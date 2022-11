Stimmung wie bei den Eisernen: TSV Drebber lädt zum Weihnachtssingen auf dem Sportplatz ein

+ © Imago Images / Nordphoto Die Fans von Union Berlin dienen als Vorbild für das Weihnachtssingen des TSV Drebber. © Imago Images / Nordphoto

Der TSV Drebber lädt zum Weihnachtssingen auf dem Sportplatz ein. Dabei nehmen sich die Organisatoren ein Beispiel am 1. FC Union Berlin.

Drebber – Der TSV Drebber ist bekannt für besondere Veranstaltungen. Manchmal wird der Verein auch dafür belächelt. Den Mitgliedern ist das aber recht egal. „Wir haben ja schon einige verrückte Ideen umgesetzt“, sagt Jürgen Lübbers stolz. Auf ein LED-Osterfeuer (wir berichteten) folgt nun ein Weihnachtssingen auf dem Sportplatz. Dabei orientieren sich die Organisatoren an dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Die Idee zum Weihnachtssingen hatte Jürgen Lübbers, der gemeinsam mit Heinfried und Elke Maschmeyer vom TSV Drebber, Angela Overbecke von der Chorgemeinschaft und Michael Schönemann, alias Teddy Taste, die Organisation übernimmt. „Seit einigen Jahren bin ich begeistert von Union Berlin“, erzählt der Bayern München-Fan Lübbers. Im Stadion an der Alten Försterei veranstaltet der Bundesligist jährlich ein Weihnachtssingen für die Fans. „Da ist immer so eine fantastische Stimmung“, so Lübbers. „Da sind immer ganz viele Menschen mit Kerzen in der Hand.“

Die Eisernen, wie die Fans, Spieler und Mitglieder von Union Berlin genannt werden, hat der TSV Drebber nun zum Vorbild genommen und lädt alle Bürger für Freitag, 23. Dezember, ab 18 Uhr zum gemeinsamen Singen auf dem Sportplatz ein. Elke Maschmeyer betont: „Es geht dabei nicht um Schönheit der Stimme, sondern darum, dass alle mitmachen. Und wenn dann einige grölen, dann ist das eben so.“

Um auch wirklich alle, die kommen, zum Singen zu animieren, hat der Verein die Chorgemeinschaft und Teddy Taste hinzugezogen. Die Erklärung liefert Heinfried Maschmeyer: „Wenn wir keinen haben, der vorsingt, dann wird es schwierig.“ Angela Overbecke sagt stellvertretend für die Chorgemeinschaft: „Unsere Mitglieder wollen alle mitmachen.“ Die Sängerinnen und Sänger mischen sich dafür unter das Publikum. Teddy Taste werde für die musikalische Begleitung sorgen, die Einsätze geben und die Gäste ebenfalls zum Singen ermutigen.

+ Die Organisatoren laden zum Weihnachtssingen ein: (von links) Teddy Taste, Angela Overbecke, Heinfried und Elke Maschmeyer sowie Jürgen Lübbers. © Ripking

Rund eineinhalb Stunden soll das Weihnachtssingen auf dem Sportplatz dauern. Dabei nutzt der TSV auch die Videoleinwand. „Dort sollen dann die Texte der bekanntesten Weihnachtslieder zu sehen sein“, verrät Jürgen Lübbers. Die Ausrede, man könne den Text nicht, gelte also nicht.

„Wir werden außerdem versuchen, das Singen um verschiedene Programmpunkte zu ergänzen“, erzählt Lübbers, der auch die Moderation der Veranstaltung übernehmen wird. „Eine Weihnachtsgeschichte könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen.“

Um einen Tag vor Heiligabend ach weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen, „wollen wir wie in Berlin mit vielen Kerzen singen. Wer zuhause welche mit Windschutz hat, kann sie gerne mitbringen“, meint Lübbers. Für die, die solche Kerzen nicht habe, halte der Verein einige vor. Außerdem werde der Platz mit Tannenbäumen und anderer Dekoration hergerichtet.

Ziel der Aktion: „Uns geht es nicht immer nur ums Sportliche. Wir wollen die Dorfgemeinschaft weiter stärken“, erklärt Elke Maschmeyer. Die Organisatoren hoffen, mindestens 100 Personen begrüßen zu können. „Erst dann wirkt es mit den Kerzen ja so richtig“, meint Lübbers. Der TSV Drebber ist aber optimistisch, dass es klappen wird – besonders dann wenn das Wetter auch mitspielt. Aber auch von Regen wollen sich die Veranstalter nicht abschrecken lassen. „Wir werden es auf jeden Fall durchziehen – so oder so“, verspricht Heinfried Maschmeyer. Lediglich ein wirklich heftiges Unwetter würde die Pläne zunichtemachen.