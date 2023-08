Stellungnahmen der WGD, Grünen und Elternvertretung zum geplanten Kita-Neubau in Drebber

Von: Jannick Ripking

Teilen

Während die Vertreter der WGD um Theo Runge (l.) und Dominik Heuer (2.v.l.) mit der aktuellen Kita-Planung der Samtgemeindeverwaltung alles andere als zufrieden sind und sie ablehnen, sehen die Grünen in Person von Kirsten Kettler (2.v.r.) und Thomas Heidemann (r.) zumindest einen Teilerfolg in der öffentlichen Diskussion um den Neubau. © Jannick Ripking

Die Wählergemeinschaft Drebber (WGD) und die Grünen aus Drebber üben Kritik und äußern Bedenken zur Planung des Trebere-Neubaus. Auch die Elternvertretung geben eine öffentliche Stellungnahme ab.

Drebber – Es knirscht gehörig: Die Planung der Samtgemeindeverwaltung zum Neubau der Trebere-Kita stößt bei Weitem nicht überall auf Gegenliebe. Erich Drebbermüller, relevanter Vertragspartner der Gemeinde Drebber in dieser Angelegenheit, hat in seiner Stellungnahme zur Kita bereits durchklingen lassen, dass die aktuellen Pläne nicht ohne Weiteres umzusetzen seien, weil sie „weiterhin vertraglich unzulässig“ wären (wir berichteten). Nun melden sich auch zwei Fraktionen aus Drebber zu Wort und äußern ihre Bedenken. Mehr noch: Die Wählergemeinschaft Drebber (WGD) und die Grünen üben Kritik an der Verwaltung.

Während die WGD den Neubau der Trebere-Kita auf dem Schulhof ablehnt, äußern sich die Grünen verhaltener. Zu den konkreten Argumenten später mehr. Einig sind sich die Vertreter beider Fraktionen vor allem in einem Vorwurf: Sie bemängeln eine unzureichende, gar fehlende Kommunikation mit ihnen als politische Vertreter. Ebenso sparen die Elternvertreter der Kitas und der Schule nicht mit Kritik an der Transparenz vonseiten des Rathauses (siehe Infobox).

Kritik an Verwaltung: Kommunikation fehlt

„Unverständlich ist uns, dass ohne die Expertise der ortsansässigen Ratsvertreter eine Planung gemacht wird, die weit über schulische Belange hinausgeht“, erläutert Stefan Flemer-Rensmeyer, WGD-Fraktionsvorsitzender in einem Schreiben an den Schulausschuss, die Ratsmitglieder aus Drebber und die Mediengruppe Kreiszeitung. „Auch wir erfahren manche Dinge oft nur aus der Presse“, sagt Kirsten Kettler stellvertretend für die Grünen.

Nun zur Kritik am Vorhaben an sich: „Die neu aufgelegte Planung haben wir mit Interesse und Entsetzen gleichermaßen verfolgt“, meint Flemer-Rensmeyer. Die WGD bezeichnet das Neubau-Verfahren im Hinblick auf den engen Zeitrahmen, der durch den bevorstehenden Auszug der Trebere-Kita aus dem Gemeindehaus in Jacobidrebber (wir berichteten) entsteht, als eine „bedauerliche Fehleinschätzung“: Bereits im Frühjahr dieses Jahres habe die Fraktion der Verwaltung mitgeteilt, „dass der ursprünglich gewählte Standort auf dem Sportplatz nur schwer umsetzbar ist“. Flemer-Rensmeyer: „Uns wurde nur kurz mitgeteilt, dass alles Nötige eingeleitet sei – und dass dem Bau nichts im Wege stehe.“

Grüne fordern Rechtssicherheit

So kam es – wie mittlerweile bekannt ist – nicht. Der Kita-Neubau auf dem Sportplatz ist ad acta gelegt. Der neue Plan sieht einen Neubau auf dem Schulhof, eine Erweiterung des Schulgeländes auf dem Sportplatz und eine Teilsperrung der Schulstraße samt Versetzung der Bushaltestelle vor (wir berichteten). Die Grünen waren zunächst angetan. „Die Grundidee des neuen Plans stammt aus unserer Fraktion“, sagt Kirsten Kettler.

„Im ersten Moment dachten wir, das ist ein guter Kompromiss.“ Sie hält auch die von der Verwaltung angeführten Synergien durch den Standort direkt an der Schule für gut und richtig. „Das, was da in Planung ist, könnten wir uns durchaus gut vorstellen“, kommentiert Grünen-Ratsherr Thomas Heidemann. Allerdings habe sich die Ausgangslage nach Bekanntwerden der Stellungnahme von Erich Drebbermüller zum Neubau wieder verändert.

„Die Rechtssicherheit fehlt“, merkt Heidemann an. Er sorgt sich, dass der neue Plan wegen des Vertrages mit Drebbermüller ebenso wie der alte nicht umsetzbar ist. Heidemann sagt: „Wir können keine supertolle Kita auf dem Schulhof bauen, wenn nicht sicher ist, dass das Sportplatzgelände als Schulhof genutzt werden kann.“ Das gebe der verfügbare Platz nicht her. „Deswegen geht es dort einfach nicht“, sagt er. Denn: „Dreh- und Angelpunkt ist die Rechtssicherheit.“

WGD rät „dringend“ von der Planung ab

„Wir lehnen das Vorhaben in der jetzigen Form ab“, erklärt Flemer-Rensmeyer. Die WGD weist darauf hin, dass sie im Rat einem entsprechenden Bebauungsplan nicht zustimmen wird, solange ihre Bedenken bestehen bleiben. Die von der Verwaltung aufgeführten Synergien stehen dabei laut WGD „nicht im Verhältnis zum Schaden für die Gemeinde“. Flemer-Rensmeyer nennt stellvertretend für seine Fraktion fünf Argumente, die gegen die aktuelle Planung sprechen:

Sollte auf dem Sportplatz statt einer Kita nun ein Schulhof entstehen, sei das „Konfliktpotenzial mit dem Nachbarn enorm“.

Die Trebere-Kita ist geschaffen worden, weil der Bedarf in Drebber steigt. Flemer-Rensmeyer: „Dieses Mehr an Kindern braucht danach einen Schulplatz. Wir sehen die Gefahr, dass der Schulstandort durch die Kita-Erweiterung zeitverzögert an seine Grenzen stößt.“

Die WGD hält die aktuelle Planung für eine „massive Benachteiligung“ des Ortsteils Mariendrebber, sofern die Schulstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden sollte. Außerdem sorge die Sperrung für eine Belastung anderer Straßen in Drebber.

Feuerwehr, Polizei sowie Rettungs- und Notarztwagen müssten bei einer Sperrung der Schulstraße Umwege fahren, um nach Mariendrebber zu gelangen.

Die WGD-Fraktion geht davon aus, dass die Umgestaltung des Schulhofes nach der aktuellen Planung „viel mehr Zeit und Geld kostet, als uns zur Verfügung steht“. Die Grünen pochen ebenso auf eine Kostenschätzung für das aktuell geplante Vorhaben.

Beide Fraktionen benennen Alternativen

Einig sind sich beide Fraktionen darin, dass es in Drebber nicht nur eine gute Alternative für den Trebere-Neubau gibt. Stefan Flemer-Rensmeyer bringt dabei konkret zwei Optionen ins Spiel: Grundstücke des Neubaugebietes am Sportplatz in Cornau und das geplante Mischgebiet an der K 30 am Ortsausgang Richtung Aschen. Und noch weitere Flächen seien „deutlich besser geeignet als das jetzt vorgeschlagene Konstrukt“.

Die Grünen sehen das ähnlich. „Auch wir haben vor einem Jahr schon Poggenburg ins Spiel gebracht“, sagt Kirsten Kettler. Dass die neue Planung auf einmal so konkret in einer Sitzungsvorlage auftaucht, „hat auch uns etwas überrascht“. Sie meint, die Alternativen vor Augen, trotz des Zeitdrucks: „Wir dürfen – wie der Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm selbst oft sagt – keine Schnellschüsse machen und sollten vielleicht noch einmal eine Nacht darüber schlafen.“

In der Kontroverse um den Kita-Neubau sehen vor allem die Grünen trotzdem einen positiven Aspekt: „Wir haben erreicht, dass wir jetzt Öffentlichkeit haben. Einwände, Bedenken und Fragen dienen der Sache“, sagt Kettler. Ein Punkt ärgert die Grünen allerdings: Die Fraktion habe vor mehr als einem halben Jahr drei Anträge zur Schaffung von Transparenz und Bürgerbeteiligung für den Trebere-Neubau zu schaffen. Kettler: „Um die Verhandlungen mit der Familie Drebbermüller nicht zu gefährden, haben wir die Anträge zurückgezogen. Das bereuen wir jetzt.“

Stellungnahme Elternvertretung Die Elternvertreter der Grundschule Drebber, der Kindertagesstätte Trebere, der Kindertagesstätte Thriburi und der Krippe Klein-Thriburi haben sich in einer Stellungnahme an die Politik gewendet. Ihr wichtigsten Kritikpunkte haben sie stichwortartig zusammengefasst:

- Fehlende Beteiligung der Elternschaft aller Einrichtungen bei der Erstellung des neuen Vorschlags sowie mangelnde Kommunikation seitens der Verwaltung und Politik.

- Durch die geplante Sperrung der Schulstraße verlagert sich der Verkehr in die Wohngebiete. Das bedeutet mehr Gefahren für die Kinder.

- Die unklare Organisation des Schulsbusverkehrs und im Zuge dessen die Situation der Bushaltestelle an der Hoopener Straße.

- Die unklare Parkplatzsituation (zu wenig Parkplätze).

- Der neue Schulhof mit dem Spielplatz muss vor Baubeginn fertiggestellt werden.

- Die unklare Situation bezüglich der Waldpflege neben dem neuen Schulhof?

- Die Kita muss schon jetzt mit drei Gruppen geplant und gebaut werden.

- Wir vermissen eine in die Zukunft gerichtete Planung. Die Entwicklungsmöglichkeiten der Schule werden eingeschränkt.

- Alternative Standorte für einen Neubau sollten diskutiert werden.

- Wir wünschen uns eine Bürgerinformationsveranstaltung, bevor Entscheidungen getroffen werden.