offenbare Probleme, mit denen junge Menschen heutzutage konfrontiert würden. Hier könnten die Schüler aus der Geschichte lernen, sagt die Pädagogin und verweist beispielhaft auf mehrere Orte in Barnstorf, die an die Verfolgung der Juden erinnern, etwa die Stolpersteine für die Familie Gärtner und die Geschwister Fränkel an der Bahnhofstraße beziehungsweise der Friedrich-Plate-Straße.

„Seit der Verlegung der Stolpersteine im Jahr 2010 durch Künstler Gunter Demnig werden wechselnde Schülergruppen mit der jüdischen Geschichte in Barnstorf durch die Stolpersteine vertraut gemacht. Für Schüler wird deutlich, dass der Nationalsozialismus auch in unserem Heimatort seine Wirkung entfalten konnte, weil Menschen aus Barnstorf dazu beigetragen haben. Die Besuche der Steine sorgen dafür, dass die Opfer nicht vergessen werden“, so Schierholz weiter. Auf der Route „Jüdische Spurensuche“ sollten Kinder im Grundschulalter von Eltern begleitet werden, empfehlen die Initiatoren. Gleichwohl gebe es gute Gründe, das Thema schon frühzeitig aufzugreifen. „Kinder merken dabei sehr schnell, dass mit der Zeit des Nationalsozialismus eine Faszination und zugleich ein Grauen verbunden ist. Man spürt bei ihnen immer noch eine Scheu, unbefangen zu sprechen. Deshalb müssen die Kinder korrekte Informationen und Gesprächsangebote erhalten.“

Dass der Rundgang im Zeichen von Frieden und Gerechtigkeit steht, wird auch an anderer Stelle deutlich. Auf dem Berliner Platz nahe des Bahnhofes stehen die alten Teile der Mauer gerade in diesen Tagen im Fokus. Hier erhalten die Besucher per App ein paar Hintergrundinformationen zum Mauerbau durch das kommunistisch regierte Regime der DDR und die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze vor genau 30 Jahren.

Mit Jugendzentrum, Mehrgenerationenhaus, Welthaus, Tafel und nicht zuletzt St.-Veit-Kirche stehen weitere bedeutende Einrichtungen des Hunte-Fleckens auf der Marschroute. Hier können die Teilnehmer an die „Barnstorfer Quizrallye“ anknüpfen, die Jugendpfleger Ole Sterzik und Bibliothekarin Christiane Roth sowie einigen Netzwerkpartnern bereits im Jahr 2015 erstellt haben. „Diese Route kann auch ohne Eltern absolviert werden. Es tauchen hier keine Fragen zum Nationalsozialismus auf“, so Sterzik.

Durch den Fragenkatalog können die Teilnehmer die einzelnen Stationen und damit die Geschichte des Hunte-Fleckens besser kennenlernen. Das soll nicht nur zur Bildung beitragen, sondern zugleich unterhaltenden Wert haben. „Die Beantwortung der Fragen macht Spaß. Man kann Punkte sammeln und dabei seine Kenntnisse über Barnstorf auffrischen. Beide Routen dauern, wenn man sie komplett verfolgt, etwa eine Stunde“, laden die Initiatoren zum Ausprobieren und Mitmachen ein.

Weitere Informationen

Die neue App „Actionsbound“ macht es möglich, E-Learning mit Geocashing zu verknüpfen. Wer Lust hat, kann das kostenlose Angebot herunterladen und mittels GPS die Wissenstouren zu jeder Zeit selbstständig absolvieren. Im Suchfeld der App muss das Stichwort „Barnstorf“ aufgerufen werden. Schon erscheinen mehrere Routen, die im Ort existieren. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, selbst neue Wegstrecken einzustellen und damit das Angebot zu erweitern.